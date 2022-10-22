Над головой Знарка занесли топор. «Ак Барс» снова проиграл принципиальный матч

Казанцы проиграли «Зеленое дерби» «Салавату», однако теперь не выглядят безнадежно и не сдаются раньше времени.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)

Голы: Санников — 2 (Картаев, Панин), 11:38 — 0:1. Хмелевский — 9 (Кулемин), 19:02 — 0:2. Сафонов — 6 (Войнов), 26:25 — 1:2. Мухамадуллин — 3 (бол., Мерфи, Хмелевский), 32:27 — 1:3. Шипачев — 4 (бол., Кагарлицкий, Галиев), 42:39 — 2:3.

Вратари: Мифтахов (Билялов, 40:00, 58:39) — Ежов.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 32 (6+17+9) — 22 (12+5+5).

Судьи: Наумов, Фатеев.

22 октября. Казань. Татнефть-Арена. 8890 зрителей.

Запредельный темп «Салавата»

От «Зеленого дерби» — центрального в КХЛ — всегда ждешь огня и страсти. Как на льду, так и за пределами. Не агитирую за потасовки и перепалки. Принципиальные матчи двух республик надо подавать с умом. Впрочем, в Казани огня хватает и без приезда «Салавата Юлаева». Потерявшие веру в преображение команды болельщики готовы занести топор над головой Олега Знарка. В «Ак Барсе» не привыкли решать проблемы оперативными отставками. И в «Зеленом дерби» тренерский штаб получил шанс исправиться перед родными трибунами и закрепить успех прошлого матча с «Магниткой».

Наивно воспринимать победу над «Металлургом», как знак того, что в Казани налаживаются дела. «Ак Барс» мог и проиграть, попади Алексей Маклюков не в распластавшегося Амира Мифтахова, а в ворота. Команда Знарка вышла, как на последний бой. Цеплялась, словно находится на краю пропасти. Выходить на каждый матч в таком режиме невозможно. Быстро перегоришь, и наступит истощение. Неудивительно, что стартовые смены «Зеленого дерби» по движению остались за гостями.

Шайбы вернувшегося в состав Степана Санникова и Александра Хмелевски стали логичным следствием первого периода, в котором уфимцы перебросали хозяев (12-6). «Салават» предложил запредельный темп. Быстро проходил среднюю зону с контролем шайбы и доставлял ее до Мифтахова. Одна из контратак завершилась проходом к воротам Владислава Картаева и добиванием Санникова.

Когда выходишь на лед против Александра Радулова, жди опасности каждой смене. Глупо смотреть на возраст и успокаиваться, что форвард уже не тот. У «Ак Барса» не ладился выход из зоны, атаки застревали в центральном круге. Самый опасный момент периода создал сам Радулов. Выскочил «один на один» с Ильей Ежовым, но не переиграл его и врезался в голкипера, получив заслуженные две минуты. Большинство уфимцев не шло в первом периоде. Зато получалось забивать в равных составах. Хмелевски хлестко бросил с ползоны, а Мифтахов не зафиксировал шайбу.

Шипачев забил, но это не помогло

Ключевой момент первого отрезка случился на последних секундах. Чего у Александра Радулова и Григория Панина не отнять, так это умения притягивать неприятные ситуации. Оба хоккеиста любят играть жестко. Действуют без прокатов в каждом моменте. Столкновение Панина и Радулова перед сиреной на перерыв закончилось тем, что защитник уфимцев получил повреждение и с трудом покинул лед. На второй период Григорий не вышел. Генеральный директор «Салавата» Ринат Баширов в телеграм-канале оперативно сообщил, что Панин доставлен в больницу, но в третьем периоде стоявшего рядом со скамейкой защитника показали по видеокубу. Раз Григорий вернулся на арену, значит, здоровью ничего не угрожает.

По созданным моментам за половину матча не покидало ощущение, что «Ак Барс» перевернет игру только через характер. Подобный тому, который казанцы показали с «Металлургом», когда каждый хоккеист отдал все и немного больше. Уфимцы не позволяли возрастным лидерам «Ак Барса» царствовать в собственной зоне. Игрока с шайбой выдавливали к борту или синей линии. Осознанные позиционки у хозяев проходили редко. Пробить Ежова получилось только через подставление на пятаке от габаритного Ильи Сафонова.

Проблемы с дисциплиной и вытекающие удаления отбрасывали «Ак Барс» назад. Во втором периоде казанцы преобразились, добавили агрессии и создали больше моментов у ворот Ежова. Активности хозяев хватило лишь на шайбу Сафонова — с остальными бросками справился вратарь. У уфимцев же во втором отрезке заработало большинство. Гол Шакира Мухамадуллина обнулил старания «Ак Барса» и вернул гостям двукратное преимущество в счете.

На третий период «Ак Барс» вывел Тимур Билялов, заменивший Мифтахова. «Холодного» вратаря бросили под разгулявшееся уфимское большинство. «Ак Барс» достойно оборонялся, а затем сам воспользовался удалением Санникова. Долгожданный гол оформил Вадим Шипачев. Форвард не забивал с 29 сентября, а последние пять матчей отбегал без очков. Когда, если не в «Зеленом дерби», стоило прервать голевую засуху?

Шайба Шипачева окрылила казанцев. Хозяева понеслись вперед, предложив Ежову солидный объем работы. Опасно бросали Юдин и Галиев. Заменив вратаря, «Ак Барс» устроил безумный штурм, но уфимцы самоотверженно оборонялись и отказались пропускать. И если на пресс-конференции Знарок объяснит поражение низкой реализацией, я пойму главного тренера. Положение казанцев не безнадежное. Проспали первый период, но включились во втором и почти спаслись в третьем. Ежов вчистую переиграл Мифтахова, спасая, казалось бы, в безнадежных ситуациях. Разницу в «Зеленом дерби» сделал именно голкипер уфимцев.

Остается понять, преображение «Ак Барса» — следствие запредельной мотивации и ужесточения порядков в раздевалке или перестановок в сочетаниях? Невероятная самоотдача каждого игрока приносит результат только на короткой дистанции. Календарю казанцев завидовать не приходится. Так что в ближайших играх поймем, вышла ли команда Знарка на правильный путь.