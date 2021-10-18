Так много о сочинцах не говорили никогда

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сочи» — «Авангард» (Омск) — 4:5 (1:2, 0:1, 3:2)

Голы: Грицюк — 3 (бол., Якупов, Каски), 1:19 — 0:1. Дергачев — 2 (бол.), 10:31 — 0:2. Николаев — 4 (Петьков, Седов), 11:55 — 1:2. Каски — 4 (Якупов, Грицюк), 27:40 — 1:3. Якупов — 5 (Каски, Найт), 40:51 — 1:4. Баканов — 2 (Петьков, Колготин), 45:38 — 2:4. Глотов — 3 (Бабенко), 46:34 — 3:4. Баканов — 3 (Жабреев, Александров), 54:25 — 4:4. Якупов — 6 (Шарипзянов, Прохоркин), 58:58 — 4:5.

Вратари: Хелльберг — Демченко.

Штраф: 30 — 34.

Броски: 18 (3+6+9) — 36 (14+14+8).

Судьи: Ансонс, Сидоренко.

18 октября. Сочи. ДС Большой.

После прошлогоднего обвинения Андрея Назарова в адрес Артемия Панарина, с которым он работал в «Витязе», трудно относиться к тренеру с симпатией. Да это и не требуется. Назаров вернулся в большой хоккей в качестве тренера, и пока это гораздо ярче и лучше, чем его деятельность в роли эксперта в СМИ.

Назаров сменил на посту главного тренера «Сочи» Евгения Ставровского — перспективного, но при этом не самого яркого специалиста. Сочинцы играли при нем в оборонительный хоккей и после неплохого старта ожидаемо (с учетом не самого сильного состава) осели на дне. Назаров с ходу заявил, что главное для его команды — «не быть унылым говном». После чувствительных поражений многие шутили, что у «Сочи» получилось отбросить лишь прилагательное от этого определения, но дела потихоньку пошли к лучшему.

Сочинцы выиграли дома у рижского «Динамо» (3:2 Б), а в гостях обыграли «Автомобилист» (5:4 Б). Но главный перфоманс Назаров приготовил на матч с «Авангардом», выпустив на стартовое вбрасывание силовиков Липона и Якимова, а вместе с ними в тройке нападения — мощного защитника Балдаева. Втроем они и накинулись на игроков «Авангарда».

Многие будут осуждать Назарова: почему его команды не могут просто играть в хоккей, для чего нужно обязательно устраивать мордобой? От массовых драк в отсутствие тренера в КХЛ успели позабыть. Но я вижу тут больше позитива. «Сочи» начинает привлекать к себе больше внимания, чем за все годы выступления в КХЛ. И точно больше не будет унылым.

Пожалуй, это единственная возможность для сочинцев заявить о себе. Даже в годы, когда команда выходила в плей-офф и билась в первом раунде, мало кто обращал на них внимание. Учитывая невпечатляющие финансовые возможности клуба, сейчас из него выжимают почти максимум. С «Авангардом» же в итоге сочинцы отыгрались с 1:4, но пропустили обидный гол от Якупова за минуту до конца основного времени.

«Сочи» вряд ли выйдет в плей-офф, но скучно с этой командой точно не будет. Если раньше вы вряд ли посмотрели бы хотя бы пару матчей команды за сезон, то теперь лучше не пропускайте их. Будет весело.