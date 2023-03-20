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20 марта, 22:30

СКА — в шаге от финала «Запада». Ларионов ничего не может сделать с командой Ротенберга

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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20 марта. «Торпедо» — СКА — 0:4.
Фото ХК СКА
Армейцы выиграли три матча из трех.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/2 финала. Третий матч
«Торпедо» (Нижний Новгород) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
Голы: Хайруллин — 4 (Жафяров, Никишин), 11:02 — 0:1. Жафяров — 1 (Глотов, Рукавишников), 13:31 — 0:2. Никишин — 2 (мен., Хайруллин, Хуснутдинов), 30:03 — 0:3. Хайруллин — 5 (мен., п.в.), 59:10 — 0:4.
Вратари: Кульбаков (58:28 — 59:10) — Николаев.
Штраф: 6 — 14.
Броски: 38 (8+16+14) — 24 (9+9+6).
Судьи: Беляев, Сидоренко.
20 марта. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».
Счет в серии: 0-3.

Хоть «Торпедо» и проиграло оба матча в Санкт-Петербурге, но ощущения безнадежности у нижегородских болельщиков возникнуть не должно было. В первой игре «Торпедо» уступило только в овертайме, по ходу которого владело преимуществом. Во втором матче нижегородцы ввязались в открытую игру, но СКА забил на один гол больше. Казалось, что дома «Торпедо» повезет больше, но третий матч стал самым неудачным для команды Игоря Ларионова.

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Возможно, все сложилось бы иначе, реализуй хозяева большинство в начале первого периода. Но гости отбились, а в середине двадцатиминутки Марат Хайруллин вывел армейцев вперед точным кистевым броском.

Кажется, какое-то время нижегородцы находились в шоке от пропущенной шайбы. И почти сразу же пропустили вторую: Василий Глотов не смог на пятаке добить шайбу в сетку, а вот Дамир Жафяров был удачливее.

«Торпедо» получило еще три возможности реализовать численное преимущество во втором периоде, но только усложнило ситуацию. Хайруллин перехватил шайбу, нашел передачей поддержавшего контратаку Никишина, и лучший защитник регулярного чемпионата довел преимущество гостей до трех голов.

Самый реальный момент не реализовал, пожалуй, Сергей Гончарук. В большинстве он добивал шайбу с пятака уже в пустые ворота, но угодил в штангу.

На последних минутах Хайруллин поразил пустые ворота и установил окончательный счет. СКА, чтобы выйти в финал Западной конференции, осталось выиграть один матч. И пока непонятно, что им может помешать.

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Кубок Гагарина
13
12
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Сказка продолжается! «Адмирал» выиграл дома у «Ак Барса»

Главный легионер-неудачник в КХЛ. Французский форвард получает большие деньги, но ничего не выиграл
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
1/2 финала конференции Счет в серии
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
2 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
2 - 0
2. ЦСКА - Локомотив
3 - 2
3. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
4. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
2 - 0
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
2 - 0
1. Авангард - Металлург
2 - 1
2. Авангард - Металлург
4 - 3
3. Металлург - Авангард
0 - 0
4. Металлург - Авангард
0 - 0
2 - 0
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
3 - 0
1. СКА - Торпедо
2 - 1
2. СКА - Торпедо
5 - 4
3. Торпедо - СКА
0 - 4
4. Торпедо - СКА
0 - 0
3 - 0
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
2 - 1
1. Ак Барс - Адмирал
3 - 2
2. Ак Барс - Адмирал
2 - 1
3. Адмирал - Ак Барс
1 - 0
4. Адмирал - Ак Барс
0 - 0
5. Ак Барс - Адмирал
0 - 0
2 - 1
1/4 финала конференции
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
3 - 4
1. Автомобилист - Металлург
4 - 2
2. Автомобилист - Металлург
2 - 3
3. Металлург - Автомобилист
2 - 1
4. Металлург - Автомобилист
0 - 4
5. Автомобилист - Металлург
6 - 3
6. Металлург - Автомобилист
6 - 3
7. Автомобилист - Металлург
3 - 4
3 - 4
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
4 - 3
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
3. Северсталь - ЦСКА
5 - 3
4. Северсталь - ЦСКА
3 - 9
5. ЦСКА - Северсталь
4 - 3
6. Северсталь - ЦСКА
3 - 0
7. ЦСКА - Северсталь
5 - 3
4 - 3
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
4 - 2
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
3 - 0
4. Динамо М - Торпедо
4 - 5
5. Торпедо - Динамо М
4 - 3
6. Динамо М - Торпедо
1 - 2
4 - 2
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
4 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
4 - 1
3. Сибирь - Авангард
3 - 4
4. Сибирь - Авангард
1 - 4
5. Авангард - Сибирь
4 - 3
4 - 1
Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
4 - 2
1. Ак Барс - Нефтехимик
2 - 3
2. Ак Барс - Нефтехимик
4 - 1
3. Нефтехимик - Ак Барс
1 - 4
4. Нефтехимик - Ак Барс
4 - 2
5. Ак Барс - Нефтехимик
6 - 1
6. Нефтехимик - Ак Барс
2 - 4
4 - 2
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 2
1. СКА - Динамо Мн
4 - 6
2. СКА - Динамо Мн
5 - 2
3. Динамо Мн - СКА
0 - 4
4. Динамо Мн - СКА
4 - 2
5. СКА - Динамо Мн
6 - 3
6. Динамо Мн - СКА
2 - 4
4 - 2
Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
4 - 1
1. Локомотив - Витязь
0 - 1
2. Локомотив - Витязь
6 - 2
3. Витязь - Локомотив
0 - 4
4. Витязь - Локомотив
2 - 3
5. Локомотив - Витязь
2 - 1
4 - 1
Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Адмирал
1 - 2
2. Сал. Юлаев - Адмирал
5 - 2
3. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Адмирал - Сал. Юлаев
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21.03 17:00
Металлург – Авангард
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