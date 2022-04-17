Радулов, Войнов и Шипачев приедут к Знарку в «Ак Барс»? Свежие инсайды о переходах в КХЛ

Глобальные изменения в Казани, перестройка в СКА, усиление «Локомотива».

Кто перейдет в «Ак Барс» вслед за Знарком?

Подписание «Ак Барсом» контракта с главным тренером Олегом Знарком — дело решенное. А смена тренера всегда влечет за собой большие перемены в составе: учитывая неудачный результат Казани в этом сезоне, это вдвойне логично. Вот и казанский клуб активно интересуется сразу несколькими известными игроками.

В Казани предпринимают еще одну попытку заполучить из московского «Динамо» защитника Вячеслава Войнова и нападающего Вадима Шипачева. Осенью прошлого года обмен не состоялся, несмотря на то, что Андрей Сафронов сам вышел на «Ак Барс» с предложением о сделке с участием лидеров «Динамо». Но высшее руководство московского клуба заблокировало сделку. Как будет на этот раз? Учитывая многоступенчатое и запутанное управление «Динамо», ожидать можно чего угодно.

Как ранее сообщал «СЭ», заинтересованы в «Ак Барсе» в нападающем «Далласа» Александре Радулове. Но агент игрока Юрий Николаев заявил, что слишком рано говорить о возвращении экс-звезды «Салавата Юлаева» и ЦСКА в КХЛ: «Думаю, что сейчас все мысли Александра связаны с тем, чтобы его команда попала в плей-офф».

По нашей информации, уже договорились в Казани о подписании с защитником Динаром Хафизуллиным. Смущает в этой сделке возраст игрока — в этом году ему исполнится 33 года.

Ставка на опытных игроков в Казани неизбежна — Знарок всегда любил работать с теми, кого хорошо знает. Из относительно молодых игроков «Ак Барс» может пополнить лишь 28-летний форвард «Торпедо» Дамир Жафяров, правда, на него достаточно претендентов. Давно интересуются в Казани и 26-летним капитаном «Нефтехимика» Маратом Хайруллиным, но он по истечении контракта 30 апреля станет ограниченно свободным агентом. А значит, нижнекамцы могут повторить квалификационное предложение другого клуба и оставить игрока у себя.

СКА: теряет Кузьменко, но возвращает Прохоркина

Кто точно может серьезно пострадать в это межсезонье, так это СКА, который в следующем сезоне продолжит возглавлять многогранный Роман Ротенберг. Почти наверняка клуб покинет второй бомбардир питерцев Антон Бурдасов, получивший несколько предложение сразу от нескольких топ-клубов, включая ярославский «Локомотив», готовый дать 30-летнему нападающему жирный контракт на 90 миллионов рублей в год. Однако небольшой шанс, что вингер с лучшим кистевым в лиге останется в Санкт-Петербурге, все же сохраняется.

Не стоит ждать возвращения из Северной Америки в Северную столицу праворукого технаря Владимира Ткачева, права на которого по-прежнему находятся в Санкт-Петербурге.

Зато питерцы, несмотря на слухи о подписанном еще до начала плей-офф контракта с ЦСКА, близки к продлению трудовых отношений с Никитой Гусевым. Впрочем, сейчас герой Пхенчхана намерен взять паузу и дождаться возможных предложений из США, где в нем, кажется, окончательно разочаровались. А вот возвращение Николая Прохоркина, не пожелавшего уезжать с «Авангардом» в Омск, уже можно воспринимать как данность. И, в свете скоро отъезда в НХЛ Андрея Кузьменко, готовящегося к поездке в Эдмонтон, и потенциального дефицита готовых мастеров, подписания двух олимпийских чемпионов выглядит для СКА настоящим спасением.

Существует интерес у команды Ротенберга к Михаилу Мальцеву и Александру Барабанову — двум воспитанникам петербуржского хоккея, у которых заканчиваются контракты в НХЛ. И если первый после крайне серого сезона в фарм-клубе «Колорадо» и целой россыпи неиспользованных шансов в основе «Эвеланш» вполне может вернуться на Родину, то второй весьма результативно играет в топ-6 «Сан-Хосе» вместе с Тимо Мейером и Томашем Гертлем и наверняка получит улучшенный контракт от «Акул».

«Локомотив» выходит на рынок

Довольно активно ведет себя на еще не открывшемся рынке «Локомотив». Ярославцы делают все, чтобы сохранить русский костяк и уже в ближайшее время должны объявить о пролонгации соглашений с нападающими Павлом Красковским и Егором Коршковым, а также с лидерами обороны Александром Елесиным и Алексеем Марченко. С большой вероятностью никуда не станет дергаться из Ярославля и кахаэловский топ-центр Денис Алексеев, находящийся в статусе ограниченно свободного агента и имеющий на руках несколько предложений из-за океана. По крайней мере, внутри КХЛ президент «Локомотива» Юрий Яковлева права на собственного воспитанника никому не отдаст.

Однако куда больше болельщиков «Локо» должна радовать новость, что железнодорожники наконец-то нашли на синюю линию стоящего защитника в лице экс-динамовца Андрея Сергеева, который в этом сезоне был вынужден «доедать» большинство за Вячеславом Войновым. Выиграли в Ярославле борьбу и за вратаря Александра Шарыченкова, проведшего отличный сезон за «Салават Юлаев».

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин в интервью местному телевидению признался, что в клубе готовы к тому, что иностранцев в следующем сезоне в команде не будет. А это значит, что от ярославцев стоит ждать мощных приобретений на внутреннем рынке. Сообщалось об интересе к форварду СКА Антону Бурдасову, хотят вернуть в «Локомотиве» и защитника Егора Яковлева. Существует вероятность перехода и старого знакомого Никитина по ЦСКА — защитника «Салавата» Михаила Науменкова. Свободные средства в «Локомотиве» есть, так что за работой клуба на трансферном рынке следить точно будет интересно.