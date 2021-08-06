Сколько стоит аренда квартиры в Сочи и ностальгия по Мозякину. Горячие новости с юга России

Предсезонка КХЛ в самом разгаре. Спецкор «СЭ» Шевченко узнает все самое интересное.

Игроков «Сочи» учат общаться с прессой

Хоккеисты «Сочи» днем собрались на арене «Большой», на своем родном стадионе, чтобы послушать лекцию креативного директора КХЛ Дмитрия Федорова о том, как вести себя с прессой.

— Вы думаете, почему все журналисты любят Боба Хартли? — Федоров вдохновенно приводил примеры.

В зале засмеялись, двадцать пар глаз уставились на меня. Я покраснел, а Дмитрий быстро осознал нелепость аналогии.

— Но, кроме Алексея есть еще журналисты, — поправился он. — Так вот Хартли любят потому, что он всегда благодарит за вопросы и подробно на них отвечает.

Федоров не знает, что Боб после пресс-конференции выговаривает пресс-атташе за то, что он позволяет прессе задавать глупые вопросы. Но речь не о канадском тренере. Для хоккеистов «Сочи» эта лекция была лишней. Во-первых, журналисты к ним не так часто и подходят. Во-вторых, все уже друг друга знают, так что кому-то опытный Юрий Александров скажет одно, а кому-то совершенно другое.

А, например, Василий Глотов и без всяких советов умеет разговаривать с прессой так, что любой журналист становится его лучшим другом. Такой он человек.

— Цены на аренду жилья в Сочи — безумные, — с жаром рассказывал нападающий. — Все думают, что игроки КХЛ много получают, но это не совсем так. Полно хоккеистов, которые с умом к тратам подходят. А тут ждешь, чтобы лето быстрее кончилось, курортный сезон завершился, тогда меньше денег брать будут.

— Совсем все плохо?

— За ту сумму, что я отдаю за студию, в Москве можно снять очень приличную большую квартиру. Я не говорю про центр, там и делать нечего. Я имею в виду хороший район, где есть парк, магазины, вся инфраструктура.

Я потом разузнал. Вроде бы Василию приходится отдавать 117 тысяч рублей в месяц.

— Правда? — спрашиваю.

— Я скоро траву есть начну, — вздохнул нападающий.

То есть правда.

— А что вы, Василий, запомнили из лекции? — интересуюсь у Глотова. — Можно отвечать «без комментариев».

Я решил протестировать.

— Почему вы перед матчем не встаете на одно колено на гимне?

— Без комментариев. — Глотов оказался хорошим учеником.

Кроме того, сочинским хоккеистам показали первую серию фильма «Андердоги». Пресс-служба клуба решила снимать такой сериал о жизни команды в этом сезоне. Хорошая идея. Чем больше говорят о команде, тем лучше. Может быть, эффект будет не сразу, но он придет. Хочется, чтобы трибуны заполнялись, все для этого есть.

В Высшей лиге НХЛ не смотрят

Утром же я в очередной раз наслаждался разминкой СКА. Там все время что-то придумывают. Например, была игра в ладошки, детская забава, в которой я вообще был чемпионом по младшим классам. Кладешь свои ладони на ладони соперника, а он должен резко ударить сверху. А ты — вовремя отдернуть руки. Не знаю, зачем это хоккеистам. Реакцию тренируют, что ли?

Я как увидел пару соперников Бурдасов — Ожиганов, так сразу понял, что добром это не кончится. Так и есть. После каждой попытки были ожесточенные споры и крик. Непонятно, кто победил в итоге.

Владислав Каменев стоял в сторонке и улыбался. Он все время улыбается, сказывается школа НХЛ.

— Вы в первой игре были в четвертом звене. Ну как так-то?

— А что мне ответить? — пожал плечами он. — Пока так.

— Я вспоминаю, что место в последней тройке не помогло вам в «Колорадо» и «Нэшвилле».

— Это правда, — кивнул Владислав. — Тоже такое в голову приходило.

Вечером он вышел во втором звене против «Автомобилиста». Но ведь это выставочный турнир, тренеры могут экспериментировать.

Днем «Трактор» спокойно победил олимпийскую сборную, а нападающий Никита Тертышный ставит в неловкое положение Анвара Гатиятулина. Тренер говорит, что как только вернется на лед Томаш Гика, то он займет место Никиты в звене с Виталием Абрамовым и Лукашом Седлаком. Но это же странно.

Тертышный после игры спокойно выслушал мои опасения и лучезарно улыбнулся.

— Я вообще наслаждаюсь каждым днем, каждой тренировкой или игрой, — сказал он. — А если меня переведут в другое звено, то буду стараться не меньше.

— Вы пиццу получили, как лучший игрок матча? — я посмотрел на коробку в руках форварда.

— Стащил, — легко признался Никита. — Моя любимая пицца — пепперони.

— Почему вы ее любите?

— Из-за колбасок.

— Вы забросили фантастическую шайбу. Я не хочу льстить, но последний раз такое у Конора Макдэвида видел.

— А я же не смотрю хоккей за океаном, — добродушно ответил Никита. — Я в Высшей лиге играл, там НХЛ не смотрят. Но шайба получилась редкая, согласен. У меня когда-то давно такой трюк получался, но нельзя сказать, что регулярно.

Надеюсь, что насчет Тертышного во втором звене передумают. Но к Анвару Гатиятулину я шел не за этим.

— От лица болельщиков и журналистов, — торжественно начал я. — Прошу прекратить говорить одни и те же фразы после матчей. Что по самоотдаче вопросов нет, большая благодарность игрокам и нашим болельщикам.

— Ни за что, — отчеканил Гатиятулин и пошел в отель.

Я хотя бы попытался.

Алексей Бывальцев вышел на улицу и пошел к автобусу СКА. Думал, перепутал чего-то. Но Бывальцев искал тень.

— Не скучаете по питерцам? — говорю.

— Да что скучать. Был такой этап в карьере, прошел. Теперь я в Челябинске. Помню, как меня обменяли. После игры сказали, что принято такое решение.

— Вы в том матче выходили на лед?

— Нет, был в запасе. Дело было в Нижнекамске. Ощущения непонятные, а тут еще из «Витязя» звонят, говорят, что послезавтра тренировка. Что делать, как быть, как семью перевозить. Но это тоже опыт.

— В «Витязе» вы не остались потому, что команда ни на что не претендует?

— Да мне и не предлагали ничего. Вообще никаких разговоров не было.

— Удивило, как легко вы пошли на сокращение зарплаты. Почти в два раза упали после переезда в Челябинск.

— Сознательно пошел на такой шаг. Во-первых, «потолок». Во-вторых, мне хочется играть в клубе, который что-то выиграет. Может быть, я неправильно поступил с точки зрения бизнеса. Не надо было опускаться по зарплате. Но чего уж жалеть-то.

— Хорошая команда у вас собирается, — похвалил я Алексея.

— Да еще же лето на дворе, рано выводы делать.

Но ему было приятно.

Дорогу молодым

Прошел час после окончания матча юниорской сборной, а Данила Юров сидел возле стадиона и никуда не торопился. Я уж подумал, хочет посмотреть на матч СКА — «Автомобилист». Парень подает такие надежды, что может оказаться в питерском клубе.

— Нет, у нас сейчас будет съемка проморолика для нового сезона от КХЛ, — сообщил он. — А я участвую.

— Сценарий известен?

— В подробностях нет, но идея такова, что приходят молодые звезды и за ними надо следить.

— Я бы написал сценарий, там был бы такой эпизод: вы заходите на базу «Металлурга», видите баул Сергея Мозякина и выкидываете с балкона. Мол, пришли новые люди.

— А мне жаль, что Сергей закончил, — вздохнул Юров. — Классный мужик. Столько нужных подсказок делал.

— Например?

— Как два в один разыгрывать шайбу, как обыгрывать защитника один в один. Это очень полезно.

Я промолчал. Для игроков Мозякин был совсем другим.

По пути с территории шайбы встретил еще Егора Гуськова и Данила Аймурзина. Кажется, что авторы ролика подумали очень хорошо. Скоро и Гуськов, и Аймурзин, не говоря уже про Юрова, должны взять эту лигу под свой контроль.