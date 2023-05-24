Другие клубы предлагали больше, но топ-игрок КХЛ выбрал СКА. Что повлияло на его решение?
СКА сорвал большой куш. Это было ожидаемо. Клуб каждый год развивает бурную активность на трансферном рынке. Подписание армейцами одного из самых статусных игроков, ставшего с 1 мая неограниченно свободным агентом, воспринимается как само собой разумеющееся дело. Сергей Толчинский выбрал отличную организацию, солидные деньги и желаемый срок.
Его агент Шуми Бабаев ранее неоднократно заявлял, что игроку важна длительность контракта. Дать пять лет даже такому классному и проверенному в деле игроку — огромный риск. В КХЛ такое себе могут позволить три-четыре клуба от силы. Менеджмент СКА, имея в своем распоряжении мощные ресурсы, спокойно обратил выгодную ситуацию себе в пользу.
Возможно, кто-то предлагал Толчинскому побольше денег, но по совокупности факторов (финансы, город, инфраструктура, сама организация, срок соглашения) соревноваться с петербуржцами сейчас невозможно. Это объективная реальность, которую не способен изменить жесткий потолок зарплат. Он подразумевал выравнивание сил в лиге, однако в действительности некоторые клубы всегда будут предпочтительнее остальных.
СКА снова досрочно забирает приз чемпиона трансферного межсезонья, а скоро его состав может пополнить еще и Арсений Грицюк. Однако стала ли команда ближе к титулу — шекспировский вопрос, на который нельзя дать однозначный ответ. Понять метания каждый сезон между разными векторами развития мне проблематично. Ядро команды, на которое делалась ставка прошлым летом, фактически прекратило свое существование. С Гусевым соглашение уже расторгнуто. Шансы удержать лучшего бомбардира Яшкина минимальны. Имеющие на руках большие контракты Жафяров, Ожиганов и Прохоркин тоже стоят на выход. Внезапно под вопросом оказалось будущее вратаря Николаева. Очевидно, что менеджменту петербургского клуба банально не хватает терпения на пути к цели. Особенно это заметно в сравнении с ЦСКА. Москвичи — эталон стабильности и спокойствия, который не стыдно отправить в спортивную палату мер и весов.
Но сейчас в действиях СКА прослеживается небольшая тенденция, а не только банальная мысль о том, что от Толчинского не отказался бы ни один клуб, имей он возможность его подписать. Вслед за защитником Артемом Сергеевым в Санкт-Петербург перебирается еще один игрок с победным опытом.
Толчинский стал самым ценным хоккеистом Кубка Гагарина-2021. Он знает, как обыгрывать в плей-офф ЦСКА. Команду, которая год за годом останавливает СКА в финале Западной конференции. Подписание Толчинского — важный момент для его новой команды в плане психологии. Об этом неоднократно приходилось вспоминать во время недавней кубковой серии двух армейских тяжеловесов, когда петербуржцы уступили сопернику не по сумме таланта или физической готовности, а прежде всего ментально. Решит СКА проблему — первым побегу записывать его в главные фавориты следующего сезона. Сейчас еще рано.
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3