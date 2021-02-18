Огонь в «зеленом дерби»: форвард «Ак Барса» сотворил шедевр, но Казань проиграла из-за странного удаления

Кажется, игрок «Салавата» упал слишком красиво.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Ак Барс» (Казань) — 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

Голы: Солодухин — 3 (Лисовец), 23:27 — 1:0. Да Коста — 26 (Тихонов, Галимов), 29:12 — 1:1. Ларсен — 10 (Маннинен, Хартикайнен), 52:01 — 2:1. Зарипов — 7 (бол., Яруллин), 57:10 — 2:2. Кадейкин — 11 (бол., Маннинен, Ларсен), 59:59 — 3:2.

Вратари: Метсола — Рейдеборн.

Штраф: 14 — 12.

Броски: 24 (8+11+5) — 35 (10+12+13).

Судьи: Морозов, Фатеев.

18 февраля. Уфа. «Уфа-Арена». 5600 зрителей.

Украшением игрового дня в КХЛ стало «зеленое дерби» между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым». Перед такими матчами не стоит обращать внимание на положение в таблице — мотивация у каждого хоккеиста запредельная. Более того, игра с принципиальным соперником — отличный стресс-тест перед плей-офф для обеих команд.

«Ак Барс» и «Салават Юлаев» в этом сезоне встречаются уже четвертый раз. В предыдущих матчах соперники обменялись домашними победами. Уверен, Дмитрий Квартальнов планировал прервать эту тенденцию. Тем более свежо воспоминание о январском разгроме в Уфе, когда «Салават Юлаев» лихо расправился с казанцами (7:3).

Сегодня же бразильского хоккея мы не увидели. По духу игра очень напоминала поздние раунды плей-офф: борьба на каждом сантиметре льда, повышенное внимание обороне, иногда в ущерб атаке. Уфимцы открыли счет в начала второго периода — Вячеслав Солодухин закольцевал классную комбинацию партнеров. Но ответ «Ак Барса» получился куда эффектнее.

Казанцы закрыли хозяев в зоне. Артем Галимов подхватил шайбу на границе круга вбрасывания и сделал резкий вираж в направлении синей линии, столкнув лбами Джеффа Плэтта и Артема Пименова. Далее форвард отправил отдыхать Григория Панина и выдал ювелирный пас на пустые ворота. Стефану Да Косте оставалось не попасть во вратаря.

Для Галимова это очко стало лишь 14-м в 37 матчах — от перспективного форварда однозначно ждали большей результативности. В прошлом сезоне, дебютном для Артема, его признали лучшим новичком лиги. За 55 матчей регулярки нападающий набрал 23 (13+10) очка — на четыре меньше, чем у Даниса Зарипова, с которым Галимова выпускали в одном звене. Далеко не каждого дебютанта станут наигрывать в тройке с мастером такого уровня. Но Артему удалось найти взаимопонимание с капитаном, и у них сложилась неплохая «химия».

Большие надежды возлагали на Галимова и в этом сезоне, но для 95-го номера он пока складывается не лучшим образом. Дважды Артем оказывался в лазарете, а восстановление и набор физических кондиций не проходят по щелчку пальцев. У нападающего часто менялись партнеры, что также стало причиной нестабильной игры. Однако мастерство-то никуда не делось. Угадайте, чей гол признали лучшим в январе? Конечно, Галимова, унизившего оборону «Куньлуня».

Не менее роскошным голом форвард «Ак Барса» отметился в прошлом сезоне с «Витязем», одной рукой замкнув передачу Фрэттина.

Артём Галимов теперь забивает вообще одной рукой! pic.twitter.com/eYnvRgYlTr — КХЛ (@khl) February 3, 2020

Но если в двух вышеуказанных матчах шайбы Галимова помогли команде победить, то сегодня казанцам взять реванш у «Салавата Юлаева» не удалось. Александр Кадейкин реализовал большинство за секунду до конца основного времени и поставил точку в невероятной по драматизму игре.

При этом скандала избежать вряд ли удастся: голу Кадейкина предшествовало удаление Воронкова, который едва задел Башкирова клюшкой, а тот упал как подкошенный. Ждем продолжения как всегда огненного «зеленого дерби» в плей-офф.