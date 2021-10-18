Назаров вернул КХЛ во времена безумного мордобоя! Кровавое побоище в Сочи сразу после начала игры

Кажется, мы узнаем фирменный почерк.

Андрей Назаров три года не тренировал в КХЛ, и мы начали потихоньку отвыкать от массовых драк. С возвращением специалиста становится все веселее. Еще за час до начала матча с «Авангардом» новый главный тренер «Сочи» удивил, поставив в первую тройку габаритного защитника Виктора Балдаева. Намек читался сразу, особенно если посмотреть на партнеров — боевитого канадца Лайпона и мощного центрфорварда Якимова.

Была небольшая вероятность того, что Назаров таким образом хочет запугать оппонента, но это не было игрой на нервах. Хартли разумно не стал выпускать первую тройку — на стартовое вбрасывание вышли Каблуков, Дедунов и Комаров. Едва арбитр успел вбросить шайбу, как понеслось.

Быстрее всех завершилась схватка Комарова и Балдаева — сочинец быстренько завалил оппонента, и их разняли судьи. Лайпон и Дедунов обменивались хлесткими ударами, и в итоге победил более опытный в боях канадец. А сильнее всего пострадал Якимов. Каблуков, который никогда не славился навыками тафгая, сел на противника, словно в ММА, и провел несколько хлестких ударов.

А уже на седьмой минуте сцепились Колготин из «Сочи» и Косов из «Авангарда». Впрочем, тут все быстро закончилось. Но рекорд КХЛ по штрафному времени в этом сезоне точно должен пасть в Сочи.