Еще один ведущий форвард КХЛ собирается в НХЛ. Что его ждет за океаном и стоит ли вообще пробовать?

Обзор дня от Алексея Шевченко.

Турнир

Высшая лига первая из трех профессиональных завершила регулярный чемпионат. Надо отдать должное руководству турнира. Они начали чемпионат в условиях жестких ограничений из-за пандемии, прекрасно понимая, что клубы просто не в состоянии выполнить все жесткие требования Роспотребнадзора. Ни у кого нет огромных раздевалок, возможности жить в «пузырях» на выезде и прочих ограничительных мер, которые бы обошлись в копеечку. Решено было разослать рекомендации, но не требовать жесткого выполнения. И ничего не случилось.

Все клубы в той или иной степени переболели (как и в КХЛ, где правила были жестче), некоторые матчи перенесены, но турнир провели. Правда, без потерь не обошлось. Все китайские и казахстанские клубы дружно снялись с чемпионата, а в последний момент отказалось от участия и «Торпедо-Горький». Зато сыграли по привычной схеме: только свои, два круга, одинаковое количество матчей.

В ВХЛ две большие сенсации. В плей-офф не попали «Лада» и «СКА-Нева». Представьте себе, что в КХЛ вне восьмерок оказались бы «Автомобилист» и СКА. Но во второй по силе лиге российского хоккея это в порядке вещей. И несмотря на победу в регулярном чемпионате «Югры» в турнире их можно назвать лишь условными фаворитами, наряду еще с пятью-шестью командами, которые могут взять кубок. А ведь были сенсации, когда главный трофей выигрывали те, кто и в пятерку по итогам регулярки не попадал. Плохо только, что до сих пор в ВХЛ скомканный плей-офф. В первом раунде — ад, четыре матча за пять дней с разъездами, а если серии затянутся, то будет еще тяжелей. Но это необходимое условие, считайте — изюминка лиги. Так что уже в конце недели начнется самое интересное.

Первый «сухарь»

Илья Сорокин выиграл свой первый матч в НХЛ, да еще и не пропустил, стал первой звездой матча, а также удостоился хвалебных слов от главного тренера «Айлендерс». Российский голкипер, который проводит первый сезон в Северной Америке, теперь должен расслабиться. Начал он с кошмарных 0:5, когда на раскатке шайбой попали в лицо Семену Варламову и он не сумел выйти на игру. Затем были еще два поражения, пусть и не в основное время. Сорокин старался держаться, не нервничал, но было понятно, насколько ему тяжело.

Но в «Айлендерс» очень по-доброму отнеслись к Илье, даже не отправили в фарм-клуб, хотя он очень хотел поиграть в АХЛ, чтобы приспособиться к североамериканскому стилю. В него верили, поддерживали, и парень отплатил. Повезло и в том, что система игры «Айлендерс» чуть напоминает ЦСКА, когда все строится от обороны, когда тренеры предпочитают удерживать победный счет, а не развивать успех. Не всегда получается, но слишком уж высок уровень форвардов в других командах.

Что же дальше ждет Сорокина? Конечно, он не вытеснит Семена Варламова из состава. Во-первых, первый вратарь и повода не дает. Во-вторых, уровень зарплат разный. Но Илья еще получит 10-15 игр, он уже точно в обойме, и ему теперь надо дальше развиваться, показывать себя. Контракт-то заканчивается, правда он будет ОСА, то есть разговаривать начнет только с «Айлендерс». Но Сорокин дал понять, что может нести и больше ответственности, правда хотелось бы еще проверить его не только с «Баффало».

Отъезд

Дамир Жафяров все-таки сделает попытку поехать в Северную Америку. Пришло время, нынешний сезон показал, что все получается неплохо, так что надо совершить важный шаг в карьере. Как говорят опытные игроки, стоит попытаться, так как вернуться можно в любой момент. Но теперь многое зависит от агента. Жафярову надо очень вдумчиво выбрать новый клуб, чтобы не разделить судьбу Александра Барабанова. Такой же умный и талантливый хоккеист, которому в «Кленовых листьях» нет места по разным причинам, и Барабанов должен предъявлять серьезные претензии к агенту.

Мне кажется, что Дамир совершенно напрасно собирается в Америку. Я сужу по российской карьере. Например, очевидно, что рекорды по набранным баллам он набирает в команде, где форвард не просто имеет право на ошибку, но и может провести несколько плохих игр без ущерба для игрового времени. В Нижнем Новгороде он, как Кросби в «Питтсбурге»: делай, что хочешь и как хочешь, мы в тебя верим.

Вы уверены, что Жафярову дадут столько возможностей за океаном? Даже в каком-нибудь «Детройте» или «Чикаго»? Кроме того, мне кажется, что он может стать аналогом Никиты Гусева нынешнего сезона. Но мы никогда не узнаем, что будет, если Дамир останется. Плохо только, что КХЛ вновь потеряет интересного игрока. И обратно к нам возвращаются только те, у кого ничего не получилось за океаном.