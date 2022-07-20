«КХЛ нужен перекрестный плей-офф с первого раунда». Тренер «Нефтехимика» — за реформу Кубка Гагарина

Интервью главного тренера «Нефтехимика» Олега Леонтьева — об изменениях в лиге и своей команде.

«Нефтехимик» под руководством Олега Леонтьева стал одним из главных открытий прошлого сезона КХЛ. Нижнекамцы радовали открытым атакующим хоккеем и уверенно вышли в плей-офф, обойдя «Автомобилист», бюджет которого больше в несколько раз. В интервью «СЭ» Леонтьев рассказал об изменениях в составе команды.

Иностранцы находят причины, чтобы не ехать в КХЛ

- Сколько матчей команды из прошлого сезона вы посмотрели за время отпуска?

- В регулярке мы пересматриваем каждый матч. Ну и в отпуске пересмотрел некоторые матчи, да и перед началом сборов тоже. У нас скоро выйдут специальные обучающие нарезки с положительными и отрицательными моментами, которые будем показывать новичкам. Видео небольшое, минут на 30-40, чтобы понимали нашу философию и стратегию. Все ребята, конечно, и так быстро схватывают, но, когда видео смотришь, откладывается лучше и проще объяснять.

- Как вы собираетесь компенсировать потерю трех лучших игроков прошлого сезона - Хайруллина, Клока и Кнота?

- Во-первых, мы рады, что они пошли на повышение. Марат ушел в топ-клуб, а чехи подписали контракты с «Аризоной». За прошлый сезон они сделали колоссальный рывок, и их пригласили в сборную. Конечно, для нас это невосполнимые потери. Таких же игроков на сегодняшний день мы найти не можем. До конца верили, что они останутся у нас. Особенно по Клоку была надежда, что он приедет. Сейчас нереально найти им равноценную замену, но по поиску защитников идет работа. Все-таки потеря двух ведущих защитников ? проблема серьезная, почти половина обороны. Я не говорю, что все пропало, хорошие ребята есть в составе. Мы в них уверены и верим, что они сделают большой шаг вперед.

— Пока подписан один легионер — канадский форвард Камара. Кто-то считает, что это игрок в третье-четвертое звено.

- Североамериканцы — высокопрофессиональные хоккеисты. Берем его в топ-6, и я уверен, что он усилит наше нападение. Мы отсматривали его игры — знаем его сильные качества. Конечно, чемпионат Чехии уровнем пониже, чем КХЛ. Сейчас рынок такой, что нет огромного выбора игроков. Многие находят причины не ехать, поэтому тяжело найти легионера и подписать. Они нужны нам, я считаю, что это будет усилением.

Хоккеисты «Нефтехимика». ХК «Нефтехимик»

- Если брать за идеал подписание пяти легионеров, как бы вы распределили их по позициям?

- Я бы взял вратаря, если в идеале. Хотя наша пара сбалансирована, оба вратаря примерно одинакового уровня. А так, может, вратарь, два защитника и два нападающих. Исходить нужно из того, кто у тебя есть в составе. Допустим, если в команде нужно усилить нападение, то можно взять сильную тройку, или, наоборот, когда у тебя хорошая линия атаки, зачем тебе переизбыток игроков? Выбор легионеров должен исходить от баланса.

- Удивило подписание Паршина. Человек в 35 лет уехал на чемпионат Словакии, после этого обычно доигрывают.

- Мы знали, что Денис хочет вернуться и доказать, что он на ходу. При выборе Дениса меня убедила его игра в Словакии, я видел его нарезки. Он был ярок и виден в игре. Если бы не знал его возраст, то и не подумал бы, что ему 36. Много примеров, когда возрастные игроки демонстрируют хороший хоккей — вспомните того же Попова из ЦСКА. Возраста не надо бояться — надо смотреть на игру. Я верю, что еще года два Паршин сможет сыграть на высоком уровне. На тренировках видно, что и с катанием у него хорошо, и с «физикой». Надо давать шанс и молодым, и ветеранам.

- Еще один возрастной новичок — вратарь Мурыгин. Насколько рискованно заходить в сезон с двумя возрастными вратарями?

- А чего бояться, что им 34-35 лет? Хороший вратарь раскрывается в 27-28 и держит уровень до 40. Если у нас был бы выбор хороших молодых или среднего возраста вратарей, может быть, и взяли бы. С другой стороны, зачем смотреть в паспорт человека, если он в 35 в порядке? Не хочу делить на молодых и старых, все должны доказывать на льду. Кто лучше покажет себя, с тем и будем работать. Тем более у них хорошие человеческие качества. В раздевалке к ним тянутся молодые, и они как наставники. Это тоже немаловажно: поддержка хорошей атмосферы в раздевалке.

Алексей Мурыгин. Фото Global Look Press

- Озолин не смог доказать, что готов?

- Мы его не списали со счетов. Но ему нужно еще поиграть в ВХЛ, чтобы набраться опыта. Как мы увидим это, то обязательно подключим. Следим и надеемся, что вырастет в стабильного вратаря.

— Вы взяли из «Лады» связку Белозеров — Назаров. Почему отказались от Денежкина, который играл с ними в центре?

- Изначально решили взять их парой, и Денежкин не входил в планы. У них вышел хороший сезон: за обоими следили. Потенциал Назарова я хорошо знаю, по «Горняку», и ему давно надо было перешагнуть на лигу выше. Белозеров тоже заслужил повышение. Надеюсь, у парней получится, а центра мы, конечно, найдем.

- Еще один трансфер: ваш сын Владислав пришел в команду. Готовы к вопросам про блат?

- У меня был такой опыт в «Горняке», и никакого дискомфорта не было. Я ко всем отношусь одинаково и никаких поблажек не делаю. Сын, не сын — отношение одинаковое. Если я вижу потенциал в игроке, что он может сам вырасти и команде помочь — мы их берем. Только так оказываются в нашей команде.

— Защитника Севастьянова хотели сохранить?

- Мы сейчас ведем переговоры. Я не скрываю, что мы общаемся с Александром и руководством «Автомобилиста», пока ждем. Надеемся, он будет в нашей команде. Мы знаем его как хоккеиста и человека, надеюсь, все у нас получится и вместе поработаем.

У Хайруллина нет слабых мест

- Кажется со стороны, что ключевой резерв «Нефтехимика» в тех игроках, которые остались в команде и могут вырасти внутри коллектива, как Хайруллин. Кого можете выделить?

- Сейчас уникальная возможность для ребят. Ярко выраженного лидера в команде нет. Пожалуйста, берите это бремя: становитесь лидерами, помогайте и тащите команду, выходите на первые роли.

— СКА заплатил за Хайруллина 90 миллионов рублей. Далеко не все следят за «Нефтехимиком», и для многих загадка, почему СКА заплатил так много. Вы как тренер что можете сказать о его сильных качествах?

- У Марата все стороны в плане хоккея на высоком уровне. Он лидер и в раздевалке, и на льду. Видение игры, мышление, бросок — все при нем. Слабых мест почти нет, и потенциал у него еще есть. Специалисты, которые следят за хоккеем, все это видят. То, как он прибавлял от сезона к сезону и тот сезон, когда он стал лидером команды, -неслучайно все произошло.

Ушел Гудачек, и Марат занял его место. Я считаю, классно, когда наш хоккеист ? лидер в клубе и привлекается в сборную. Он сам себя сделал: много тренируется, раньше всех приходит, позже всех уходит, дополнительно после тренировки занимается. Видно, что парень шел к своей цели. Конечно, мы не рады, что потеряли такого ярко выраженного лидера, но Марату могу пожелать только успехов.

Марат Хайруллин. ХК «Нефтехимик»

- Что вы ему сказали в последнем разговоре?

- Я порадовался за него. Мы пообщались хорошо. Сказал, что будем следить за ним и переживать. Ну и, конечно, жаль, что поработали всего один сезон вместе.

— Марат — не самый габаритный игрок, но выигрывает почти всю борьбу. За счет чего?

- Он подкатывается незаметно, знает, как навязывать борьбу — есть чутье и мастерство. Марат делает все правильно и по уму.

— В этом сезоне будет рекордное количество матчей в регулярном чемпионате — 68. Как изменится подготовка?

- У нас в прошлые сезоны до середины ноября был плотный график: 26-28 игр, почти половина сезона. Ротация, конечно, будет, сейчас закладываем фундамент выносливости. Понимаем, что раньше частокол игр был в первой половине, а сейчас весь чемпионат такой. Это будет опыт заокеанского календаря. Надеемся, пройдем уверенно.

- Вы сами рады такому календарю?

- Конечно, когда больше игр, получаешь больше информации о команде и игроках. Чемпионат становится интересней для зрителей, специалистов и тренеров. Считаю, что столько игр — это здорово.

- Прошлый сезон не доиграли до конца, непонятно было до последнего, предстоит ли команде сыграть в плей-офф. Как настраивали себя и команду?

- Было такое непонятное давление. Я сразу сказал ребятам: «Работаем и ждем решений». Команда была на ходу, и мы были готовы к любому развитию событий. Мне кажется, что правильнее было бы доиграть чемпионат.

— Сейчас пока непонятно, по какой схеме будет разыгран плей-офф. Вы бы какую выбрали?

— Перекрестный плей-офф, начиная с первого раунда. Лучшие команды «Запада» и «Востока» попадают в одну корзину. Для зрителей и хоккеистов будет интересней.

Цель всегда должна быть максимальной

- Недавно футбольный специалист Курбан Бердыев сказал, что есть тренеры, которые делают игроков, и есть тренеры, которых делают игроки. Вы себя к какому типу отнесли бы?

- У нас взаимная любовь. Мы помогаем им, и они нам. В итоге получается положительный результат для всех.

- За этот год сколько конфликтов или недопониманий у вас было с игроками?

- Глобальных каких-то не было. Обычно конфликты возникают из-за недовольства по поводу игрового времени. А в итоге получается, что игрок не тянет и тренер изначально был прав. Даже с теми, с кем в начале сезона все прошло нормально, с каждым пообщались. Считаю, что это правильно. В команде поддерживаем такой микроклимат, при котором нет конфликтов. Мы должны жить и работать как в семье, и будет результат. Когда вне льда вы начальник и подчиненный, по моему мнению, это неправильно.

- Получается, они могут обсудить с вами такие житейские вопросы?

- Да, конечно. Я ребятам сказал, что тренерская открыта и все могут зайти с вопросами, предложениями. Зачастую так и происходит.

- Были какие-то невероятные запросы?

— Обычно бывают вопросы по выходным. Раньше уехать или позже приехать, но нерешаемых вопросов не было.

- Есть ли тренер, который был для вас ориентиром по общению с игроками?

— Валерий Константинович Белоусов был и остается таким ориентиром. Как выстраивал отношения с игроками, тренировочный процесс и каким порядочным человеком был. Для меня он ? образец. Если, конечно, не считать моего первого тренера Шевелева. Он объяснял нам все как родным детям, добрейший человек, голос не повышал. На всю жизнь останется в памяти, и не знаю, есть ли еще такие тренеры. Еще брал у североамериканских коллег что-то, когда работал ассистентом в сборной Белоруссии. В плане построения тренировочного процесса и внимания к мелким нюансам. Зачастую у нас не говорят об этом, но у них проговаривается, хотя внутренне ты знал это.

Олег Леонтьев. ХК «Нефтехимик»

- Насколько получается отвлечься от хоккея в отпуске?

- Конечно, получается, когда внуков привозят. Занимает тебя историями и вопросами детскими. Отключаешься и получаешь удовольствие от того, что недополучил от своих детей из-за разъездов. Незабываемые и ценные моменты.

- Не обидно, что с детьми не получалось много времени проводить, когда играли?

- Откуда там время? Отправил их к бабушке, а сам уехал куда-то в Турцию. Когда приезжаешь на полтора-два месяца, хочется со всеми пообщаться, и на детей мало времени остается. Понимаешь, что заложник этой профессии и нужно ценить время, проведенное с детьми и внуками сейчас.

- Вы подписаны на многие хоккейные каналы в Telegram.

- Интересно читать мнения, размышления авторов этих Telegram-каналов. Особенно когда знаешь какую-то историю, а там целые теории выдвигают. Мне интересно читать, потому что Telegram-каналы ? такая же неотъемлемая часть, как официальные источники.

- Не хотелось какой-нибудь комментарий оставить?

- Да нет. Каждый выражает свое мнение, а дилетантов сразу видно. К самим каналам отношусь положительно и уважаю авторов. А вот комментарии иногда просто поражают.

— Какие задачи стоят перед «Нефтехимиком» на сезон?

- Цель всегда должна быть максимальной. Я не хочу говорить, что мы ослабли или усилились. Наша задача ? попасть в плей-офф независимо от состава.

- Сильно удивились, когда узнали, что Ивана Федотова забрали в армию?

- Я могу лишь предполагать, что случилось. Мое личное мнение: должен быть отдельный статус для спортсменов высокого уровня. Они не должны проходить как рядовые военные. Человек много сделал для сборной, а случилось вот так. С другой стороны, если нет никаких привилегий, то хоккеисты сами должны решать такие проблемы.