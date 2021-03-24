Полный провал. Почему клуб с самыми дорогими легионерами в КХЛ безвольно вылетел из плей-офф?

Кризис «Салавата Юлаева» глубже, чем кажется. Разбираемся в деталях.

«Салават Юлаев» вылетел из Кубка Гагарина, проиграв во втором раунде «Ак Барсу». Это совсем не сенсация, все-таки казанцы в регулярке заняли первое место в Восточной конференции. Но то, насколько сильнее был «Ак Барс», просто повергло в шок — уфимский клуб впервые в истории КХЛ проиграл серию со счетом 0-4.

Прошлый сезон не должен был вызывать паники у руководства «Салавата». Хоть команду и штормило в регулярном чемпионате, в первом раунде уфимцы выбили «Авангард» (4-2). После этого сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса и доигран не был. Но это не стало гарантом сохранения работы для главного тренера Николая Цулыгина. А ведь за сезон до этого он вывел команду в финал конференции.

После этого генеральный директор Александр Курносов и спортивный директор Василий Чижов принимали решения, которые и привели к свипу от «Ак Барса». Вот краткий список.

Помощник Цулыгина Томи Лямся становится главным тренером «Салавата», Цулыгин входит в тренерский штаб.

Первым новичком команды становится защитник Дмитрий Коробов, который не попадал в состав «Амура». Его подписывают на два года, зарплата — 20 млн рублей в год (здесь и далее — по инсайдерской информации).

Умарк уезжает в швейцарский «Серветт», вместо него «Салават» подписывает финна Маркуса Гранлунда.

Из «Филадельфии» в родной клуб возвращается Михаил Воробьев. Зарплата — 35 млн рублей в год, контракт на три года.

Никиту Сошникова меняют в ЦСКА на защитника Михаила Науменкова. Незадолго до конца регулярки Лямся подписывает новый контракт на год.

Замена Цулыгина на Лямся

Так до конца и не понятно, почему в «Салавате» решились на такую перестановку. Цулыгин был одним из самых низкооплачиваемых тренеров в КХЛ, а в плей-офф обыгрывал «Магнитку», «Автомобилист» и «Авангард». Ладно бы Лямся был опытным тренером, но он за время работы в Финляндии не выиграл ни одной серии плей-офф.

Финского специалиста называли творцом успешной игры команды в меньшинстве, но разве это повод для того, чтобы ставить его главным? Цулыгин стал отвечать за оборону, и тут у «Салавата» действительно был прогресс — заметно вырос Шакир Мухамадуллин, да и «Вашингтон» совсем не зря отправил в аренду в Уфу Александра Алексеева.

Да, регулярку в этом сезоне «Салават» прошел увереннее, чем при Цулыгине. Но разве есть большая заслуга тренера в том, что он объединил трех своих соотечественников в одну тройку? Больше-то никаких рабочих сочетаний найдено не было. Как и запасного плана — когда потребовалось что-то менять, игроки были к этому не готовы. Плэтта в последней игре с «Ак Барсом» передвинули на место Хартикайнена, но получилось только хуже.

Цулыгина часто упрекали в отсутствии авторитета, снисходительно называли переводчиком Вестерлунда, но все это нужно умножать на ноль — местный специалист приносил результат. И в единственной серии плей-офф, которую он проиграл, команда смотрелась совсем не безвольно: «Авангард» в финале конференции в сезоне-2018/19 с трудом выиграл в шести матчах.

Команда слишком сильно зависит от легионеров

Всю регулярку Хартикайнен, Маннинен и Гранлунд тащили на себе «Салават». Затащили они и в серии первого раунда с «Трактором». Вот только «Ак Барс», особенно в плей-офф, — это совсем другой уровень сопротивления. В тренерском штабе Квартальнова разобрали, как играют лидеры соперника, благо в регулярке у команд было четыре матча между собой. После игр в Казани в запас отправился 20-летний защитник Даниил Журавлев, который хорош в креативе, но достаточно легковесен. Его заменил опытный Рукавишников, как объяснил Квартальнов — в первую очередь из-за габаритов.

То есть в Казани отдельно подходили к каждому матчу, предполагая, что дома «Салават» будет больше давить и лезть на ворота. Лямся же, например, так и не выпустил ветерана Семенова, который в силовой борьбе и у своих ворот лучше едва ли не любого другого защитника команды. Кроме Панина, ответить мощными хитами и жесткой игрой хоккеистам «Ак Барса» было некому. Потерялись и легионеры — Хартикайнена хватило лишь на грязный удар в спину Петрова в четвертой игре.

Помимо них, взять на себя игру оказалось некому. «Салавату» банально не хватило глубины состава: если у казанцев в четвертой тройке выходили Бурмистров и Галиев, то у их соперников — Пименов и Солодухин.

Летние трансферы не сработали (кроме Гранлунда, но он провалил плей-офф)

Изначально трансферная политика «Салавата» в межсезонье не выглядела провальной. Гранлунд казался убедительной заменой Умарку, Воробьев ехал на роль центрфорварда в топ-6, Бирюков должен был придать опыта оборонительной линии. Наверняка у руководителей было и объяснение подписания Коробова. Но в итоге сильнее команда не стала.

Воробьев разочаровал и постепенно доигрался до четвертого звена, а потом и вовсе выбыл до конца сезона. Бирюков начал неплохо и в целом отыграл на своем уровне, но вот только этот уровень оказался на данный момент невысок. Коробов просидел в запасе весь плей-офф. А Гранлунда в серии с «Ак Барсом» хватило на одну результативную передачу.

Не помогли и сделки по ходу сезона. Никита Сошников захандрил в Уфе и был обменян в ЦСКА на защитника Михаила Науменкова. В регулярке он играл классно, но в серии с «Ак Барсом» его постоянно обыгрывали нападающие соперника. Показателен здесь гол Кирилла Петрова в третьем матче.

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Бледно в плей-офф выглядел и Джефф Плэтт. После ухода из «Автомобилиста» в «Салават» он воспрял, забил шесть голов за остаток регулярки, но в кубковых играх был незаметен.

Что теперь делать «Салавату»?

Лямся на вопрос о том, готов ли он уйти в отставку, лишь ухмыльнулся и сказал: «Следующий вопрос, пожалуйста». Финский тренер не забыл упомянуть серию с «Трактором», как будто там команда показала что-то выдающееся. И отметил рост всей организации. Удивительно, учитывая, что фарм-клуб уфимцев «Торос» вылетел в первом раунде плей-офф ВХЛ. Да и, кроме Мухамадуллина, не игравшего в плей-офф из-за травмы, никто из молодых игроков не добился большого прогресса.

По сути, честным поступком стала бы отставка тренера, но это будет выглядеть глупо после того, как с ним месяц назад продлили контракт на следующий сезон. Ведь и до этого же был риск раннего вылета команды из плей-офф? Значит, в руководстве довольны финном и видят, за счет чего он может в следующем сезоне улучшить результат.

У многих ключевых игроков «Салавата» есть контракты на следующий сезон — Метсола, Ларсен, Хартикайнен, Гранлунд, Хохряков, Воробьев никуда не денутся. Наверняка останется и Маннинен. Но выигрывать борьбу за российских игроков руководству уфимцев будет все сложнее. Большой спрос на рынке будет на Панина и Кадейкина, неограниченно свободными агентами станут Науменков, Кугрышев и Жарков.

Учитывая в целом ограниченный российский рынок, найти им замену в случае потери будет очень сложно. А значит, сильнее «Салават» в следующем сезоне вряд ли станет. И тогда второй раунд плей-офф еще покажется уфимцам достижением.

Контракты заканчиваются: в. Тарасов (истек срок аренды), з. Коледов, з. Панин, з. Науменков, з. Бирюков, з. Алексеев (истек срок аренды), з. Лисовец, з. Семенов, н. Маннинен, н. Кугрышев, н. Кадейкин, н. Плэтт, н. Жарков, н. Солодухин, н. Гиматов, н. Амиров, н. Башкиров

Действующие контракты: в. Метсола, з. Ларсен, з. Мухамадуллин, з. Коробов, н. Хартикайнен, н. Гранлунд, н. Хохряков, н. Воробьев, н. Картаев, н. Пименов, н. Пустозеров