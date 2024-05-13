Плей-офф КХЛ посмотрел 1 миллион подписчиков. Лига и партнеры усилили интерес зрителей к отечественному хоккею
Минувший плей-офф КХЛ получился увлекательным и в каком-то смысле сенсационным. В том числе благодаря этому интерес к отечественному хоккею значительно вырос. На одном только «Кинопоиске» аудитория матчей достигла 1 миллиона подписчиков «Плюса». С 29 февраля по 24 апреля онлайн-кинотеатр показал в прямом эфире все 80 матчей завершающей стадии чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Максимальную аудиторию клубы, боровшиеся за Кубок Гагарина, собрали в марте, когда шел первый раунд плей-офф с участием 16 клубов.
За финальной серией из четырех матчей между «Металлургом» и «Локомотивом» следили 318 тысяч подписчиков. По сравнению с предыдущим сезоном аудитория КХЛ значительно выросла — число посмотревших финальную серию относительно 2023 года выросло на 54%, несмотря на то что финал-2024 длился на три матча меньше. В среднем на одного подписчика приходится 10 просмотренных матчей плей-офф, два из которых — игры финальной серии.
Плей-офф ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ стал самым популярным спортивным событием на «Кинопоиске» после чемпионата мира по футболу 2022 года. Всего сезон КХЛ-2023/24 посмотрели 1,4 миллиона подписчиков «Плюса», а суммарная аудитория с учетом обзоров матчей на сайте лиги, шоу и оригинального контента, которые доступны бесплатно, превысила 2,3 миллиона пользователей. Активнее всего за матчами следили в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской, Челябинской и Нижегородской областях.
Во время плей-офф КХЛ спортивные события, по данным «Яндекс Афиши», по количеству проданных билетов обогнали выставки и стендап-концерты, при этом на хоккей приходится до 40% всех билетов, проданных на спортивные мероприятия с февраля по апрель включительно. Всего за сезон «Яндекс Афиша» напрямую и через партнеров продала 824 тысячи билетов на матчи КХЛ, что в три раза больше, чем в сезоне-2022/23. В минувшем розыгрыше «Яндекс Афиша» работала с 17 из 23 клубов Континентальной хоккейной лиги и была эксклюзивным билетным партнером ФОНБЕТ Недели звезд хоккея, в том числе Матча звезд КХЛ на «СКА Арене».
«Сезон стал самым ярким в истории КХЛ. Много рекордов пало, не только спортивных, но и аудиторных: лучший сезон по общей посещаемости плей-офф, лучшая средняя посещаемость за все годы, более 5 миллионов зрителей на трибунах, почти 14 миллионов подписчиков у лиги и клубов в социальных сетях, сотни миллионов просмотра контента. Болельщики «голосовали ногами», комментировали и делились онлайн-контентом, вовлекались в различные активности. Вместе с ростом онлайн-аудитории росла и телеаудитория. Год за годом мы работаем над улучшением сервиса для болельщиков. В частности, партнерство лиги с экосистемой «Яндекса» помогло усилить внимание аудитории к хоккею — как в развлекательных сервисах, так и в тех, которыми мы пользуемся каждый день в бытовых ситуациях, — заявил вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов.
Хоккей перестает быть просто видом спорта и захватывает еще и нишу досуга, для которого созданы все условия. Способствует этому и строительство новых, современных арен: в этом сезоне открылись двери ледовых дворцов в Новосибирске и Санкт-Петербурге, на очереди Нижний Новгород и Екатеринбург. Полученные результаты — это прямой итог работы лиги, клубов, регионов, партнеров и всех, кто вовлечен в создание хоккейного продукта. Мы нацелены и дальше идти вперед и делать хоккей еще зрелищнее".
«Для «Яндекс Плюса» хоккей стал безусловным спортом № 1 по аудитории, которая смотрит не только прямые трансляции, но и другой контент о лиге, клубах и хоккеистах. Весь сезон мы продавали билеты на «Яндекс Афише» без сервисного сбора, устроили пресейл на игры плей-офф, помогли клубам справиться со скачком спроса и очередями в кассы, запустили хоккейные видеоэссе и свое оригинальное шоу «Хороший гол», на нашем YouTube за сезон набралось больше 90 миллионов просмотров. Первый сезон в рамках нашего многолетнего партнерства показал, насколько велика и разнообразна аудитория, которой интересен хоккей, и мы рассчитываем нарастить количество оригинального контента вокруг КХЛ и дать еще больше привилегий болельщикам, которые следят за любимыми командами и идут на хоккей в свободное время», — сообщил директор по развитию спортивного направления «Яндекс Плюса» Сергей Бархударьян.
Всего за сезон болельщики провели за просмотром хоккея больше 21 миллиона часов. Самую большую аудиторию собрал матч «Локомотива» и «Трактора» в Ярославле 2 апреля — за ним в прямом эфире следили 142 тысячи подписчиков «Яндекс Плюса». Замыкает топ-10 матч «Локомотив» — «Авангард» (20 марта), который посмотрели 118 тысяч подписчиков. Полностью топ-10 выглядит так:
1. «Локомотив» — «Трактор» (2 апреля, 1-й матч);
2. «Локомотив» — «Металлург» (24 апреля, 4-й матч);
3. «Локомотив» — «Трактор» (4 апреля, 2-й матч);
4. «Металлург» — «Автомобилист» (15 апреля, 7-й матч);
5. СКА — «Торпедо» (3 марта, 2-й матч);
6. «Автомобилист» — СКА (21 марта, 1-й матч);
7. «Локомотив» — «Металлург» (22 апреля, 3-й матч);
8. «Металлург» — «Локомотив» (18 апреля, 1-й матч);
9. СКА — «Автомобилист» (25 марта, 5-й матч);
10. «Локомотив» — «Авангард» (20 марта, 3-й матч).
Рейтинг составлен по количеству подписчиков «Яндекс Плюса», смотревших более двух минут спортивной трансляции. В рейтинге учитываются все матчи КХЛ сезона-2023/24, включая плей-офф.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Автомобилист
|4 - 3
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|24.04
|19:00
|
Локомотив – Металлург Мг
|1 : 2