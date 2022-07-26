101-й шанс перезапустить карьеру. Все забыли о Жердеве, а он снова может вернуться в КХЛ

Обзор дня Алексея Шевченко.

Приобретение

СКА подписывает контракт с нападающим Дмитрием Яшкиным. Быстро договорились с «Динамо» о компенсации и сразу же заключили соглашение. Осталось понять, не ошиблись ли в питерском клубе, приглашая этого хоккеиста. В СКА — по понятным причинам — полны оптимизма. Дмитрий, по их мнению, игрок первого звена, способный повторить динамовские рекорды, когда два сезона подряд подбирался к отметке в 70 очков. Но некоторые мысли не дают покоя. Например, кроме «Динамо» у форварда не было успехов на взрослом уровне. Это нормальный нападающий третьего звена команды в Северной Америке, которому всегда выписывали скромные контракты, прекрасно представляя потолок возможностей форварда. Подтверждались экспертные оценки и на турнирах сборных. Там Дмитрия чаще всего не было видно, он никогда не был лидером. Понятен и его всплеск в «Динамо». Яшкин очень удачно вписался в звено к Вадиму Шипачеву и выжал из этого сотрудничества максимум. В регулярном чемпионате Дмитрий иногда просто приезжал на «пятачок», партнер бросал в него шайбу, и она непременно оказывалась в воротах. Но при такой шикарной статистике Яшкин умудрялся проваливать игры. В плей-офф хоккеист терялся, да и в важных матчах регулярного чемпионата частенько уходил в тень.

Но и назвать провалом трансфер чешского легионера в СКА тоже нельзя. Посмотрите, Роман Ротенберг собирает игроков, которые умеют защищаться. В атаке ни одного, кого бы нельзя поставить в меньшинство. И Яшкин такой же. Смущает лишь зарплата, которую предложили хоккеисту, ведь она на уровне топ-звезд. И сможет ли он отработать такие деньги — большой вопрос. Тем более нападающий пропустил прошлый сезон из-за травмы. И еще одна проблема — у СКА нет Вадима Шипачева. И никто нападающего «Ак Барса» заменить не может. По крайней мере, в ближайшем сезоне.

Дмитрий Яшкин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

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Непонятно, что творится в минском «Динамо». Клуб неожиданно дал просмотровый контракт нападающему Николаю Жердеву. Правда, эксперимент может стать коротким, хоккеиста изучат на турнире в Сочи, а потом будут принимать решение. Есть информация, что за ветерана походатайствовал Михаил Грабовский. Но если бы речь шла о каком-нибудь парне из неизвестного чемпионата, то консультация была бы оправданна. Однако Николая знают все. Чем Жердев может помочь любому клубу КХЛ? Даже не говорю про его проблемы с алкоголем. Николай в последнее время всех убеждает, что походы в монастырь, общение с религиозными деятелями избавили его от пагубной привычки. Но, насколько помню, и перед контрактом с «Рязанью» в свое время он тоже клялся, что исправился, а закончилось все печально. Во-первых, играл слабо даже на уровне аутсайдера ВХЛ. Во-вторых, сорвался и подрался, кажется, с таксистом.

Но то, что он может уйти в запой, беспокоит меньше всего, мы к этому привыкли. Жердев не хоккеист уровня КХЛ, даже в ВХЛ ему делать нечего. Последний год Николай провел во второй итальянской лиге, выступая в каком-то странном континентальном турнире. Набрал 21 балл в 18 встречах, но в «Мерано» и Геннадий Столяров зарабатывал больше одного очка за игру. В любителях у Жердева была бы такая же статистика. За последние четыре года Николай два сезона отдыхал и лечился, да и поездку в «Рязань» трудно вписать в актив. Безусловно, 15 лет назад Николай был хорош. Но кому это интересно? Что за странные решения белорусов? Даже второй просмотровый контракт с Даниилом Ильиным объяснить можно. Цепкий центральный, которому немного не везет в карьере. Он точно будет посильней тех многих, кто сейчас в Минске. И Ильин не топил свою карьеру в бутылке. Ох, не случайно про контракт с Ильиным в клубе объявили, а договор с Жердевым скрывают. Сами понимают, что совершили нечто странное.

Николай Жердев. Алексей Иванов

Защитник

«Спартак» подписал соглашение с защитником Джоуи Кином. Можно назвать это одним из самых сильных трансферов команды в межсезонье, так как приезжает свежий обладатель Кубка Колдера, один из самых результативных хоккеистов в плей-офф АХЛ. Кроме того, Джоуи из тех, кто растет. Американцу всего 23 года, в 2018-м выбрали в третьем раунде драфта. Правда, брал «Рейнджерс», но довольно быстро обменял в «Каролину». Считается, что новичок красно-белых вполне мог провести гораздо больше матчей за «Ураганов». Но он попал в не самое лучшее время для молодых парней. В обороне у «Каролины» все в порядке, там просто не было места для хоккеиста. Два матча за команду он провел, но ничем не впечатлил.

Говорят, что Кин едет в КХЛ не для того, чтобы стать звездой лиги, а перезагрузиться. Для «Спартака» это даже плюс. Джоуи будет мотивирован, постарается доказать всем в американском клубе, что на него можно рассчитывать. А если в «Каролине» не дрогнут, то хотя бы обменяют. Интересно же здесь то, что в клубе вообще подписали защитника. «Спартак» не решил своих проблем с центрами, зато набрал игроков обороны на две команды. Каково сейчас молодежи, которая еще в мае считала, что у них есть шанс на высоком уровне? Что думают Даниил Орлов или Дмитрий Костенко? Егор Савиков или Никита Соколов? Понятно, что все они, скорее всего, отправятся в ВХЛ, но засиживаться в той лиге тоже нельзя. И, самое главное, уже четыре позиции легионеров потрачены, укрепляются линии, которые не нуждаются в усилении, а центра нет. Такое ощущение, что в клубе не знают, чего хотят. Утром берут ребят на перспективу, в обед спохватываются и начинают делать команду, которая погремела бы в плей-офф. Потратят деньги и ровным счетом ничего не добьются. Смысла в этом мало.