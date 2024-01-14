«Спартак» продолжает проигрывать. Красно-белых разнес лидер «Востока»

«Металлург» разгромил команду Алексея Жамнова, забросив шесть шайб.

ФОНБЕТ чемпионат КХЛ

«Спартак» (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:6 (0:0, 0:3, 2:3)

Голы: Юров — 15 (Петунин, Еременко), 22:57 — 0:1. Зернов — 14 (Орехов, Карпов), 25:43 — 0:2. Вовченко — 5 (бол., Пресс, Юров), 30:57 — 0:3. Михайлис — 13 (бол., Гераськин), 43:28 — 0:4. Голдобин — 30 (Галимов, Кин), 47:09 — 1:4. Михайлис — 14 (Орехов, Петунин), 48:41 — 1:5. Юров — 16 (Пресс, Маклюков), 57:04 — 1:6. Цыплаков — 23 (Беляев), 59:04 — 2:6.

Вратари: Рибар — Набоков.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 42 (22+7+13) — 43 (11+22+10).

Судьи: Оскирко, Фатеев.

14 января. Москва. «Мегаспорт». 9205 зрителей.

Кризис «Спартака» затягивается. «Металлург» нанес красно-белым шестое поражение подряд. Уральцы сделали результат во втором периоде, когда отличились трижды за восемь минут. Всего в воротах Патрика Рыбара побывало шесть шайб — это антирекорд москвичей в сезоне. Но не только словацкий голкипер — виновник всех неприятностей «Спартака». Команда Алексея Жамнова растеряла игровой кураж, которым очаровала в начале чемпионата. Усугубили ситуацию травмы ведущих игроков. Сильно поредела центральная ось команды из-за отсутствия Локтионова, Морозова и Мальцева. Центрфорварды — это вбрасывания, а вбрасывания — это контроль шайбы, на чем держится хоккей «Спартака».

«Магнитка» мучилась в прошлой игре с «Сочи», а сегодня выдала близкий к идеальному матч. Сколько бы поражений подряд ни собрал «Спартак», москвичи — лидеры лиги и имеют классных исполнителей в атаке. Смены Николая Голдобина и Павла Порядина — это всегда опасно. Раззабивался в этом сезоне Максим Цыплаков. Перед встречей с «Металлургом» Жамнов перевел из «Химика» Демида Мансурова и Егора Чезганова. Повышение из ВХЛ — дополнительная мотивация для любого хоккеиста, но против команды Андрея Разина красно-белые задумки не сработали.

Время «Спартака» осталось в первом периоде. Хозяева начали матч без раскачки и нагрузили Илью Набокова работой. Молодой голкипер в этом сезоне показал, с каким спокойствием умеет останавливать атаки топ-клубов. Похожее представление от вратаря «Магнитки» мы увидели сегодня в «Мегаспорте». Набоков отразил 22 броска только за первый период! Для сравнения: до Рыбара шайба долетела 11 раз. «Металлург» выстоял и перевернул матч во втором отрезке. Все началось с гола Данилы Юрова — 20-летний форвард продолжает лидировать среди бомбардиров и снайперов уральцев.

Через несколько смен Юрова поддержали Денис Зернов и Даниил Вовченко, создавшие для «Металлурга» комфортный счет. В третьем периоде Никита Михайлис оформил дубль и не позволил «Спартаку» вернуться в игру. Не ушел без гола Голдобин, но «Магнитка» моментально отреагировала на шайбу красно-белых. К концовке уральцы отнеслись слегка вальяжно, позволили Цыплакову забить второй гол «Спартака», но не более. Москвичи к тому же заканчивали матч без Порядина. Форвард получил микротравму и отправился в раздевалку. Жамнов на пресс-конференции отметил, что повреждение несерьезное и уход Павла — инициатива самого тренера.

Наставник «Спартака» заверил: «Обещаю — мы еще пошумим». Чтобы слова Жамнова реализовались на льду, штабу москвичей надо придумать, как расшевелить команду, пока не выйдут из лазарета Морозов, Локтионов и Мальцев. С каждым поражением неясно, кто из вратарей — номер один в «Спартаке». Ни Рыбар, ни Николаев, ни Кареев не впечатляют надежностью и не добавляют партнерам спокойствия. Впрочем, до плей-офф еще полтора месяца. У Жамнова достаточно времени, чтобы исправить ситуацию, да и очковый запас не позволит «Спартаку» сильно скатиться вниз по таблице «Запада». Главное сейчас — правильно отреагировать на кризис и перезагрузить команду перед кубковыми матчами.