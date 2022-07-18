КХЛ представила календарь, но не решила вопрос с плей-офф. Что нас ждет в следующем сезоне?

В следующем регулярном чемпионате каждая команда проведет 68 матчей. Пауз будет только две. А вот формат Кубка Гагарина еще не согласован.

Минимум пауз и ужас «Авангарда»

Главная эмоция после того, как КХЛ опубликовала календарь предстоящего сезона, может быть только одна — наконец-то мы дождались. Пусть пока и без плей-офф. В настоящий момент обсуждаются два его варианта. Прежний формат, при котором команды играют три этапа до финала Кубка Гагарина в рамках Восточной и Западной конференций. Альтернатива — перекрестный плей-офф, начинающийся только со второго раунда. Клубы из разных конференций встретятся друг с другом, а дальше сетка будет формироваться согласно общему рейтингу на основе итогов регулярного чемпионата. Нынешняя ситуация — дикий нонсенс, но в России давно привыкли воспринимать такой сценарий как норму.

Устроить интригу из обязательного события тяжело, тем более революцию. Однако сейчас ожидания были высокими из-за давно известной новой особенности расписания, связанной с отсутствием привычных пауз на Евротур.

Регулярный чемпионат прервется только на неделю в середине декабря, когда состоятся Матч звезд в Челябинске и Кубок Первого канала в Москве. Это позволило сделать ритмичный и не слишком жесткий график, несмотря на выросшее количество матчей. Первого тренера, который пожалуется на трудности, понять будет сложно. По сравнению с прошлыми годами ситуация стала лучше.

«Авангард» из-за задержки с вводом в эксплуатацию новой арены весь сентябрь проведет на выезде — это беспрецедентные 12 матчей, и впервые сыграет дома только 1 октября. Ранее по тем же причинам с подобным сценарием сталкивались «Адмирал» и «Куньлунь». Однако тогда два «новодела» на своем льду все-таки успели сыграть в сентябре. Нынешняя позиция омского клуба, не успевшего своевременно подготовить арену, стала одним из неприятных сюрпризов для лиги. Задержка с составлением календаря во многом связана именно с этим обстоятельством. Изначально планировалось, что в Омске успеют устранить все недочеты к середине первого месяца.

Больше матчей, больше дерби

Увеличение количества матчей — это не только плюс для игроков, которым теперь придется меньше тренироваться и больше восстанавливаться. Даже популярным, прекрасно укомплектованным клубам придется делать почти невозможное, чтобы собрать в не самой простой экономической ситуации полные трибуны на каждой домашней встрече.

В данной связи бросился в глаза один момент со знаком «минус» применительно к «Спартаку». Москвичи на стыке уходящего и нового годов проведут девять матчей на выезде. Их домашняя арена «Мегаспорт» в это время будет занята под различные праздничные мероприятия. Клуб лишится возможности собрать аншлаги, когда избалованная столичная аудитория могла свободное от работы время провести на хоккее.

Значение принципиальных игр в рамках регулярного чемпионата переоценено. Даже самое вкусное блюдо со временем начинает надоедать. По шесть игр между ЦСКА и СКА, в «зеленом» дерби и в уральском противостоянии «Трактора» и «Магнитки» — по опыту прошлых лет, — перебор. Однако у лиги не было другого выбора.

Нет уверенности, что восемь матчей «Адмирала» и «Амура» их болельщики ждут с невероятным нетерпением, даже учитывая прошлую историю. Обычно дальневосточные «междусобойчики» получаются богатыми на события. Зато это позволит командам сократить количество матчей в европейской части, что скажется в лучшую сторону на физическом состоянии игроков.