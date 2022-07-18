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Сегодня, 14:10

КХЛ представила календарь, но не решила вопрос с плей-офф. Что нас ждет в следующем сезоне?

Михаил Зислис
Обозреватель
Читать «СЭ» в
КХЛ опубликовала календарь нового сезона.
Фото photo.khl.ru
В следующем регулярном чемпионате каждая команда проведет 68 матчей. Пауз будет только две. А вот формат Кубка Гагарина еще не согласован.

Минимум пауз и ужас «Авангарда»

Главная эмоция после того, как КХЛ опубликовала календарь предстоящего сезона, может быть только одна — наконец-то мы дождались. Пусть пока и без плей-офф. В настоящий момент обсуждаются два его варианта. Прежний формат, при котором команды играют три этапа до финала Кубка Гагарина в рамках Восточной и Западной конференций. Альтернатива — перекрестный плей-офф, начинающийся только со второго раунда. Клубы из разных конференций встретятся друг с другом, а дальше сетка будет формироваться согласно общему рейтингу на основе итогов регулярного чемпионата. Нынешняя ситуация — дикий нонсенс, но в России давно привыкли воспринимать такой сценарий как норму.

Континентальная хоккейная лига опубликовала календарь регулярного чемпионата сезона 2022/2023. КХЛ опубликовала календарь регулярного чемпионата-2022/23

Устроить интригу из обязательного события тяжело, тем более революцию. Однако сейчас ожидания были высокими из-за давно известной новой особенности расписания, связанной с отсутствием привычных пауз на Евротур.

Регулярный чемпионат прервется только на неделю в середине декабря, когда состоятся Матч звезд в Челябинске и Кубок Первого канала в Москве. Это позволило сделать ритмичный и не слишком жесткий график, несмотря на выросшее количество матчей. Первого тренера, который пожалуется на трудности, понять будет сложно. По сравнению с прошлыми годами ситуация стала лучше.

«Авангард» из-за задержки с вводом в эксплуатацию новой арены весь сентябрь проведет на выезде — это беспрецедентные 12 матчей, и впервые сыграет дома только 1 октября. Ранее по тем же причинам с подобным сценарием сталкивались «Адмирал» и «Куньлунь». Однако тогда два «новодела» на своем льду все-таки успели сыграть в сентябре. Нынешняя позиция омского клуба, не успевшего своевременно подготовить арену, стала одним из неприятных сюрпризов для лиги. Задержка с составлением календаря во многом связана именно с этим обстоятельством. Изначально планировалось, что в Омске успеют устранить все недочеты к середине первого месяца.

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Больше матчей, больше дерби

Увеличение количества матчей — это не только плюс для игроков, которым теперь придется меньше тренироваться и больше восстанавливаться. Даже популярным, прекрасно укомплектованным клубам придется делать почти невозможное, чтобы собрать в не самой простой экономической ситуации полные трибуны на каждой домашней встрече.

В данной связи бросился в глаза один момент со знаком «минус» применительно к «Спартаку». Москвичи на стыке уходящего и нового годов проведут девять матчей на выезде. Их домашняя арена «Мегаспорт» в это время будет занята под различные праздничные мероприятия. Клуб лишится возможности собрать аншлаги, когда избалованная столичная аудитория могла свободное от работы время провести на хоккее.

Значение принципиальных игр в рамках регулярного чемпионата переоценено. Даже самое вкусное блюдо со временем начинает надоедать. По шесть игр между ЦСКА и СКА, в «зеленом» дерби и в уральском противостоянии «Трактора» и «Магнитки» — по опыту прошлых лет, — перебор. Однако у лиги не было другого выбора.

Нет уверенности, что восемь матчей «Адмирала» и «Амура» их болельщики ждут с невероятным нетерпением, даже учитывая прошлую историю. Обычно дальневосточные «междусобойчики» получаются богатыми на события. Зато это позволит командам сократить количество матчей в европейской части, что скажется в лучшую сторону на физическом состоянии игроков.

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Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 Витязь 0 0 0 0
2 Динамо Мн 0 0 0 0
3 Динамо М 0 0 0 0
4 Куньлунь 0 0 0 0
5 Локомотив 0 0 0 0
6 Северсталь 0 0 0 0
7 СКА 0 0 0 0
8 Сочи 0 0 0 0
9 Спартак 0 0 0 0
10 Торпедо 0 0 0 0
11 ЦСКА 0 0 0 0
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 0 0 0 0
2 Автомобилист 0 0 0 0
3 Адмирал 0 0 0 0
4 Ак Барс 0 0 0 0
5 Амур 0 0 0 0
6 Барыс 0 0 0 0
7 Металлург 0 0 0 0
8 Нефтехимик 0 0 0 0
9 Сал. Юлаев 0 0 0 0
10 Сибирь 0 0 0 0
11 Трактор 0 0 0 0
Финал Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
3 - 4
1. Металлург - ЦСКА
1 - 3
2. Металлург - ЦСКА
6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
0 - 4
4. ЦСКА - Металлург
0 - 1
5. Металлург - ЦСКА
2 - 3
6. ЦСКА - Металлург
2 - 1
7. Металлург - ЦСКА
1 - 4
3 - 4
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
1.09 00:00
ЦСКА – Металлург
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