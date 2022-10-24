Хоккей
КХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:15

«Всегда говорил: «Я Колю не отдам». Интервью Гомоляко — о Голдобине, Воробьеве и будущем «Магнитки»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Николай Голдобин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Дмитрий Рябыкин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Николай Голдобин и Арсений Грицюк.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Григорий Дронов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/4
Поговорили со спортивным директором «Металлурга».

Магнитогорский «Металлург» стал хедлайнером новостей на старте регулярки. В начале чемпионата уральцы оформили два сильных трансфера: подписали форварда Михаила Фисенко и атакующего защитника Коди Керрана. 10 октября появилась информация о возможном обмене Николая Голдобина. Позднее уральцы усилили тренерский штаб, пригласив уволенного из «Авангарда» Дмитрия Рябыкина, и вернули защитника Григория Дронова. Эти и другие события мы обсудили со спортивным директором клуба Сергеем Гомоляко.

Искали иностранца, но выбрали Рябыкина

— Что побудило пригласить в тренерский штаб Дмитрия Рябыкина?

— Мы еще летом хотели расширить тренерский штаб. Понимали, что нам прежде всего надо усилить оборону и меньшинство. По нападению проблем не было — мы сохранили практически всех форвардов. А защитники частично поменялись. С уходом Виктора Игнатьева игра изменилась. Мы искали тренеров за границей. Илья Петрович общался с канадцами, немцем, финном, американцем. С одним тренером мы почти договорились, но когда освободился Дмитрий Анатольевич, поняли, что он сработает гораздо эффективнее. Обсудили кандидатуру Рябыкина с Ильей Петровичем и президентом клуба. Подумали, созвонились и решили, что он поможет нам в будущем. У Рябыкина большой опыт. Он был отличным хоккеистом, работал с Бобом Хартли в «Авангарде».

Михаил Кравец. «Авангард» определился с главным тренером после увольнения Рябыкина. Выбор удивит многих

— Значит ли это, что утеряно доверие к Андрею Соколову?

— Нет. Мы сразу объяснили, что они работают в паре. Понятно, функционал на скамейке изменится. Дмитрий Анатольевич будет выпускать защитников. А Андрей Павлович будет больше подсказывать хоккеистам. Все, что касается раздевалки и разбора матчей, они выполняют вместе.

— Не смущало, что Дмитрий Рябыкин провалился в «Авангарде» на старте сезона?

— Не думаю, что он провалился. 12-игровая поездка — это очень тяжело. Мы едем на четыре матча — и это тяжело. А 12 игр! Считаю, что в «Авангарде» поторопились. Игра бы наладилась, когда команда вернулась в Омск. Но руководство не стало ждать.

Дмитрий Рябыкин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Дмитрий Рябыкин.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Вы вставали на лавку и помогали тренерам, когда работали в «Витязе». В этом сезоне такие мысли не посещали?

— Нет. Я же постоянно нахожусь возле лавки. Могу что-то подсказать. Понятно, что мое мнение не самое главное, но могу высказаться по каким-то моментам. Дальше все за тренерским штабом. Мыслей встать на лавку не было, но если скажут, то я готов. В прошлом сезоне я выходил на лед в Минске, когда Виктор Игнатьев уехал на Олимпиаду. В этом году тоже помогал на льду. Но у тренеров своя работа.

— Приглашение Рябыкина — это усиление штаба здесь и сейчас или в том числе вариант на перспективу?

— Мы подписали контракт на год и в этом сезоне хотим все и сразу. И усилить оборону, и выиграть Кубок Гагарина. Естественно, зная, как Рябыкин работал при Хартли, хотим, чтобы он так работал и у нас. Думаю, Дмитрий Анатольевич не будет против длительного сотрудничества, если все пойдет хорошо. Никому не хочется каждый год менять тренерский штаб. Летом мы столкнулись с вынужденной ситуацией. Игнатьев и Френч уехали.

Дмитрий Рябыкин. «Мы провели 12 матчей подряд на выезде. Но это не оправдание». Рябыкин — об уходе из «Авангарда»

— Но ведь у Ильи Воробьева в последние сезоны по разным причинам меняются помощники, кроме тренера вратарей. Вы видите закономерность в этом?

— Задайте этот вопрос Илье Петровичу. Думаю, если бы не начались известные события, мы бы сохранили тренерский штаб. Игнатьев — латыш, Френч — канадец. Они уехали не по спортивным причинам.

— К Илье Воробьеву сейчас полное доверие?

— У меня всегда к нему доверие. Я давно знаю Илью Петровича. Вижу, как он работает. Таких тренеров мало. Даже если руководство потеряет к нему доверие, буду говорить, что надо дать доработать до конца сезона. У меня всегда была такая позиция. Тем более, по-вашему, какие кандидаты на замену Ильи Петровича?

— Из тех, кто в штабе, — Дмитрий Рябыкин.

— Мы не рассматриваем помощников Ильи Петровича как замену главного тренера. Считаю, если уйдет Воробьев, то должен уйти весь тренерский штаб. Летом я предупредил штаб об этом. Если мы все хотим работать, значит, надо помогать друг другу и Илье Петровичу. Надо сформировать эффективную тренерскую команду.

Николай Голдобин и Арсений Грицюк. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Николай Голдобин и Арсений Грицюк.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Все хотят, чтобы Голдобин остался в команде

— На домашнем матче с «Авангардом» присутствовал президент клуба Виктор Рашников. Чувствуете у него прежнюю заинтересованность в команде?

— Надо сказать огромное спасибо Виктору Филипповичу за то, что команда, несмотря на санкции, существует с бюджетом прошлого года. Делами клуба он интересуется еще больше, чем раньше. Постоянно звонит мне, Илье Петровичу, Сергею Алексеевичу Ласькову. Интересуется делами команды. Наутро после матча с «Авангардом» он позвонил Сергею Алексеевичу и уточнил, какие травмы у Фисенко и Карри. Большая благодарность нашему президенту за то, что держит команду и не сократил финансирование.

— Сейчас у вас есть стопроцентная уверенность, что Николай Голдобин останется в команде?

— Стопроцентной уверенности нет ни у кого. Я хочу, чтобы Голдобин остался. Коля хочет остаться. Одним словом, все хотят этого. Это видно по нашим трибунам. Посмотрите, сколько болельщиков приходят с плакатами в поддержку Коли. Все мы ждем, когда он заиграет на уровне прошлого сезона.

Илья Воробьев. «Магнитка» разнесла «Авангард» у себя дома. Похоже, омский клуб проваливает сезон

— От нескольких людей слышал версию, что Николай не лучшим образом подготовился к сезону. Но, мне кажется, за время командных сборов натренировать можно даже меня.

— Так его и натренировали. Сборы прошли хорошо. Вопрос еще и в психологии. Возможно, он не мог заставить себя играть в полную мощность на предсезонных турнирах. Сейчас пытаемся вывести Голдобина на уровень прошлого сезона — и даже выше. Он может играть лучше, чем в прошлом году.

— Вы поддерживали воспитательную работу Ильи Воробьева, когда тренер убирал Николая из состава?

— Это вы, журналисты, раздули «воспитательную работу».

— А как это назвать, если игрок не попадает в состав?

— Когда игрок не проходит в состав, это — ротация, а не воспитательная работа. У нас пять троек нападения. Тогда играли парни, которые были в лучшей физической форме. А Николай тренировался. Опять же, из состава убирали Лайпсика, Чибисова. Но это же не значит, что мы воспитываем игроков. Это нормальная ситуация, просто ее утрировали. Сам Коля не просил обмена.

— Вы, как спортивный директор, какие меры можете использовать, чтобы расшевелить игрока?

— Только разговоры. Встретиться, поговорить, посоветовать что-то поменять в жизни и тренировках, оставаться больше на льду. Других рычагов нет. Только личные беседы.

Николай Голдобин. Конфликт с тренером после лучшего сезона в карьере. Что происходит со звездой КХЛ?

— Много клубов интересовались Николаем, когда зашли разговоры об обмене?

— Обменять игрока уровня Голдобина можно только на игрока с сопоставимым мастерством. Три-четыре клуба звонили, спрашивали. Но они знали, что я всегда говорил: «Я Колю не отдам». Конкретных разговоров не было. Меня спрашивали: «Правда будете менять?» Я отвечал: «Нет, неправда». Коля не хочет уезжать из Магнитогорска. Ему нравится команда, он хочет играть.

— Вы не разочаровались в Коди Керране? В первых матчах он играл намного полезнее, а в последних играх — много ошибок, потерь.

— Нет. Воробьев с ним разговаривает. Надеюсь, ему поможет Рябыкин. Перед подписанием Керрана мы просмотрели много матчей. Коди играл практически без ошибок. Увидев его, мы поняли, что он нам подходит. Вспомните домашний матч с «Ак Барсом», он провел его четко: выходил из-под давления, вовремя отдавал передачи. Такого Коди мы и хотим видеть.

Григорий Дронов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Григорий Дронов.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Довольны развитием молодежи

— Контракт с Григорием Дроновым до конца сезона значит, что через год он хочет снова попробовать себя в Северной Америке?

— Поедет он еще раз или нет — надо спросить у него. Мы договорились о контракте до конца сезона. Дальше — посмотрим. Моя точка зрения: Грише надо сыграть этот сезон, еще два и после смотреть, как он чувствует себя физически. В игровом плане, мышлении и катании проблем нет. Единственное — здоровье. Если он отыграет два полных сезона без травм, то точно будет готов ехать в Северную Америку.

— Вы довольны, как в основной команде развиваются молодые игроки? На днях «Металлург» отдал в аренду в «Амур» Никиту Гребенкина.

— Да. Сейчас из молодых игроков у нас только Данила Юров. Остальные ребята получают достаточно много игрового времени в «Южном Урале».

Николай Голдобин. Устал от воспитания. Один из самых ярких игроков КХЛ попросил обмен в другой клуб

— Но их могло быть и больше в первой команде. Например, те, кто уехал в фарм-клуб.

— А кого бы они заменили?

— На дистанции из 68 матчей — кого угодно. Вы сказали о пяти тройках, но их можно было расширить до шести. Сезон-то длинный.

— Заявка включает только 28 человек.

— Но ведь игроков можно постоянно переводить из основы в фарм-клуб, соблюдая регламент.

— Мы так и делаем. Юрий Платонов присоединился к команде в поездке Казань — Нур-Султан. Илья Николаев отправился за практикой в «Южный Урал», когда к команде присоединился Григорий Дронов. Смотрите. Я — молодой хоккеист. Зачем мне ждать, когда тренер поставит меня в состав, если какое-то время я могу полноценно играть в фарм-клубе или в том же «Амуре»?

Николай Голдобин. «Хочется, чтобы спустя годы вспоминали меня». Автор самого красивого гола КХЛ-2022 — о карьере и о себе

— Вы уверены, что в «Амуре» Гребенкин точно будет играть?

— Нам дали гарантию этого. Никита сам изъявил желание. Это не только наш выбор. Мы посоветовались со всеми и договорились. Понятно, «Амур» может не попасть в плей-офф. Я позвонил в красноярский «Сокол», договорился, что они заберут его на плей-офф. В «Амуре» он будет играть больше.

— Почему именно «Амур», а не, например, «Торпедо»?

— Я предлагал в «Торпедо» Юрия Платонова, но Игорь Николаевич Ларионов сказал, что они сфокусированы на защитниках. «Амур» же был заинтересован в Никите.

— Михаил Фисенко справляется с ролью, на которую его пригласили в команду?

— Да.

Хоккеисты &laquo;Металлурга&raquo;. «Агенты знают, что у нас с Гомоляко лишнего рубля не выпросишь». Честное интервью директора «Магнитки»

— Раскройте эту мысль. У Михаила ноль голов, он неидеально играет на вбрасываниях. И драк нет.

— Идеальных игроков, работающих на вбрасываниях, нет ни у кого. Михаил выполняет то, что от него ждали. Если бы Фисенко не устраивал, то он бы не играл. У каждого хоккеиста свои функции.

— Понимаю, это не ваш блок ответственности, но посещаемость на старте сезона разочаровывает. Вы можете повлиять на это?

— Я отвечаю за спортивный блок. Посещаемость разочаровывает, но повлиять на нее не могу.

Григорий Дронов
Илья Воробьев
Михаил Фисенко
Николай Голдобин
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Дмитрий Рябыкин
Сергей Гомоляко
0
Читайте также
Хабиб Нурмагомедов заявил, что драка его брата с Чимаевым никого не красит
Первый ассист Миранчука в новой команде! Помог прервать «Торино» ужасную серию
В Кремле заявили об отсутствии культуры отмены в отношении писателя Акунина
ВСУ выпустили 19 ракет по Новой Каховке
В Кремле указали на незаконность использования замороженных активов РФ для Украины
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Над головой Знарка занесли топор. «Ак Барс» снова проиграл принципиальный матч
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 21 19 2 39
2 Локомотив 21 13 8 29
3 ЦСКА 20 13 7 29
4 Динамо М 21 13 8 29
5 Торпедо 21 13 8 27
6 Спартак 23 11 12 27
7 Витязь 22 10 12 25
8 Динамо Мн 21 9 12 22
9 Северсталь 22 9 13 22
10 Куньлунь 23 8 15 19
11 Сочи 20 3 17 9
Восточная конференция И В П О
1 Металлург 21 14 7 31
2 Автомобилист 22 15 7 31
3 Сал. Юлаев 21 13 8 29
4 Сибирь 22 11 11 24
5 Барыс 22 11 11 23
6 Ак Барс 20 9 11 22
7 Адмирал 21 9 12 21
8 Нефтехимик 21 9 12 19
9 Трактор 21 8 13 19
10 Авангард 21 8 13 18
11 Амур 21 6 15 16
Результаты / календарь
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
24.10 17:00
Металлург – Ак Барс
 - : -
24.10 19:10
Динамо Мн – Динамо М
 - : -
24.10 19:30
СКА – Локомотив
 - : -
24.10 19:30
ЦСКА – Трактор
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости