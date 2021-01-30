Еще один клуб лишился шансов на выход в плей-офф. Но борьба за выход в восьмерку на «Западе» обострилась

Обзор дня Алексея Шевченко.

Выбор

В декабре было сказано, что на третий этап Евротура в Швецию отправятся лишь те игроки, чьи клубы не попадают в плей-офф. Даже было любопытно, где найдут столько хоккеистов определенного уровня из «Куньлуня», «Сочи», «Сибири» и «Амура». Но в итоге состав сборной оказался совсем уж странным. Сразу семь человек из СКА, при этом появление некоторых кандидатов просто обескураживает. Как оказался в команде Максим Грошев, которого на молодежном чемпионате мира видно не было? Если берут перспективных, то что там делает Сергей Шмелев из «Сочи»? Если берут тех, кто проявил себя за последний отрезок чемпионата, то объясните, как в команду попали Даниил Мисюль и Николай Коваленко из «Локомотива», Владимир Бутузов из «Амура», Никита Чибриков из «СКА-Невы»?

Плюс совсем уж странно, что команду везет на турнир Игорь Ларионов. Я вообще запутался, кто у нас главный тренер сборной. Валерий Брагин руководил командой только на Кубке Первого канала.

Изучаем состав на Шведские хоккейные игры!

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Расписание матчей нашей сборной, время мск:

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?11 февраля, четверг

17:00 Россия — Финляндия

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?13 февраля, суббота

18:00 Швеция — Россия

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?14 февраля, воскресенье

14:00 Россия — Чехия

?#россиявмоемсердце pic.twitter.com/3VJ8Kz3PMB — Хоккей России (@russiahockey) January 29, 2021

Провал

Про «Сочи» мы говорили только накануне, но там была тема с зарплатами, а в пятницу клуб официально потерял шансы на выход в плей-офф. И никто не удивлен случившимся. Это один из двух клубов в нынешнем сезоне, который сменил главного тренера. Причем когда решили убирать Александра Андриевского, то сделали это не по спортивным причинам. Назначение Евгения Ставровского из «Алмаза» (не будем же мы всерьез воспринимать месяц работы помощником Андрея Разина) стало неожиданным и нелогичным. Я только за, чтобы у нас работала карьерная лестница. Рад, если прогрессивные тренеры из молодежной лиги или ВХЛ будут получать шанс в КХЛ. Но для этого все-таки нужно чем-то проявить себя на более низком уровне. Ставровский работал крепко, надежно, но без каких-то всплесков. И понятно, что в Континентальной лиге ему не хватило опыта, знаний, понимания.

В «Сочи» с октября не платили зарплату хоккеистам

Из Краснодарского края постоянно неслись лозунги, что в клубе теперь развивают молодежь, но, чтобы можно было поверить в это, следовало назначать тренера, способного развивать. Сыграла большую роль в неудаче и непонятная трансферная политика в «Сочи». Ни одного нового лица мы не увидели, никто не проявил себя. Сергея Шмелева мы и раньше знали, да и про Даниила Мироманова слышали. В клубе ошиблись со всеми иностранцами без исключения, а когда их убирали, руководство поставило себе это в заслугу. Мол, зато даем играть своим. Так зачем легионеров-то брали в итоге? Нет-нет, эксперимент с такой командой в КХЛ — очень неудачный. Фактически в лигу пробрался средненький клуб ВХЛ, но ему было бы лучше в своей лиге.

Борьба

Ну что же, теперь плохой поступок Андрея Разина, который сознательно отдал игру в Санкт-Петербурге, чтобы взять очки в Риге, сработал. Отдохнувшие лидеры сумели дожать латвийцев со счетом 3:2, хотя если вы смотрели матч, то наверняка не заметили какого-то ощутимого преимущества гостей. Впрочем, у нас смотрят на результат, не вникая в методы. За месяц до окончания регулярного чемпионата «Северсталь» получила преимущество в четыре очка. И это очень серьезный разрыв, учитывая нестабильность «Витязя» и «Спартака». Правда, теперь клуб ждет серьезная домашняя серия — «Локомотив», «Спартак» и московское «Динамо». Видимо, на ярославский клуб вообще дети выйдут или сам Разин с Трубачевым, чтобы все сосредоточились на важной игре с прямым конкурентом.

Дубль Кирилла Адамчука помог @severstalclub одержать 6-ю подряд победу над рижским «Динамо». pic.twitter.com/7W3Q9t1JkG — КХЛ (@khl) January 29, 2021

Снова проиграли минчане. Пока они пользуются крепким осенним стартом, и их положение не такое тяжелое, как у остальных. Динамика плохая. Команда стала играть слабо, а происходит это потому, что иностранные хоккеисты в неважной форме. Впереди два матча с «Витязем» с заездом в Балашиху. На игру с «Авангардом» надежд никаких нет, а против подольской команды будет настоящая битва. И судя по тому, что происходит с командой, по итогам этих встреч минчане окончательно включатся в гонку за место в плей-офф. Правда, разрыв в пять очков с 9-м местом дает им возможность ошибаться.