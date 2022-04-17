Ротенберг будет тренером СКА и в следующем сезоне. Ему будет гораздо тяжелее, чем в этом

Обзор дня Алексея Шевченко.

<br>

Выбор

Роман Ротенберг будет тренировать СКА и в следующем сезоне. Руководство клуба (нет, это не сам Роман, а есть люди и повыше) решили ничего не менять. Сохранится и тренерский штаб, возможно, туда добавится один человек, но Валерий Брагин и Константин Шафранов сохранят должности. А был ли повод что-то менять? Конечно, в питерском клубе всегда одна задача, и она была не выполнена. Но армейцы выступили лучше, чем команды с Бобом Хартли, Дмитрием Квартальновым, Игорем Никитиным и Алексеем Кудашовым.

При этом проблем было достаточно. Просто все реагируют на сложности СКА как-то нервно, забывая, что и они столкнулись с неразрешимыми задачами. Да, удалось оставить многих иностранцев, но тот же Микко Лехтонен был не похож на себя. Рассказывают, что он чуть ли не каждый день приходил и жаловался, что ему звонят родственники и просят вернуться. Йоонас Кемппайнен уехал, разрушив первое звено. Пошли травмы, а лидеры в нужный момент оказались надежно закрыты. Ротенбергу не хватило опыта в шестой и седьмой играх, но он выходом в финал конференции все равно показал, что российский тренерский состав чаще всего о себе слишком высокого мнения без всяких оснований. Их обыгрывает новичок.

Ротенбергу в следующем сезоне будет гораздо тяжелее, и он, видимо, это понимает, раз не стал уходить со скамейки. Речь даже не про то, что надо будет проводить сборы, распределять нагрузку. Это-то как раз в питерском клубе отработано. Гораздо важней, что нужно строить практически новую команду. СКА ждут серьезные изменения. И начинающему тренеру придется с ними справляться. Очень интересно, что получится.

Возвращение

Николай Прохоркин возвращается в СКА. Какие бы условия ни предлагал «Авангард», ехать в Омск совсем не хочется. А тут роль первого или второго центра в солидном клубе, где зарплату не то что никогда не задерживали, а выплачивают иногда и раньше. Николай уже выступал за питерцев. Провел там три сезона, выиграл Кубок Гагарина, а затем решил уехать за океан. Но вспоминать то время не совсем правильно. С сезона-2018/19, кажется, прошла целая вечность. Гораздо интересней, что происходило с Прохоркиным в последнее время.

Вернувшись в Магнитогорск, он провел в команде только один сезон, а затем был обменян на Дениса Зернова в «Авангард». Прогнозы по поводу его выступления в Балашихе были неблагоприятные. Боб Хартли ненавидел российских игроков, считал их неучами и постоянно придирался на площадке, не прощая ни одной ошибки. А Прохоркин как раз из тех, кто не слишком любит конфликты. Они пожирают нападающего, заставляя концентрироваться совершенно на других вещах.

Но Николай сильно повзрослел. В итоге форвард провел очень неплохой сезон, учитывая все обстоятельства, а в плей-офф был лучшим в «Авангарде». Конечно, в условиях дефицита игроков Прохоркин становился одним из самых ценных игроков на рынке. И у прежнего клуба были бы высокие шансы, останься они в Балашихе. Но в сегодняшних реалиях у Алексея Волкова не было не единого шанса. В СКА же Прохоркина знают, о слабых и сильных сторонах прекрасно осведомлены, ничего не должно помешать Николаю стать лидером питерского клуба. Возвращается он уже в другой роли.

Ничья

Несмотря на скромный счет второго финального матча за Кубок Харламова (а «Красная Армия» переиграла СКА-1946 со счетом 1:0 только в серии буллитов), вторая встреча получилась гораздо интересней и веселей, чем первая, когда было заброшено семь шайб. В пятницу команды были слишком нестабильными. Хорошие отрезки чередовались с откровенно плохими, а хоккеисты допускали грубые ошибки. Через сутки ничего этого не было.

На льду было два крутых клуба, игроки которых прекрасно знают, что надо делать. У московского клуба есть первое и четвертое звено, но разделение условное — все они играют одинаково. Да, Прохор Полтапов заметно выделяется, но даже он при потере шайбы действовал как любой другой. Здорово сыграли вратари. Кирилл Самсонов вернул себе уверенность и ловил даже то, что невозможно поймать, а Сергей Иванов быстро отошел от не самого лучшего матча накануне. На серию буллитов Ринат Хасанов выпустил Никиту Шалышкина, форварда 2003 года рождения. Тот хладнокровно сравнял счет в первой серии штрафных бросков, а потом забросил победную шайбу, когда уже нельзя было ошибаться.

Говорят, что главный тренер «Красной Армии» очень сильно рисковал.

— Никто не знает, как Никита сыграет в тот или иной момент, — признался тренер. — Да и он сам не знает, что сделает в ту или иную секунду.

Никита, услышав это, согласился. Сказал, что оба раза понятия не имел, что надо делать с шайбой, и полагался на импровизацию. Теперь уже точно серия вернется в Москву, но по-прежнему предпочтение нельзя отдать ни одной команде.