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Сегодня, 15:00

Радулов, Войнов и Шипачев приедут к Знарку в «Ак Барс»? Свежие инсайды о переходах в КХЛ

Радулов, Войнов и Шипачев могут перейти к Знарку в «Ак Барс»
Иван Богун
,  
Артур Хайруллин
Читать «СЭ» в
Александр Радулов, Вячеслав Войнов и Вадим Шипачев.
Глобальные изменения в Казани, перестройка в СКА, усиление «Локомотива».

Кто перейдет в «Ак Барс» вслед за Знарком?

Подписание «Ак Барсом» контракта с главным тренером Олегом Знарком — дело решенное. А смена тренера всегда влечет за собой большие перемены в составе: учитывая неудачный результат Казани в этом сезоне, это вдвойне логично. Вот и казанский клуб активно интересуется сразу несколькими известными игроками.

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В Казани предпринимают еще одну попытку заполучить из московского «Динамо» защитника Вячеслава Войнова и нападающего Вадима Шипачева. Осенью прошлого года обмен не состоялся, несмотря на то, что Андрей Сафронов сам вышел на «Ак Барс» с предложением о сделке с участием лидеров «Динамо». Но высшее руководство московского клуба заблокировало сделку. Как будет на этот раз? Учитывая многоступенчатое и запутанное управление «Динамо», ожидать можно чего угодно.

Как ранее сообщал «СЭ», заинтересованы в «Ак Барсе» в нападающем «Далласа» Александре Радулове. Но агент игрока Юрий Николаев заявил, что слишком рано говорить о возвращении экс-звезды «Салавата Юлаева» и ЦСКА в КХЛ: «Думаю, что сейчас все мысли Александра связаны с тем, чтобы его команда попала в плей-офф».

По нашей информации, уже договорились в Казани о подписании с защитником Динаром Хафизуллиным. Смущает в этой сделке возраст игрока — в этом году ему исполнится 33 года.

Ставка на опытных игроков в Казани неизбежна — Знарок всегда любил работать с теми, кого хорошо знает. Из относительно молодых игроков «Ак Барс» может пополнить лишь 28-летний форвард «Торпедо» Дамир Жафяров, правда, на него достаточно претендентов. Давно интересуются в Казани и 26-летним капитаном «Нефтехимика» Маратом Хайруллиным, но он по истечении контракта 30 апреля станет ограниченно свободным агентом. А значит, нижнекамцы могут повторить квалификационное предложение другого клуба и оставить игрока у себя.

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СКА: теряет Кузьменко, но возвращает Прохоркина

Кто точно может серьезно пострадать в это межсезонье, так это СКА, который в следующем сезоне продолжит возглавлять многогранный Роман Ротенберг. Почти наверняка клуб покинет второй бомбардир питерцев Антон Бурдасов, получивший несколько предложение сразу от нескольких топ-клубов, включая ярославский «Локомотив», готовый дать 30-летнему нападающему жирный контракт на 90 миллионов рублей в год. Однако небольшой шанс, что вингер с лучшим кистевым в лиге останется в Санкт-Петербурге, все же сохраняется.

Не стоит ждать возвращения из Северной Америки в Северную столицу праворукого технаря Владимира Ткачева, права на которого по-прежнему находятся в Санкт-Петербурге.

Зато питерцы, несмотря на слухи о подписанном еще до начала плей-офф контракта с ЦСКА, близки к продлению трудовых отношений с Никитой Гусевым. Впрочем, сейчас герой Пхенчхана намерен взять паузу и дождаться возможных предложений из США, где в нем, кажется, окончательно разочаровались. А вот возвращение Николая Прохоркина, не пожелавшего уезжать с «Авангардом» в Омск, уже можно воспринимать как данность. И, в свете скоро отъезда в НХЛ Андрея Кузьменко, готовящегося к поездке в Эдмонтон, и потенциального дефицита готовых мастеров, подписания двух олимпийских чемпионов выглядит для СКА настоящим спасением.

Существует интерес у команды Ротенберга к Михаилу Мальцеву и Александру Барабанову — двум воспитанникам петербуржского хоккея, у которых заканчиваются контракты в НХЛ. И если первый после крайне серого сезона в фарм-клубе «Колорадо» и целой россыпи неиспользованных шансов в основе «Эвеланш» вполне может вернуться на Родину, то второй весьма результативно играет в топ-6 «Сан-Хосе» вместе с Тимо Мейером и Томашем Гертлем и наверняка получит улучшенный контракт от «Акул».

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«Локомотив» выходит на рынок

Довольно активно ведет себя на еще не открывшемся рынке «Локомотив». Ярославцы делают все, чтобы сохранить русский костяк и уже в ближайшее время должны объявить о пролонгации соглашений с нападающими Павлом Красковским и Егором Коршковым, а также с лидерами обороны Александром Елесиным и Алексеем Марченко. С большой вероятностью никуда не станет дергаться из Ярославля и кахаэловский топ-центр Денис Алексеев, находящийся в статусе ограниченно свободного агента и имеющий на руках несколько предложений из-за океана. По крайней мере, внутри КХЛ президент «Локомотива» Юрий Яковлева права на собственного воспитанника никому не отдаст.

Однако куда больше болельщиков «Локо» должна радовать новость, что железнодорожники наконец-то нашли на синюю линию стоящего защитника в лице экс-динамовца Андрея Сергеева, который в этом сезоне был вынужден «доедать» большинство за Вячеславом Войновым. Выиграли в Ярославле борьбу и за вратаря Александра Шарыченкова, проведшего отличный сезон за «Салават Юлаев».

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин в интервью местному телевидению признался, что в клубе готовы к тому, что иностранцев в следующем сезоне в команде не будет. А это значит, что от ярославцев стоит ждать мощных приобретений на внутреннем рынке. Сообщалось об интересе к форварду СКА Антону Бурдасову, хотят вернуть в «Локомотиве» и защитника Егора Яковлева. Существует вероятность перехода и старого знакомого Никитина по ЦСКА — защитника «Салавата» Михаила Науменкова. Свободные средства в «Локомотиве» есть, так что за работой клуба на трансферном рынке следить точно будет интересно.

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
Олег Знарок
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Ротенберг будет тренером СКА и в следующем сезоне. Ему будет гораздо тяжелее, чем в этом
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Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финал КХЛ Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
0 - 0
1. Металлург - ЦСКА
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2. Металлург - ЦСКА
0 - 0
3. ЦСКА - Металлург
0 - 0
4. ЦСКА - Металлург
0 - 0
0 - 0
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
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1. Металлург - Барыс
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Металлург – ЦСКА
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