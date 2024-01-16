Что случилось со «Спартаком»? Виноват ли в поражениях Ковальчук?
Шестиматчевая серия поражений «Спартака» на первый взгляд удивляет. Команда Алексея Жамнова провела шикарную первую половину регулярного чемпионата, восхитив всех ярким комбинационным хоккеем. А тройка Павел Порядин — Иван Морозов — Николай Голдобин вышла на какой-то невероятный уровень взаимопонимания, который помог каждому из нападающих показывать свою лучшую игру.
Вот только после травмы Морозова ударная тройка «Спартака» потеряла былую мощь. С выезда Ярославль — Санкт-Петербург — Магнитогорск москвичи не привезли ни одного очка, а в декабре выдали победную серию из пяти матчей, начавшуюся с триллера с участием московского «Динамо» (8:7 ОТ). Но 2024 год пока приносит «Спартаку» одни разочарования. В пяти играх этого года команда Жамнова набрала всего одно очко, но настораживает не столько это, сколько то, что матчи против СКА (2:5) и «Магнитки» (2:6) были проиграны задолго до финальной сирены.
Да, у красно-белых по-прежнему много моментов, но их реализация хромает. И, пожалуй, главная причина этому — вал травм центрфорвардов команды. На прошлой неделе к Морозову присоединились Михаил Мальцев и Андрей Локтионов. А на днях «СЭ» стало известно, что из строя выбыл Александр Бурмистров. Вот и получается, что из опытных номинальных центров в составе «Спартака» остался один Герман Рубцов.
Может сыграть в центре Ансель Галимов, но ему куда привычнее действовать на фланге. В игре с «Магниткой» Порядина и Голдобина вообще связывал Александр Беляев, до этого матча лишь восемь раз встававший на точку вбрасывания за 44 игры в КХЛ. Кто выйдет в центре на игру с «Витязем»? Неплохо дебютировал в КХЛ 19-летний Егор Варюшкин, подняли из «Химика» Демида Мансурова и Максима Кровякова. Наверняка продолжит играть в центре и Беляев. А в ближайшее время может вернуться в состав Морозов, который уже тренируется в общей группе.
В СМИ появлялись слухи о том, что подписание Ильи Ковальчука нарушило атмосферу в «Спартаке». По моей информации, это не так. Скорее наоборот — Ковальчук только еще больше объединил команду, в которой тренерский штаб Жамнова смог создать благоприятный микроклимат. И причина поражений «Спартака» — точно не в этой плоскости.
Помимо череды травм можно отметить и неудачную игру вратарей. Можно вспомнить про то, как Дмитрий Николаев ошибся на выходе в овертайме матча против московского «Динамо» (2:3 ОТ) и подарил гол сопернику, он же неудачно действовал в игре против СКА. Патрик Рыбар же явно не выручил в матче с «Магниткой».
Никакой катастрофы для «Спартака» в серии поражений нет. Команда уверенно идет в топ-4 Западной конференции, а игра с «Витязем», одним из аутсайдеров лиги, должна стать точкой отсчета для побед «Спартака». Дальше будут куда более сложные соперники, и матчи с «Авангардом», «Ак Барсом» и московским «Динамо» покажут, готовы ли красно-белые к выходу из кризиса.
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|В
|П
|О
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|51
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|4
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|52
|30
|22
|67
|5
|Торпедо
|50
|29
|21
|61
|6
|Северсталь
|50
|25
|25
|57
|7
|ЦСКА
|50
|26
|24
|56
|8
|Динамо Мн
|49
|22
|27
|49
|9
|Витязь
|50
|16
|34
|38
|10
|Куньлунь РС
|52
|16
|36
|38
|11
|Сочи
|51
|14
|37
|34
|16.01
|16:30
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Барыс – Сал. Юлаев
|3 : 2 Б
|16.01
|19:00
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Локомотив – Нефтехимик
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|16.01
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Торпедо – Металлург Мг
|- : -
|16.01
|19:10
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Динамо Мн – Куньлунь РС
|- : -
|16.01
|19:30
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Спартак – Витязь
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|16.01
|19:30
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Сочи – Ак Барс
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