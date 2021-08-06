Сколько стоит аренда квартиры в Сочи и ностальгия по Мозякину. Горячие новости с юга России
Игроков «Сочи» учат общаться с прессой
Хоккеисты «Сочи» днем собрались на арене «Большой», на своем родном стадионе, чтобы послушать лекцию креативного директора КХЛ Дмитрия Федорова о том, как вести себя с прессой.
— Вы думаете, почему все журналисты любят Боба Хартли? — Федоров вдохновенно приводил примеры.
В зале засмеялись, двадцать пар глаз уставились на меня. Я покраснел, а Дмитрий быстро осознал нелепость аналогии.
— Но, кроме Алексея есть еще журналисты, — поправился он. — Так вот Хартли любят потому, что он всегда благодарит за вопросы и подробно на них отвечает.
Федоров не знает, что Боб после пресс-конференции выговаривает пресс-атташе за то, что он позволяет прессе задавать глупые вопросы. Но речь не о канадском тренере. Для хоккеистов «Сочи» эта лекция была лишней. Во-первых, журналисты к ним не так часто и подходят. Во-вторых, все уже друг друга знают, так что кому-то опытный Юрий Александров скажет одно, а кому-то совершенно другое.
А, например, Василий Глотов и без всяких советов умеет разговаривать с прессой так, что любой журналист становится его лучшим другом. Такой он человек.
— Цены на аренду жилья в Сочи — безумные, — с жаром рассказывал нападающий. — Все думают, что игроки КХЛ много получают, но это не совсем так. Полно хоккеистов, которые с умом к тратам подходят. А тут ждешь, чтобы лето быстрее кончилось, курортный сезон завершился, тогда меньше денег брать будут.
— Совсем все плохо?
— За ту сумму, что я отдаю за студию, в Москве можно снять очень приличную большую квартиру. Я не говорю про центр, там и делать нечего. Я имею в виду хороший район, где есть парк, магазины, вся инфраструктура.
Я потом разузнал. Вроде бы Василию приходится отдавать 117 тысяч рублей в месяц.
— Правда? — спрашиваю.
— Я скоро траву есть начну, — вздохнул нападающий.
То есть правда.
— А что вы, Василий, запомнили из лекции? — интересуюсь у Глотова. — Можно отвечать «без комментариев».
Я решил протестировать.
— Почему вы перед матчем не встаете на одно колено на гимне?
— Без комментариев. — Глотов оказался хорошим учеником.
Кроме того, сочинским хоккеистам показали первую серию фильма «Андердоги». Пресс-служба клуба решила снимать такой сериал о жизни команды в этом сезоне. Хорошая идея. Чем больше говорят о команде, тем лучше. Может быть, эффект будет не сразу, но он придет. Хочется, чтобы трибуны заполнялись, все для этого есть.
В Высшей лиге НХЛ не смотрят
Утром же я в очередной раз наслаждался разминкой СКА. Там все время что-то придумывают. Например, была игра в ладошки, детская забава, в которой я вообще был чемпионом по младшим классам. Кладешь свои ладони на ладони соперника, а он должен резко ударить сверху. А ты — вовремя отдернуть руки. Не знаю, зачем это хоккеистам. Реакцию тренируют, что ли?
Я как увидел пару соперников Бурдасов — Ожиганов, так сразу понял, что добром это не кончится. Так и есть. После каждой попытки были ожесточенные споры и крик. Непонятно, кто победил в итоге.
Владислав Каменев стоял в сторонке и улыбался. Он все время улыбается, сказывается школа НХЛ.
— Вы в первой игре были в четвертом звене. Ну как так-то?
— А что мне ответить? — пожал плечами он. — Пока так.
— Я вспоминаю, что место в последней тройке не помогло вам в «Колорадо» и «Нэшвилле».
— Это правда, — кивнул Владислав. — Тоже такое в голову приходило.
Вечером он вышел во втором звене против «Автомобилиста». Но ведь это выставочный турнир, тренеры могут экспериментировать.
Днем «Трактор» спокойно победил олимпийскую сборную, а нападающий Никита Тертышный ставит в неловкое положение Анвара Гатиятулина. Тренер говорит, что как только вернется на лед Томаш Гика, то он займет место Никиты в звене с Виталием Абрамовым и Лукашом Седлаком. Но это же странно.
Тертышный после игры спокойно выслушал мои опасения и лучезарно улыбнулся.
— Я вообще наслаждаюсь каждым днем, каждой тренировкой или игрой, — сказал он. — А если меня переведут в другое звено, то буду стараться не меньше.
— Вы пиццу получили, как лучший игрок матча? — я посмотрел на коробку в руках форварда.
— Стащил, — легко признался Никита. — Моя любимая пицца — пепперони.
— Почему вы ее любите?
— Из-за колбасок.
— Вы забросили фантастическую шайбу. Я не хочу льстить, но последний раз такое у Конора Макдэвида видел.
— А я же не смотрю хоккей за океаном, — добродушно ответил Никита. — Я в Высшей лиге играл, там НХЛ не смотрят. Но шайба получилась редкая, согласен. У меня когда-то давно такой трюк получался, но нельзя сказать, что регулярно.
Надеюсь, что насчет Тертышного во втором звене передумают. Но к Анвару Гатиятулину я шел не за этим.
— От лица болельщиков и журналистов, — торжественно начал я. — Прошу прекратить говорить одни и те же фразы после матчей. Что по самоотдаче вопросов нет, большая благодарность игрокам и нашим болельщикам.
— Ни за что, — отчеканил Гатиятулин и пошел в отель.
Я хотя бы попытался.
Алексей Бывальцев вышел на улицу и пошел к автобусу СКА. Думал, перепутал чего-то. Но Бывальцев искал тень.
— Не скучаете по питерцам? — говорю.
— Да что скучать. Был такой этап в карьере, прошел. Теперь я в Челябинске. Помню, как меня обменяли. После игры сказали, что принято такое решение.
— Вы в том матче выходили на лед?
— Нет, был в запасе. Дело было в Нижнекамске. Ощущения непонятные, а тут еще из «Витязя» звонят, говорят, что послезавтра тренировка. Что делать, как быть, как семью перевозить. Но это тоже опыт.
— В «Витязе» вы не остались потому, что команда ни на что не претендует?
— Да мне и не предлагали ничего. Вообще никаких разговоров не было.
— Удивило, как легко вы пошли на сокращение зарплаты. Почти в два раза упали после переезда в Челябинск.
— Сознательно пошел на такой шаг. Во-первых, «потолок». Во-вторых, мне хочется играть в клубе, который что-то выиграет. Может быть, я неправильно поступил с точки зрения бизнеса. Не надо было опускаться по зарплате. Но чего уж жалеть-то.
— Хорошая команда у вас собирается, — похвалил я Алексея.
— Да еще же лето на дворе, рано выводы делать.
Но ему было приятно.
Дорогу молодым
Прошел час после окончания матча юниорской сборной, а Данила Юров сидел возле стадиона и никуда не торопился. Я уж подумал, хочет посмотреть на матч СКА — «Автомобилист». Парень подает такие надежды, что может оказаться в питерском клубе.
— Нет, у нас сейчас будет съемка проморолика для нового сезона от КХЛ, — сообщил он. — А я участвую.
— Сценарий известен?
— В подробностях нет, но идея такова, что приходят молодые звезды и за ними надо следить.
— Я бы написал сценарий, там был бы такой эпизод: вы заходите на базу «Металлурга», видите баул Сергея Мозякина и выкидываете с балкона. Мол, пришли новые люди.
— А мне жаль, что Сергей закончил, — вздохнул Юров. — Классный мужик. Столько нужных подсказок делал.
— Например?
— Как два в один разыгрывать шайбу, как обыгрывать защитника один в один. Это очень полезно.
Я промолчал. Для игроков Мозякин был совсем другим.
По пути с территории шайбы встретил еще Егора Гуськова и Данила Аймурзина. Кажется, что авторы ролика подумали очень хорошо. Скоро и Гуськов, и Аймурзин, не говоря уже про Юрова, должны взять эту лигу под свой контроль.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю