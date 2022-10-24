«Всегда говорил: «Я Колю не отдам». Интервью Гомоляко — о Голдобине, Воробьеве и будущем «Магнитки»

Поговорили со спортивным директором «Металлурга».

Магнитогорский «Металлург» стал хедлайнером новостей на старте регулярки. В начале чемпионата уральцы оформили два сильных трансфера: подписали форварда Михаила Фисенко и атакующего защитника Коди Керрана. 10 октября появилась информация о возможном обмене Николая Голдобина. Позднее уральцы усилили тренерский штаб, пригласив уволенного из «Авангарда» Дмитрия Рябыкина, и вернули защитника Григория Дронова. Эти и другие события мы обсудили со спортивным директором клуба Сергеем Гомоляко.

Искали иностранца, но выбрали Рябыкина

— Что побудило пригласить в тренерский штаб Дмитрия Рябыкина?

— Мы еще летом хотели расширить тренерский штаб. Понимали, что нам прежде всего надо усилить оборону и меньшинство. По нападению проблем не было — мы сохранили практически всех форвардов. А защитники частично поменялись. С уходом Виктора Игнатьева игра изменилась. Мы искали тренеров за границей. Илья Петрович общался с канадцами, немцем, финном, американцем. С одним тренером мы почти договорились, но когда освободился Дмитрий Анатольевич, поняли, что он сработает гораздо эффективнее. Обсудили кандидатуру Рябыкина с Ильей Петровичем и президентом клуба. Подумали, созвонились и решили, что он поможет нам в будущем. У Рябыкина большой опыт. Он был отличным хоккеистом, работал с Бобом Хартли в «Авангарде».

— Значит ли это, что утеряно доверие к Андрею Соколову?

— Нет. Мы сразу объяснили, что они работают в паре. Понятно, функционал на скамейке изменится. Дмитрий Анатольевич будет выпускать защитников. А Андрей Павлович будет больше подсказывать хоккеистам. Все, что касается раздевалки и разбора матчей, они выполняют вместе.

— Не смущало, что Дмитрий Рябыкин провалился в «Авангарде» на старте сезона?

— Не думаю, что он провалился. 12-игровая поездка — это очень тяжело. Мы едем на четыре матча — и это тяжело. А 12 игр! Считаю, что в «Авангарде» поторопились. Игра бы наладилась, когда команда вернулась в Омск. Но руководство не стало ждать.

Дмитрий Рябыкин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Вы вставали на лавку и помогали тренерам, когда работали в «Витязе». В этом сезоне такие мысли не посещали?

— Нет. Я же постоянно нахожусь возле лавки. Могу что-то подсказать. Понятно, что мое мнение не самое главное, но могу высказаться по каким-то моментам. Дальше все за тренерским штабом. Мыслей встать на лавку не было, но если скажут, то я готов. В прошлом сезоне я выходил на лед в Минске, когда Виктор Игнатьев уехал на Олимпиаду. В этом году тоже помогал на льду. Но у тренеров своя работа.

— Приглашение Рябыкина — это усиление штаба здесь и сейчас или в том числе вариант на перспективу?

— Мы подписали контракт на год и в этом сезоне хотим все и сразу. И усилить оборону, и выиграть Кубок Гагарина. Естественно, зная, как Рябыкин работал при Хартли, хотим, чтобы он так работал и у нас. Думаю, Дмитрий Анатольевич не будет против длительного сотрудничества, если все пойдет хорошо. Никому не хочется каждый год менять тренерский штаб. Летом мы столкнулись с вынужденной ситуацией. Игнатьев и Френч уехали.

— Но ведь у Ильи Воробьева в последние сезоны по разным причинам меняются помощники, кроме тренера вратарей. Вы видите закономерность в этом?

— Задайте этот вопрос Илье Петровичу. Думаю, если бы не начались известные события, мы бы сохранили тренерский штаб. Игнатьев — латыш, Френч — канадец. Они уехали не по спортивным причинам.

— К Илье Воробьеву сейчас полное доверие?

— У меня всегда к нему доверие. Я давно знаю Илью Петровича. Вижу, как он работает. Таких тренеров мало. Даже если руководство потеряет к нему доверие, буду говорить, что надо дать доработать до конца сезона. У меня всегда была такая позиция. Тем более, по-вашему, какие кандидаты на замену Ильи Петровича?

— Из тех, кто в штабе, — Дмитрий Рябыкин.

— Мы не рассматриваем помощников Ильи Петровича как замену главного тренера. Считаю, если уйдет Воробьев, то должен уйти весь тренерский штаб. Летом я предупредил штаб об этом. Если мы все хотим работать, значит, надо помогать друг другу и Илье Петровичу. Надо сформировать эффективную тренерскую команду.

Николай Голдобин и Арсений Грицюк. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Все хотят, чтобы Голдобин остался в команде

— На домашнем матче с «Авангардом» присутствовал президент клуба Виктор Рашников. Чувствуете у него прежнюю заинтересованность в команде?

— Надо сказать огромное спасибо Виктору Филипповичу за то, что команда, несмотря на санкции, существует с бюджетом прошлого года. Делами клуба он интересуется еще больше, чем раньше. Постоянно звонит мне, Илье Петровичу, Сергею Алексеевичу Ласькову. Интересуется делами команды. Наутро после матча с «Авангардом» он позвонил Сергею Алексеевичу и уточнил, какие травмы у Фисенко и Карри. Большая благодарность нашему президенту за то, что держит команду и не сократил финансирование.

— Сейчас у вас есть стопроцентная уверенность, что Николай Голдобин останется в команде?

— Стопроцентной уверенности нет ни у кого. Я хочу, чтобы Голдобин остался. Коля хочет остаться. Одним словом, все хотят этого. Это видно по нашим трибунам. Посмотрите, сколько болельщиков приходят с плакатами в поддержку Коли. Все мы ждем, когда он заиграет на уровне прошлого сезона.

— От нескольких людей слышал версию, что Николай не лучшим образом подготовился к сезону. Но, мне кажется, за время командных сборов натренировать можно даже меня.

— Так его и натренировали. Сборы прошли хорошо. Вопрос еще и в психологии. Возможно, он не мог заставить себя играть в полную мощность на предсезонных турнирах. Сейчас пытаемся вывести Голдобина на уровень прошлого сезона — и даже выше. Он может играть лучше, чем в прошлом году.

— Вы поддерживали воспитательную работу Ильи Воробьева, когда тренер убирал Николая из состава?

— Это вы, журналисты, раздули «воспитательную работу».

— А как это назвать, если игрок не попадает в состав?

— Когда игрок не проходит в состав, это — ротация, а не воспитательная работа. У нас пять троек нападения. Тогда играли парни, которые были в лучшей физической форме. А Николай тренировался. Опять же, из состава убирали Лайпсика, Чибисова. Но это же не значит, что мы воспитываем игроков. Это нормальная ситуация, просто ее утрировали. Сам Коля не просил обмена.

— Вы, как спортивный директор, какие меры можете использовать, чтобы расшевелить игрока?

— Только разговоры. Встретиться, поговорить, посоветовать что-то поменять в жизни и тренировках, оставаться больше на льду. Других рычагов нет. Только личные беседы.

— Много клубов интересовались Николаем, когда зашли разговоры об обмене?

— Обменять игрока уровня Голдобина можно только на игрока с сопоставимым мастерством. Три-четыре клуба звонили, спрашивали. Но они знали, что я всегда говорил: «Я Колю не отдам». Конкретных разговоров не было. Меня спрашивали: «Правда будете менять?» Я отвечал: «Нет, неправда». Коля не хочет уезжать из Магнитогорска. Ему нравится команда, он хочет играть.

— Вы не разочаровались в Коди Керране? В первых матчах он играл намного полезнее, а в последних играх — много ошибок, потерь.

— Нет. Воробьев с ним разговаривает. Надеюсь, ему поможет Рябыкин. Перед подписанием Керрана мы просмотрели много матчей. Коди играл практически без ошибок. Увидев его, мы поняли, что он нам подходит. Вспомните домашний матч с «Ак Барсом», он провел его четко: выходил из-под давления, вовремя отдавал передачи. Такого Коди мы и хотим видеть.

Григорий Дронов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Довольны развитием молодежи

— Контракт с Григорием Дроновым до конца сезона значит, что через год он хочет снова попробовать себя в Северной Америке?

— Поедет он еще раз или нет — надо спросить у него. Мы договорились о контракте до конца сезона. Дальше — посмотрим. Моя точка зрения: Грише надо сыграть этот сезон, еще два и после смотреть, как он чувствует себя физически. В игровом плане, мышлении и катании проблем нет. Единственное — здоровье. Если он отыграет два полных сезона без травм, то точно будет готов ехать в Северную Америку.

— Вы довольны, как в основной команде развиваются молодые игроки? На днях «Металлург» отдал в аренду в «Амур» Никиту Гребенкина.

— Да. Сейчас из молодых игроков у нас только Данила Юров. Остальные ребята получают достаточно много игрового времени в «Южном Урале».

— Но их могло быть и больше в первой команде. Например, те, кто уехал в фарм-клуб.

— А кого бы они заменили?

— На дистанции из 68 матчей — кого угодно. Вы сказали о пяти тройках, но их можно было расширить до шести. Сезон-то длинный.

— Заявка включает только 28 человек.

— Но ведь игроков можно постоянно переводить из основы в фарм-клуб, соблюдая регламент.

— Мы так и делаем. Юрий Платонов присоединился к команде в поездке Казань — Нур-Султан. Илья Николаев отправился за практикой в «Южный Урал», когда к команде присоединился Григорий Дронов. Смотрите. Я — молодой хоккеист. Зачем мне ждать, когда тренер поставит меня в состав, если какое-то время я могу полноценно играть в фарм-клубе или в том же «Амуре»?

— Вы уверены, что в «Амуре» Гребенкин точно будет играть?

— Нам дали гарантию этого. Никита сам изъявил желание. Это не только наш выбор. Мы посоветовались со всеми и договорились. Понятно, «Амур» может не попасть в плей-офф. Я позвонил в красноярский «Сокол», договорился, что они заберут его на плей-офф. В «Амуре» он будет играть больше.

— Почему именно «Амур», а не, например, «Торпедо»?

— Я предлагал в «Торпедо» Юрия Платонова, но Игорь Николаевич Ларионов сказал, что они сфокусированы на защитниках. «Амур» же был заинтересован в Никите.

— Михаил Фисенко справляется с ролью, на которую его пригласили в команду?

— Да.

— Раскройте эту мысль. У Михаила ноль голов, он неидеально играет на вбрасываниях. И драк нет.

— Идеальных игроков, работающих на вбрасываниях, нет ни у кого. Михаил выполняет то, что от него ждали. Если бы Фисенко не устраивал, то он бы не играл. У каждого хоккеиста свои функции.

— Понимаю, это не ваш блок ответственности, но посещаемость на старте сезона разочаровывает. Вы можете повлиять на это?

— Я отвечаю за спортивный блок. Посещаемость разочаровывает, но повлиять на нее не могу.