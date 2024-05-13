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Сегодня, 15:00

Плей-офф КХЛ посмотрел 1 миллион подписчиков. Лига и партнеры усилили интерес зрителей к отечественному хоккею

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Плей-офф КХЛ.
Плей-офф КХЛ.
«Локомотив» — «Металлург».
Юный болельщик «Трактора».
«Металлург» — победитель Кубка Гагарина.
1/5

Минувший плей-офф КХЛ получился увлекательным и в каком-то смысле сенсационным. В том числе благодаря этому интерес к отечественному хоккею значительно вырос. На одном только «Кинопоиске» аудитория матчей достигла 1 миллиона подписчиков «Плюса». С 29 февраля по 24 апреля онлайн-кинотеатр показал в прямом эфире все 80 матчей завершающей стадии чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Максимальную аудиторию клубы, боровшиеся за Кубок Гагарина, собрали в марте, когда шел первый раунд плей-офф с участием 16 клубов.

Плей-офф КХЛ.

За финальной серией из четырех матчей между «Металлургом» и «Локомотивом» следили 318 тысяч подписчиков. По сравнению с предыдущим сезоном аудитория КХЛ значительно выросла — число посмотревших финальную серию относительно 2023 года выросло на 54%, несмотря на то что финал-2024 длился на три матча меньше. В среднем на одного подписчика приходится 10 просмотренных матчей плей-офф, два из которых — игры финальной серии.

Плей-офф ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ стал самым популярным спортивным событием на «Кинопоиске» после чемпионата мира по футболу 2022 года. Всего сезон КХЛ-2023/24 посмотрели 1,4 миллиона подписчиков «Плюса», а суммарная аудитория с учетом обзоров матчей на сайте лиги, шоу и оригинального контента, которые доступны бесплатно, превысила 2,3 миллиона пользователей. Активнее всего за матчами следили в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской, Челябинской и Нижегородской областях.

«Локомотив» — «Металлург».

Во время плей-офф КХЛ спортивные события, по данным «Яндекс Афиши», по количеству проданных билетов обогнали выставки и стендап-концерты, при этом на хоккей приходится до 40% всех билетов, проданных на спортивные мероприятия с февраля по апрель включительно. Всего за сезон «Яндекс Афиша» напрямую и через партнеров продала 824 тысячи билетов на матчи КХЛ, что в три раза больше, чем в сезоне-2022/23. В минувшем розыгрыше «Яндекс Афиша» работала с 17 из 23 клубов Континентальной хоккейной лиги и была эксклюзивным билетным партнером ФОНБЕТ Недели звезд хоккея, в том числе Матча звезд КХЛ на «СКА Арене».

«Сезон стал самым ярким в истории КХЛ. Много рекордов пало, не только спортивных, но и аудиторных: лучший сезон по общей посещаемости плей-офф, лучшая средняя посещаемость за все годы, более 5 миллионов зрителей на трибунах, почти 14 миллионов подписчиков у лиги и клубов в социальных сетях, сотни миллионов просмотра контента. Болельщики «голосовали ногами», комментировали и делились онлайн-контентом, вовлекались в различные активности. Вместе с ростом онлайн-аудитории росла и телеаудитория. Год за годом мы работаем над улучшением сервиса для болельщиков. В частности, партнерство лиги с экосистемой «Яндекса» помогло усилить внимание аудитории к хоккею — как в развлекательных сервисах, так и в тех, которыми мы пользуемся каждый день в бытовых ситуациях, — заявил вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов.

Юный болельщик «Трактора».

Хоккей перестает быть просто видом спорта и захватывает еще и нишу досуга, для которого созданы все условия. Способствует этому и строительство новых, современных арен: в этом сезоне открылись двери ледовых дворцов в Новосибирске и Санкт-Петербурге, на очереди Нижний Новгород и Екатеринбург. Полученные результаты — это прямой итог работы лиги, клубов, регионов, партнеров и всех, кто вовлечен в создание хоккейного продукта. Мы нацелены и дальше идти вперед и делать хоккей еще зрелищнее".

«Для «Яндекс Плюса» хоккей стал безусловным спортом № 1 по аудитории, которая смотрит не только прямые трансляции, но и другой контент о лиге, клубах и хоккеистах. Весь сезон мы продавали билеты на «Яндекс Афише» без сервисного сбора, устроили пресейл на игры плей-офф, помогли клубам справиться со скачком спроса и очередями в кассы, запустили хоккейные видеоэссе и свое оригинальное шоу «Хороший гол», на нашем YouTube за сезон набралось больше 90 миллионов просмотров. Первый сезон в рамках нашего многолетнего партнерства показал, насколько велика и разнообразна аудитория, которой интересен хоккей, и мы рассчитываем нарастить количество оригинального контента вокруг КХЛ и дать еще больше привилегий болельщикам, которые следят за любимыми командами и идут на хоккей в свободное время», — сообщил директор по развитию спортивного направления «Яндекс Плюса» Сергей Бархударьян.

«Металлург» — победитель Кубка Гагарина.

Всего за сезон болельщики провели за просмотром хоккея больше 21 миллиона часов. Самую большую аудиторию собрал матч «Локомотива» и «Трактора» в Ярославле 2 апреля — за ним в прямом эфире следили 142 тысячи подписчиков «Яндекс Плюса». Замыкает топ-10 матч «Локомотив» — «Авангард» (20 марта), который посмотрели 118 тысяч подписчиков. Полностью топ-10 выглядит так:

1. «Локомотив» — «Трактор» (2 апреля, 1-й матч);

2. «Локомотив» — «Металлург» (24 апреля, 4-й матч);

3. «Локомотив» — «Трактор» (4 апреля, 2-й матч);

4. «Металлург» — «Автомобилист» (15 апреля, 7-й матч);

5. СКА — «Торпедо» (3 марта, 2-й матч);

6. «Автомобилист» — СКА (21 марта, 1-й матч);

7. «Локомотив» — «Металлург» (22 апреля, 3-й матч);

8. «Металлург» — «Локомотив» (18 апреля, 1-й матч);

9. СКА — «Автомобилист» (25 марта, 5-й матч);

10. «Локомотив» — «Авангард» (20 марта, 3-й матч).

Рейтинг составлен по количеству подписчиков «Яндекс Плюса», смотревших более двух минут спортивной трансляции. В рейтинге учитываются все матчи КХЛ сезона-2023/24, включая плей-офф.

Хоккей
КХЛ
Кубок Гагарина
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0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
Финал Счет в серии
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
4 - 0
1. Металлург Мг - Локомотив
2 - 1
2. Металлург Мг - Локомотив
1 - 0
3. Локомотив - Металлург Мг
1 - 2
4. Локомотив - Металлург Мг
1 - 2
4 - 0
1/2 финала
Металлург Мг - Автомобилист
Металлург Мг - Автомобилист
4 - 3
1. Металлург Мг - Автомобилист
2 - 1
2. Металлург Мг - Автомобилист
2 - 4
3. Автомобилист - Металлург Мг
2 - 3
4. Автомобилист - Металлург Мг
5 - 3
5. Металлург Мг - Автомобилист
5 - 2
6. Автомобилист - Металлург Мг
5 - 3
7. Металлург Мг - Автомобилист
3 - 2
4 - 3
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
1. Локомотив - Трактор
5 - 2
2. Локомотив - Трактор
3 - 2
3. Трактор - Локомотив
1 - 2
4. Трактор - Локомотив
0 - 3
4 - 0
1/4 финала
СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
1 - 4
1. СКА - Автомобилист
2 - 3
2. СКА - Автомобилист
1 - 3
3. Автомобилист - СКА
2 - 1
4. Автомобилист - СКА
2 - 5
5. СКА - Автомобилист
4 - 5
1 - 4
Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
4 - 2
1. Металлург Мг - Спартак
4 - 0
2. Металлург Мг - Спартак
1 - 0
3. Спартак - Металлург Мг
5 - 2
4. Спартак - Металлург Мг
1 - 0
5. Металлург Мг - Спартак
5 - 3
6. Спартак - Металлург Мг
0 - 3
4 - 2
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
1. Динамо М - Трактор
2 - 4
2. Динамо М - Трактор
4 - 5
3. Трактор - Динамо М
3 - 2
4. Трактор - Динамо М
5 - 4
0 - 4
Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
3 - 4
1. Авангард - Локомотив
1 - 2
2. Авангард - Локомотив
0 - 7
3. Локомотив - Авангард
1 - 2
4. Локомотив - Авангард
3 - 1
5. Авангард - Локомотив
4 - 2
6. Локомотив - Авангард
2 - 3
7. Авангард - Локомотив
0 - 2
3 - 4
1/4 финала конференции
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
4 - 2
1. Металлург Мг - Амур
2 - 1
2. Металлург Мг - Амур
2 - 3
3. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4. Амур - Металлург Мг
5 - 2
5. Металлург Мг - Амур
3 - 1
6. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4 - 2
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 1
1. СКА - Торпедо
2 - 5
2. СКА - Торпедо
3 - 2
3. Торпедо - СКА
2 - 5
4. Торпедо - СКА
1 - 4
5. СКА - Торпедо
3 - 0
4 - 1
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
4 - 2
1. Динамо М - Динамо Мн
4 - 1
2. Динамо М - Динамо Мн
4 - 3
3. Динамо Мн - Динамо М
3 - 1
4. Динамо Мн - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Динамо Мн
1 - 2
6. Динамо Мн - Динамо М
1 - 3
4 - 2
Авангард - Лада
Авангард - Лада
4 - 1
1. Авангард - Лада
5 - 1
2. Авангард - Лада
3 - 2
3. Лада - Авангард
1 - 3
4. Лада - Авангард
4 - 1
5. Авангард - Лада
4 - 0
4 - 1
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
4 - 1
1. Локомотив - ЦСКА
0 - 4
2. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - Локомотив
2 - 3
4. ЦСКА - Локомотив
1 - 2
5. Локомотив - ЦСКА
6 - 3
4 - 1
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
1 - 4
1. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
2. Ак Барс - Автомобилист
0 - 4
3. Автомобилист - Ак Барс
3 - 1
4. Автомобилист - Ак Барс
0 - 5
5. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
1 - 4
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
4 - 1
1. Спартак - Северсталь
3 - 2
2. Спартак - Северсталь
1 - 2
3. Северсталь - Спартак
3 - 7
4. Северсталь - Спартак
4 - 5
5. Спартак - Северсталь
5 - 1
4 - 1
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Трактор
2 - 3
2. Сал. Юлаев - Трактор
4 - 1
3. Трактор - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 3
5. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
6. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
2 - 4
Результаты / календарь
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24.04 19:00
Локомотив – Металлург Мг
 1 : 2
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