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Сегодня, 12:10

Ротенберг будет тренером СКА и в следующем сезоне. Ему будет гораздо тяжелее, чем в этом

Ротенберг останется тренером СКА в следующем сезоне
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в
Роман Ротенберг.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Обзор дня Алексея Шевченко.

Выбор

Роман Ротенберг будет тренировать СКА и в следующем сезоне. Руководство клуба (нет, это не сам Роман, а есть люди и повыше) решили ничего не менять. Сохранится и тренерский штаб, возможно, туда добавится один человек, но Валерий Брагин и Константин Шафранов сохранят должности. А был ли повод что-то менять? Конечно, в питерском клубе всегда одна задача, и она была не выполнена. Но армейцы выступили лучше, чем команды с Бобом Хартли, Дмитрием Квартальновым, Игорем Никитиным и Алексеем Кудашовым.

При этом проблем было достаточно. Просто все реагируют на сложности СКА как-то нервно, забывая, что и они столкнулись с неразрешимыми задачами. Да, удалось оставить многих иностранцев, но тот же Микко Лехтонен был не похож на себя. Рассказывают, что он чуть ли не каждый день приходил и жаловался, что ему звонят родственники и просят вернуться. Йоонас Кемппайнен уехал, разрушив первое звено. Пошли травмы, а лидеры в нужный момент оказались надежно закрыты. Ротенбергу не хватило опыта в шестой и седьмой играх, но он выходом в финал конференции все равно показал, что российский тренерский состав чаще всего о себе слишком высокого мнения без всяких оснований. Их обыгрывает новичок.

Ротенбергу в следующем сезоне будет гораздо тяжелее, и он, видимо, это понимает, раз не стал уходить со скамейки. Речь даже не про то, что надо будет проводить сборы, распределять нагрузку. Это-то как раз в питерском клубе отработано. Гораздо важней, что нужно строить практически новую команду. СКА ждут серьезные изменения. И начинающему тренеру придется с ними справляться. Очень интересно, что получится.

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Возвращение

Николай Прохоркин возвращается в СКА. Какие бы условия ни предлагал «Авангард», ехать в Омск совсем не хочется. А тут роль первого или второго центра в солидном клубе, где зарплату не то что никогда не задерживали, а выплачивают иногда и раньше. Николай уже выступал за питерцев. Провел там три сезона, выиграл Кубок Гагарина, а затем решил уехать за океан. Но вспоминать то время не совсем правильно. С сезона-2018/19, кажется, прошла целая вечность. Гораздо интересней, что происходило с Прохоркиным в последнее время.

Вернувшись в Магнитогорск, он провел в команде только один сезон, а затем был обменян на Дениса Зернова в «Авангард». Прогнозы по поводу его выступления в Балашихе были неблагоприятные. Боб Хартли ненавидел российских игроков, считал их неучами и постоянно придирался на площадке, не прощая ни одной ошибки. А Прохоркин как раз из тех, кто не слишком любит конфликты. Они пожирают нападающего, заставляя концентрироваться совершенно на других вещах.

Но Николай сильно повзрослел. В итоге форвард провел очень неплохой сезон, учитывая все обстоятельства, а в плей-офф был лучшим в «Авангарде». Конечно, в условиях дефицита игроков Прохоркин становился одним из самых ценных игроков на рынке. И у прежнего клуба были бы высокие шансы, останься они в Балашихе. Но в сегодняшних реалиях у Алексея Волкова не было не единого шанса. В СКА же Прохоркина знают, о слабых и сильных сторонах прекрасно осведомлены, ничего не должно помешать Николаю стать лидером питерского клуба. Возвращается он уже в другой роли.

Ничья

Несмотря на скромный счет второго финального матча за Кубок Харламова (а «Красная Армия» переиграла СКА-1946 со счетом 1:0 только в серии буллитов), вторая встреча получилась гораздо интересней и веселей, чем первая, когда было заброшено семь шайб. В пятницу команды были слишком нестабильными. Хорошие отрезки чередовались с откровенно плохими, а хоккеисты допускали грубые ошибки. Через сутки ничего этого не было.

На льду было два крутых клуба, игроки которых прекрасно знают, что надо делать. У московского клуба есть первое и четвертое звено, но разделение условное — все они играют одинаково. Да, Прохор Полтапов заметно выделяется, но даже он при потере шайбы действовал как любой другой. Здорово сыграли вратари. Кирилл Самсонов вернул себе уверенность и ловил даже то, что невозможно поймать, а Сергей Иванов быстро отошел от не самого лучшего матча накануне. На серию буллитов Ринат Хасанов выпустил Никиту Шалышкина, форварда 2003 года рождения. Тот хладнокровно сравнял счет в первой серии штрафных бросков, а потом забросил победную шайбу, когда уже нельзя было ошибаться.

Говорят, что главный тренер «Красной Армии» очень сильно рисковал.

— Никто не знает, как Никита сыграет в тот или иной момент, — признался тренер. — Да и он сам не знает, что сделает в ту или иную секунду.

Никита, услышав это, согласился. Сказал, что оба раза понятия не имел, что надо делать с шайбой, и полагался на импровизацию. Теперь уже точно серия вернется в Москву, но по-прежнему предпочтение нельзя отдать ни одной команде.

КХЛ
Роман Ротенберг
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Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финал КХЛ Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
0 - 0
1. Металлург - ЦСКА
0 - 0
2. Металлург - ЦСКА
0 - 0
3. ЦСКА - Металлург
0 - 0
4. ЦСКА - Металлург
0 - 0
0 - 0
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
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1. Металлург - Трактор
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2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
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СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
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4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
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Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
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3. Барыс - Металлург
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2 - 5
5. Металлург - Барыс
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
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3. Локомотив - ЦСКА
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4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
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Металлург – ЦСКА
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