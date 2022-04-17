Радулов, Войнов и Шипачев приедут к Знарку в «Ак Барс»? Свежие инсайды о переходах в КХЛ
Кто перейдет в «Ак Барс» вслед за Знарком?
Подписание «Ак Барсом» контракта с главным тренером Олегом Знарком — дело решенное. А смена тренера всегда влечет за собой большие перемены в составе: учитывая неудачный результат Казани в этом сезоне, это вдвойне логично. Вот и казанский клуб активно интересуется сразу несколькими известными игроками.
В Казани предпринимают еще одну попытку заполучить из московского «Динамо» защитника Вячеслава Войнова и нападающего Вадима Шипачева. Осенью прошлого года обмен не состоялся, несмотря на то, что Андрей Сафронов сам вышел на «Ак Барс» с предложением о сделке с участием лидеров «Динамо». Но высшее руководство московского клуба заблокировало сделку. Как будет на этот раз? Учитывая многоступенчатое и запутанное управление «Динамо», ожидать можно чего угодно.
Как ранее сообщал «СЭ», заинтересованы в «Ак Барсе» в нападающем «Далласа» Александре Радулове. Но агент игрока Юрий Николаев заявил, что слишком рано говорить о возвращении экс-звезды «Салавата Юлаева» и ЦСКА в КХЛ: «Думаю, что сейчас все мысли Александра связаны с тем, чтобы его команда попала в плей-офф».
По нашей информации, уже договорились в Казани о подписании с защитником Динаром Хафизуллиным. Смущает в этой сделке возраст игрока — в этом году ему исполнится 33 года.
Ставка на опытных игроков в Казани неизбежна — Знарок всегда любил работать с теми, кого хорошо знает. Из относительно молодых игроков «Ак Барс» может пополнить лишь 28-летний форвард «Торпедо» Дамир Жафяров, правда, на него достаточно претендентов. Давно интересуются в Казани и 26-летним капитаном «Нефтехимика» Маратом Хайруллиным, но он по истечении контракта 30 апреля станет ограниченно свободным агентом. А значит, нижнекамцы могут повторить квалификационное предложение другого клуба и оставить игрока у себя.
СКА: теряет Кузьменко, но возвращает Прохоркина
Кто точно может серьезно пострадать в это межсезонье, так это СКА, который в следующем сезоне продолжит возглавлять многогранный Роман Ротенберг. Почти наверняка клуб покинет второй бомбардир питерцев Антон Бурдасов, получивший несколько предложение сразу от нескольких топ-клубов, включая ярославский «Локомотив», готовый дать 30-летнему нападающему жирный контракт на 90 миллионов рублей в год. Однако небольшой шанс, что вингер с лучшим кистевым в лиге останется в Санкт-Петербурге, все же сохраняется.
Не стоит ждать возвращения из Северной Америки в Северную столицу праворукого технаря Владимира Ткачева, права на которого по-прежнему находятся в Санкт-Петербурге.
Зато питерцы, несмотря на слухи о подписанном еще до начала плей-офф контракта с ЦСКА, близки к продлению трудовых отношений с Никитой Гусевым. Впрочем, сейчас герой Пхенчхана намерен взять паузу и дождаться возможных предложений из США, где в нем, кажется, окончательно разочаровались. А вот возвращение Николая Прохоркина, не пожелавшего уезжать с «Авангардом» в Омск, уже можно воспринимать как данность. И, в свете скоро отъезда в НХЛ Андрея Кузьменко, готовящегося к поездке в Эдмонтон, и потенциального дефицита готовых мастеров, подписания двух олимпийских чемпионов выглядит для СКА настоящим спасением.
Существует интерес у команды Ротенберга к Михаилу Мальцеву и Александру Барабанову — двум воспитанникам петербуржского хоккея, у которых заканчиваются контракты в НХЛ. И если первый после крайне серого сезона в фарм-клубе «Колорадо» и целой россыпи неиспользованных шансов в основе «Эвеланш» вполне может вернуться на Родину, то второй весьма результативно играет в топ-6 «Сан-Хосе» вместе с Тимо Мейером и Томашем Гертлем и наверняка получит улучшенный контракт от «Акул».
«Локомотив» выходит на рынок
Довольно активно ведет себя на еще не открывшемся рынке «Локомотив». Ярославцы делают все, чтобы сохранить русский костяк и уже в ближайшее время должны объявить о пролонгации соглашений с нападающими Павлом Красковским и Егором Коршковым, а также с лидерами обороны Александром Елесиным и Алексеем Марченко. С большой вероятностью никуда не станет дергаться из Ярославля и кахаэловский топ-центр Денис Алексеев, находящийся в статусе ограниченно свободного агента и имеющий на руках несколько предложений из-за океана. По крайней мере, внутри КХЛ президент «Локомотива» Юрий Яковлева права на собственного воспитанника никому не отдаст.
Однако куда больше болельщиков «Локо» должна радовать новость, что железнодорожники наконец-то нашли на синюю линию стоящего защитника в лице экс-динамовца Андрея Сергеева, который в этом сезоне был вынужден «доедать» большинство за Вячеславом Войновым. Выиграли в Ярославле борьбу и за вратаря Александра Шарыченкова, проведшего отличный сезон за «Салават Юлаев».
Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин в интервью местному телевидению признался, что в клубе готовы к тому, что иностранцев в следующем сезоне в команде не будет. А это значит, что от ярославцев стоит ждать мощных приобретений на внутреннем рынке. Сообщалось об интересе к форварду СКА Антону Бурдасову, хотят вернуть в «Локомотиве» и защитника Егора Яковлева. Существует вероятность перехода и старого знакомого Никитина по ЦСКА — защитника «Салавата» Михаила Науменкова. Свободные средства в «Локомотиве» есть, так что за работой клуба на трансферном рынке следить точно будет интересно.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал КХЛ
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|18.04
|17:00
|
Металлург – ЦСКА
|- : -