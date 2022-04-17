Ротенберг будет тренером СКА и в следующем сезоне. Ему будет гораздо тяжелее, чем в этом
Выбор
Роман Ротенберг будет тренировать СКА и в следующем сезоне. Руководство клуба (нет, это не сам Роман, а есть люди и повыше) решили ничего не менять. Сохранится и тренерский штаб, возможно, туда добавится один человек, но Валерий Брагин и Константин Шафранов сохранят должности. А был ли повод что-то менять? Конечно, в питерском клубе всегда одна задача, и она была не выполнена. Но армейцы выступили лучше, чем команды с Бобом Хартли, Дмитрием Квартальновым, Игорем Никитиным и Алексеем Кудашовым.
При этом проблем было достаточно. Просто все реагируют на сложности СКА как-то нервно, забывая, что и они столкнулись с неразрешимыми задачами. Да, удалось оставить многих иностранцев, но тот же Микко Лехтонен был не похож на себя. Рассказывают, что он чуть ли не каждый день приходил и жаловался, что ему звонят родственники и просят вернуться. Йоонас Кемппайнен уехал, разрушив первое звено. Пошли травмы, а лидеры в нужный момент оказались надежно закрыты. Ротенбергу не хватило опыта в шестой и седьмой играх, но он выходом в финал конференции все равно показал, что российский тренерский состав чаще всего о себе слишком высокого мнения без всяких оснований. Их обыгрывает новичок.
Ротенбергу в следующем сезоне будет гораздо тяжелее, и он, видимо, это понимает, раз не стал уходить со скамейки. Речь даже не про то, что надо будет проводить сборы, распределять нагрузку. Это-то как раз в питерском клубе отработано. Гораздо важней, что нужно строить практически новую команду. СКА ждут серьезные изменения. И начинающему тренеру придется с ними справляться. Очень интересно, что получится.
Возвращение
Николай Прохоркин возвращается в СКА. Какие бы условия ни предлагал «Авангард», ехать в Омск совсем не хочется. А тут роль первого или второго центра в солидном клубе, где зарплату не то что никогда не задерживали, а выплачивают иногда и раньше. Николай уже выступал за питерцев. Провел там три сезона, выиграл Кубок Гагарина, а затем решил уехать за океан. Но вспоминать то время не совсем правильно. С сезона-2018/19, кажется, прошла целая вечность. Гораздо интересней, что происходило с Прохоркиным в последнее время.
Вернувшись в Магнитогорск, он провел в команде только один сезон, а затем был обменян на Дениса Зернова в «Авангард». Прогнозы по поводу его выступления в Балашихе были неблагоприятные. Боб Хартли ненавидел российских игроков, считал их неучами и постоянно придирался на площадке, не прощая ни одной ошибки. А Прохоркин как раз из тех, кто не слишком любит конфликты. Они пожирают нападающего, заставляя концентрироваться совершенно на других вещах.
Но Николай сильно повзрослел. В итоге форвард провел очень неплохой сезон, учитывая все обстоятельства, а в плей-офф был лучшим в «Авангарде». Конечно, в условиях дефицита игроков Прохоркин становился одним из самых ценных игроков на рынке. И у прежнего клуба были бы высокие шансы, останься они в Балашихе. Но в сегодняшних реалиях у Алексея Волкова не было не единого шанса. В СКА же Прохоркина знают, о слабых и сильных сторонах прекрасно осведомлены, ничего не должно помешать Николаю стать лидером питерского клуба. Возвращается он уже в другой роли.
Ничья
Несмотря на скромный счет второго финального матча за Кубок Харламова (а «Красная Армия» переиграла СКА-1946 со счетом 1:0 только в серии буллитов), вторая встреча получилась гораздо интересней и веселей, чем первая, когда было заброшено семь шайб. В пятницу команды были слишком нестабильными. Хорошие отрезки чередовались с откровенно плохими, а хоккеисты допускали грубые ошибки. Через сутки ничего этого не было.
На льду было два крутых клуба, игроки которых прекрасно знают, что надо делать. У московского клуба есть первое и четвертое звено, но разделение условное — все они играют одинаково. Да, Прохор Полтапов заметно выделяется, но даже он при потере шайбы действовал как любой другой. Здорово сыграли вратари. Кирилл Самсонов вернул себе уверенность и ловил даже то, что невозможно поймать, а Сергей Иванов быстро отошел от не самого лучшего матча накануне. На серию буллитов Ринат Хасанов выпустил Никиту Шалышкина, форварда 2003 года рождения. Тот хладнокровно сравнял счет в первой серии штрафных бросков, а потом забросил победную шайбу, когда уже нельзя было ошибаться.
Говорят, что главный тренер «Красной Армии» очень сильно рисковал.
— Никто не знает, как Никита сыграет в тот или иной момент, — признался тренер. — Да и он сам не знает, что сделает в ту или иную секунду.
Никита, услышав это, согласился. Сказал, что оба раза понятия не имел, что надо делать с шайбой, и полагался на импровизацию. Теперь уже точно серия вернется в Москву, но по-прежнему предпочтение нельзя отдать ни одной команде.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал КХЛ
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|18.04
|17:00
|
Металлург – ЦСКА
|- : -