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Сегодня, 09:30

101-й шанс перезапустить карьеру. Все забыли о Жердеве, а он снова может вернуться в КХЛ

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в
Николай Жердев.
Фото Никита Успенский, «СЭ»
Дмитрий Яшкин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Николай Жердев.
Фото Алексей Иванов
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Обзор дня Алексея Шевченко.

Приобретение

СКА подписывает контракт с нападающим Дмитрием Яшкиным. Быстро договорились с «Динамо» о компенсации и сразу же заключили соглашение. Осталось понять, не ошиблись ли в питерском клубе, приглашая этого хоккеиста. В СКА — по понятным причинам — полны оптимизма. Дмитрий, по их мнению, игрок первого звена, способный повторить динамовские рекорды, когда два сезона подряд подбирался к отметке в 70 очков. Но некоторые мысли не дают покоя. Например, кроме «Динамо» у форварда не было успехов на взрослом уровне. Это нормальный нападающий третьего звена команды в Северной Америке, которому всегда выписывали скромные контракты, прекрасно представляя потолок возможностей форварда. Подтверждались экспертные оценки и на турнирах сборных. Там Дмитрия чаще всего не было видно, он никогда не был лидером. Понятен и его всплеск в «Динамо». Яшкин очень удачно вписался в звено к Вадиму Шипачеву и выжал из этого сотрудничества максимум. В регулярном чемпионате Дмитрий иногда просто приезжал на «пятачок», партнер бросал в него шайбу, и она непременно оказывалась в воротах. Но при такой шикарной статистике Яшкин умудрялся проваливать игры. В плей-офф хоккеист терялся, да и в важных матчах регулярного чемпионата частенько уходил в тень.

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Но и назвать провалом трансфер чешского легионера в СКА тоже нельзя. Посмотрите, Роман Ротенберг собирает игроков, которые умеют защищаться. В атаке ни одного, кого бы нельзя поставить в меньшинство. И Яшкин такой же. Смущает лишь зарплата, которую предложили хоккеисту, ведь она на уровне топ-звезд. И сможет ли он отработать такие деньги — большой вопрос. Тем более нападающий пропустил прошлый сезон из-за травмы. И еще одна проблема — у СКА нет Вадима Шипачева. И никто нападающего «Ак Барса» заменить не может. По крайней мере, в ближайшем сезоне.

Дмитрий Яшкин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Дмитрий Яшкин.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

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Непонятно, что творится в минском «Динамо». Клуб неожиданно дал просмотровый контракт нападающему Николаю Жердеву. Правда, эксперимент может стать коротким, хоккеиста изучат на турнире в Сочи, а потом будут принимать решение. Есть информация, что за ветерана походатайствовал Михаил Грабовский. Но если бы речь шла о каком-нибудь парне из неизвестного чемпионата, то консультация была бы оправданна. Однако Николая знают все. Чем Жердев может помочь любому клубу КХЛ? Даже не говорю про его проблемы с алкоголем. Николай в последнее время всех убеждает, что походы в монастырь, общение с религиозными деятелями избавили его от пагубной привычки. Но, насколько помню, и перед контрактом с «Рязанью» в свое время он тоже клялся, что исправился, а закончилось все печально. Во-первых, играл слабо даже на уровне аутсайдера ВХЛ. Во-вторых, сорвался и подрался, кажется, с таксистом.

Но то, что он может уйти в запой, беспокоит меньше всего, мы к этому привыкли. Жердев не хоккеист уровня КХЛ, даже в ВХЛ ему делать нечего. Последний год Николай провел во второй итальянской лиге, выступая в каком-то странном континентальном турнире. Набрал 21 балл в 18 встречах, но в «Мерано» и Геннадий Столяров зарабатывал больше одного очка за игру. В любителях у Жердева была бы такая же статистика. За последние четыре года Николай два сезона отдыхал и лечился, да и поездку в «Рязань» трудно вписать в актив. Безусловно, 15 лет назад Николай был хорош. Но кому это интересно? Что за странные решения белорусов? Даже второй просмотровый контракт с Даниилом Ильиным объяснить можно. Цепкий центральный, которому немного не везет в карьере. Он точно будет посильней тех многих, кто сейчас в Минске. И Ильин не топил свою карьеру в бутылке. Ох, не случайно про контракт с Ильиным в клубе объявили, а договор с Жердевым скрывают. Сами понимают, что совершили нечто странное.

Николай Жердев. Фото Алексей Иванов
Николай Жердев.
Алексей Иванов

Защитник

«Спартак» подписал соглашение с защитником Джоуи Кином. Можно назвать это одним из самых сильных трансферов команды в межсезонье, так как приезжает свежий обладатель Кубка Колдера, один из самых результативных хоккеистов в плей-офф АХЛ. Кроме того, Джоуи из тех, кто растет. Американцу всего 23 года, в 2018-м выбрали в третьем раунде драфта. Правда, брал «Рейнджерс», но довольно быстро обменял в «Каролину». Считается, что новичок красно-белых вполне мог провести гораздо больше матчей за «Ураганов». Но он попал в не самое лучшее время для молодых парней. В обороне у «Каролины» все в порядке, там просто не было места для хоккеиста. Два матча за команду он провел, но ничем не впечатлил.

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Говорят, что Кин едет в КХЛ не для того, чтобы стать звездой лиги, а перезагрузиться. Для «Спартака» это даже плюс. Джоуи будет мотивирован, постарается доказать всем в американском клубе, что на него можно рассчитывать. А если в «Каролине» не дрогнут, то хотя бы обменяют. Интересно же здесь то, что в клубе вообще подписали защитника. «Спартак» не решил своих проблем с центрами, зато набрал игроков обороны на две команды. Каково сейчас молодежи, которая еще в мае считала, что у них есть шанс на высоком уровне? Что думают Даниил Орлов или Дмитрий Костенко? Егор Савиков или Никита Соколов? Понятно, что все они, скорее всего, отправятся в ВХЛ, но засиживаться в той лиге тоже нельзя. И, самое главное, уже четыре позиции легионеров потрачены, укрепляются линии, которые не нуждаются в усилении, а центра нет. Такое ощущение, что в клубе не знают, чего хотят. Утром берут ребят на перспективу, в обед спохватываются и начинают делать команду, которая погремела бы в плей-офф. Потратят деньги и ровным счетом ничего не добьются. Смысла в этом мало.

Дмитрий Яшкин
Николай Жердев
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК СКА
ХК Спартак (Москва)
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4 Куньлунь 0 0 0 0
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10 Торпедо 0 0 0 0
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6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
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0 - 1
5. Металлург - ЦСКА
2 - 3
6. ЦСКА - Металлург
2 - 1
7. Металлург - ЦСКА
1 - 4
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Финалы конференций
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Металлург - Трактор
4 - 1
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2. Металлург - Трактор
4 - 6
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1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
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2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
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