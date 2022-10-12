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12 октября, 14:15

Конфликт с тренером после лучшего сезона в карьере. Что происходит со звездой КХЛ?

Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Николай Голдобин.
Фото photo.khl.ru
Николай Голдобин (в центре).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Обменяют ли Николая Голдобина из «Магнитки» или есть другой выход?

Человек настроения

Сезон-2022/23 начался для Николая Голдобина не так, как хотелось нападающему. Весной, когда «Металлург» зажигал в плей-офф и дошел до финала Кубка Гагарина, форвард вжился в роль лидера уральцев. Играл вдохновенно и эффективно. Тройка Голдобина с канадцами Майе и Лайпсиком издевалась над соперниками, набрав больше всех очков среди нападающих «Магнитки». Прошло пять месяцев. В новом сезоне Николай захандрил и перестал проходить в состав по решению тренера.

Илья Воробьев оставил Голдобина в запасе на Дальнем Востоке, когда «Металлург» играл с «Амуром» и «Адмиралом» — аутсайдерами лиги. Вернул после четырехматчевой ссылки, но убрал из состава перед «Авангардом», объяснив решение ротацией. Страсти накалились после домашнего поражения от московского «Динамо» — первого за 11 лет. Появилась информация, что нападающий недоволен отношением в клубе и попросил обмена. Почему же после лучшего сезона в карьере Голдобин попал в опалу главного тренера и реже радует шедеврами?

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Голдобин — человек настроения. Так было всегда, и сомневаюсь, что Николай сильно изменится. Когда он поймает нужную волну, его не остановить. Когда поникнет, тогда без протокола и не поймешь, играл сегодня Николай или нет. Кроме того, по форварду легко читается настроение в команде. Он как индикатор того, чем живет коллектив. А играет «Металлург» нестабильно. Меняются сочетания. Игроки непоследовательно попадают в ротацию. Одним ошибки прощают. Других безжалостно наказывают ссылкой в запас. Боязнь ошибиться и выпасть из состава не добавляет игрокам уверенности.

Николай Голдобин (в центре). Фото Александр Федоров, "СЭ"
Николай Голдобин (в центре).
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Обмен «Феррари» на подержанный «Шевроле»

Воспитание Голдобина началось не в сентябре. Тренерский штаб прибегал к этому и в прошлом сезоне. Год назад обошлось без разжигания костров. Сейчас конфликт вышел в публичное поле. Высказался агент хоккеиста Сергей Исаков, который переживает за клиента. Теперь все в курсе, что у талантливого специалиста из «Магнитки» недопонимание с главным тренером. Раньше об этом только догадывались, сейчас — поняли наверняка. Резанули слова Ильи Воробьева на последней пресс-конференции. На мой вопрос, не думали ли подтянуть молодых игроков из фарм-клуба, тренер «Магнитки» ответил: «Мы подтянули Голдобина». Можно ли прочитать в ремарке тренера сравнение Николая с хоккеистами «Южного Урала»? Догадывайтесь сами.

Писал раньше и готов повторить: воспитательная работа, затеянная Ильей Воробьевым в нынешнем сезоне, не подходит для Голдобина. Давление не делает Николая сильнее. Подход к форварду надо искать через комфортную среду для раскрытия таланта. Ссылки в запас и постоянные упреки к этому не относятся. Тренеру стоит ослабить хватку и дать больше свободы на льду. Снизить планку требований и посмотреть, как отреагирует Николай. Это лишь мои предположения. Раз не работает одно, надо пробовать другое, а не усиливать диктаторские порядки.

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Расставание с Николаем не сделает «Металлург» сильнее. За Голдобина в текущем состоянии не выручишь ценный актив. Узнал игрока, которого один клуб предлагал в обмен на Николая. Это примерно как обменять «Феррари» с пустым баком на повидавший жизнь «Шевроле», но заправленный наполовину. На первом не поедешь без бензина. На втором тронешься сразу, но быстро залетишь в сервис. Вот и думайте, разумно ли «Металлургу» вступать в такую сделку.

Отдать большого мастера за бесценок, усилив конкурентов, — заведомо проигрышный обмен. Форвард не мог растерять талант за лето. Разговоры о вреде турниров 3х3 даже не воспринимаю всерьез. Николай вовремя прибыл на сборы. Прошел с командой все циклы. Думаю, за время летних тренировок улучшить физическую форму могли даже мне.

Обострившиеся отношения — повод руководству клуба вмешаться в ситуацию. Вице-президент «Магнитки» Сергей Ласьков 11 октября категорично заявил, что Николай останется в команде. Теперь дело за тренерским штабом и самим Голдобиным. Спадам и неудачным сериям подвержены все хоккеисты. Вместо того чтобы загонять Николая, ему стоит больше доверять. И попробовать вернуть кондиции через игры, а не ссылки в запас. А самому Николаю впору вспомнить, что он зарабатывает 50 миллионов за сезон. Полагаю, ближайшая домашняя серия определит будущее форварда в «Металлурге».

Илья Воробьев
Николай Голдобин
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
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