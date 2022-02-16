Нападающий «Авангарда» Никита Сошников хочет вернуться в НХЛ

Нападающий «Авангарда» Никита Сошников хочет вернуться в НХЛ, пишет инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

В этом сезоне 28-летний россиянин провел в регулярном чемпионата КХЛ 33 матча в составах ЦСКА и «Авангарда», в которых набрал 16 (4+12) очков.

Напомним, что Сошников уже имеет опыт выступления в НХЛ. Он играл за «Торонто» и «Сент-Луис», проведя в лиге в общей сложности 87 матчей и набрав 16 (8+8) очков.

В НХЛ он находится в статусе неограниченно свободного агента и может подписать контракт с любой командой.