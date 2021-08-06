«Амур» заявил, что хочет выиграть Кубок Гагарина. Почему над этим не надо смеяться

Обзор дня Алексея Шевченко.

Задачи

Странно, что слова генерального директора «Амура» Романа Крамаря вызвали такую реакцию общественности. Напомним, что руководитель хабаровского клуба заявил, что у команды цель — Кубок Гагарина. Конечно, его подняли на смех. Где «Амур» и где главный титул! Но по-моему, руководитель не сказал ничего смешного. Надо отметить, что это интервью давалось не только для болельщиков, хорошо разбирающихся в хоккее. Это и для тех, кто сидит в кабинетах. Там люди особенные, от них я слышал фразы «выпускайте четвертого форварда вместо защитника — и будете больше забивать». Они прочитали распечатанный текст, который им дали помощники, и удовлетворенно кивнули.

Крамарь говорил и для хабаровских жителей. Несмотря на то что «Амур» в городе любят, большую часть стадиона заполняют те, кто приходит на игру повеселиться, получить удовольствие. Им сказали, что «Амур» идет за кубком, они хотя бы заинтересуются, не вникая в истинное положение дел. Полные трибуны (если разрешит Роспотребнадзор) — дополнительный козырь для команды. Я был в Хабаровске, когда там был полный стадион. Так себе ощущения. Ничего не соображаешь из-за разницы во времени, шум ужасный, не понимаешь, куда идти, что делать, кофе пьешь литрами, но помогает мало. Ходишь оглушенный, а если ты игрок чужой команды, то надо быть очень крепким, чтобы не поплыть в такой ситуации.

И, наконец, Роман Крамарь пытается завести спортсменов. Кому нужны хоккеисты, начинающие отмечать, как только попадут в восьмерку. Не нужно, чтобы у них была мысль, мы прекрасно отработали — если попали в плей-офф с восьмого места, а потом быстро вылетели. Работать надо до конца. А сможет ли «Амур» реально бороться за титул — совсем другой вопрос. Это уже для специалистов.

Назначение

Кирилл Кольцов возвращается в российский хоккей. Один из самых странных игроков КХЛ будет помощником Льва Бердичевского в «Толпаре», а уфимский клуб, судя по всему, — один из главных претендентов на титул в Молодежной хоккейной лиге. Прежнего-то тренера убрали за то, что он не вышел в финал, значит, нужен только кубок.

Кольцов после окончания карьеры стал детским тренером. И я не удивлен, что рядом с ним быстро произошел какой-то конфликт. То ли он забрал игроков из одной школы, то ли от него сбежали — неважно. В Молодежной лиге такое сплошь и рядом, родители всегда знают, как лучше для их детей, они принимают решения менять клубы и тренеров, при этом их логику понять невозможно. Однако когда рядом Кольцов — стоило ждать каких-то волнений.

Очень любопытно посмотреть, как Кирилл сможет встроиться в систему, хотя всю карьеру был несистемным хоккеистом. При Игоре Захаркине в «Салавате Юлаеве» он демонстративно поворачивался к тренеру спиной и начинал зашнуровывать коньки во время собраний. Кольцов никогда не выполнял игровые задания при любых тренерах, считая, что лучше понимает, где принесет пользу. Его потому и в сборную не брали. Кирилл никогда и защитником-то не был, хотя считался игроком этого амплуа. Частенько было, что он оставался за чужими воротами, когда соперник перехватывал шайбу. Тренер в клубе МХЛ — это и человек, который может хорошо говорить, но это качество не про нового тренера «Толпара». Не знаю, может быть, после окончания карьеры он пошел на специальные курсы, но сильно в этом сомневаюсь. Гордость не позволила. А тут он еще приходит помощником к Льву Бердичевскому, у которого свой стиль, и аккуратно выстраивает отношения с хоккеистами. Странный эксперимент в Уфе, но весьма любопытный.

Команда

Вратарь «Автомобилиста» Якуб Коварж был в Сочи, но неожиданно улетел в Германию на реабилитацию после операции на коленном суставе. При этом в «Автомобилисте» считают это «плановым мероприятием». Стоило ли тогда лететь к Черному морю? В принципе, клуб сам решает, какой состав набрать. Но известно, что работой Якуба на сборах были не очень довольны, мол, не ловит шайбы. Не стал бы слишком заострять на этом внимание. Чешский голкипер из тех, кто не считает нужным показывать суперхоккей в предсезонных матчах, среди вратарей это встречается не так уж и редко, причем на любых уровнях. В Сочи спешно привезли Владимира Галкина, ему дадут шанс побороться с Дмитрием Шикиным за место в составе, но у последнего преимущество в виде одностороннего контракта.

Клуб из Екатеринбурга накануне переиграл СКА в серии буллитов, но важнее то, что Билл Питерс предъявил зрителям свой главный козырь — тройку Принс — Спунер — Мэйсик. Очень рискованное сочетание из игроков, которые любят играть много, но не горят желанием работать на площадке. Считается, что легионеры лучше находят язык между собой, но это, конечно, не так. Хорошие игроки быстро сыгрываются, вне зависимости от национальности. Пока все трое не впечатляют, да и вообще это какое-то странное сочетание. Кто уж выглядит мощно, так это тройка Шумаков — Жукенов — Макеев. Они еще в игре с «Сочи» показали свой уровень. Их не было видно весь матч, но после сирены у Сергея и Алексея было 1+1. Жукенов там делает очень много, чтобы звено не пропускало, не всегда его энергии хватает. При Питерсе совсем понизились акции у Георгия Белоусова, хотя он лучше, чем Шон Принс и Брукс Мэйсик. Но североамериканский специалист не обращает на это внимания. А лучшим защитником команды сейчас является Ефим Гуркин, но он уже и в прошлом сезоне выходил на более высокий уровень.