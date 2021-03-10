У Знарка и Жамнова нет шансов остаться в «Спартаке». Что ждет клуб в ближайшем будущем?

У красно-белых будет сокращен бюджет, придет новый генменеджер, а вместо Олега Валерьевича команду может возглавить Алексей Кудашов.

Оправданий нет

Ставка на Олега Знарка не сработала. За два года работы «Спартак» с ним занял пятое и восьмое места в Западной конференции, а в плей-офф выиграл лишь два матча из восьми. Самому дорогому тренеру лиги не может быть оправданий. Особенно с учетом того, что его голос играл пусть и не решающую, но существенную роль в селекционных процессах. Шансов остаться в клубе у Знарка, так же как и у генерального менеджера Алексея Жамнова, на сегодняшний день уже нет.

Информация о приходе в «Спартак» Олега Усачева, занимающего пост вице-президента по хоккейным операциям в «Тракторе», в околохоккейных кругах циркулирует уже месяц. Вместе с ним должны прийти новые люди как в спортивный отдел, так и в тренерское кресло. Основный кандидат на замену Знарку — Алексей Кудашов. Источники «СЭ» рассматривают вероятность его появления в клубе как очень высокую. Когда произойдут эти или какие-то другие изменения, то можно будет прикинуть, как они скажутся на «Спартаке» в ближайшем будущем. Очевидно одно — внутри организации давно назрела необходимость серьезно переформатировать деятельность в спортивном направлении. Шестилетний срок правления Жамнова в лучшем случае можно оценить как топтание на одном месте.

Три года назад красно-белые, обладавшие более скромным кадровым ресурсом, точно с таким же счетом в серии первого раунда (0-4) уступили ЦСКА. Даже разность шайб совпала: 2-12 против 1-11 в 2018-м. Тогда «Спартак» возглавлял Вадим Епанчинцев. Он сейчас отлично работает в «Югре», но это все-таки клуб ВХЛ. У армейцев помимо ряда игроков нынешнего состава были Сорокин, Капризов, Григоренко, Ничушкин, Нестеров, Шумаков, Ожиганов, Марченко. Теперь кадровый ресурс заметно скромнее. Главный тренер Игорь Никитин с тех пор прилично вырос и, если бы не памятная всем эпидемия свинки и разгул коронавируса, мог выиграть больше титулов. У людей, обеспечивающих наполнение бюджета «Спартака», возник логичный вопрос. Зачем тратить большие деньги на нынешние менеджмент и тренерский штаб, если результат лучше не становится?

Знарок еще покажет себя

Почти два года прошло с того момента, как Жамнов сделал, как казалось, свой лучший менеджерский ход за время работы в «Спартаке». Он приложил огромные усилия и вернул из временного отпуска Знарка, дав ему великолепную зарплату и широкие полномочия. Очевидно, что Жамнову не удалось выстроить работающую как часы клубную структуру, поэтому решение позвать лучшего из имевшихся на рынке специалистов выглядело логичным. Именитый тренер должен был закрыть пробелы, допущенные менеджментом, но в полной мере ему с этим справиться не удалось.

Ранее специалист в ХК МВД и «Динамо» доказывал, что умеет выжимать из камня воду, делая из обычных игроков супергероев. Но с тех пор прошло уже восемь лет. Тренерский подход Знарка и его помощников перестал быть эксклюзивным для КХЛ. Другие специалисты тоже многому научились, поэтому их теперь сложно чем-то удивить.

За время работы в СКА и сборной России Знарок привык к тепличным условиям. В «Спартаке» ему снова пришлось заниматься серьезной работой в каждодневном режиме. Такие экспрессивные люди, как Андрей Сафронов и Роман Ротенберг, обладали серьезным весом не только в управленческом плане. Они не стеснялись жестко защищать свою позицию и вступать в конфронтацию с главным тренером. Кому-то это покажется ненужной тратой эмоций. Однако даже небольшие скандалы заставляют их участников относиться критично к собственным действиям и делать необходимые выводы. Об этом лучше всего говорят результаты как в сборной, так и на клубном уровне. В настоящее время сложилось впечатление, что в «Спартаке» рядом со спокойным по характеру генеральным менеджером Алексеем Жамновым Знарок был слишком спокоен, благодушен и умиротворен по сравнению с самим собой прежних лет.

В то же время категорически не согласен с мнением, которого придерживается часть коллег, что «Знарок закончился». Это, используя лексикон видного хоккейного деятеля, чушь собачья. Мне нравились многие тренерские решения, волевые победы, хорошая интенсивность и умная игра «Спартака» в лучших матчах. Даже теперь, когда ЦСКА оказался сильнее, существенных ошибок в действиях команды, на мой взгляд, не было. Так же как вопросов по физической готовности и самоотдаче. Наверное, сложно надеяться на вдохновение «сбитых летчиков», ставших не нужных не только СКА, «Авангарду» и «Салавату Юлаеву», но и «Сибири» с «Северсталью». Для топ-клуба с качественным составом и сильным руководителем кандидатура Знарка смотрелась бы вполне уместно. И, кажется, такие варианты в межсезонье у него точно появятся.