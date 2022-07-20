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Сегодня, 11:00

Чешского защитника затравили на родине, и он отказался от КХЛ

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в
Лукаш Клок.
Фото ХК «Нефтехимик»
Обзор дня Алексея Шевченко.

Изменения

ЦСКА расстается с защитником Джоном Гилмором и продлевает контракт на сезон с форвардом Владиславом Каменевым. Все идет к тому, что команда практически не поменяется в следующем сезоне. Чемпионский костяк удалось сохранить, правда, до сих пор непонятно, как клуб будет решать вратарский вопрос. Не слишком верю в тайный замысел с Иваном Федотовым. Типа все закончится тем, что голкипер еще сезон будет защищать цвета клуба. Трудно поверить, что в таком настроении хоккеист покажет лучшую игру.

КХЛ опубликовала календарь нового сезона. КХЛ представила календарь, но не решила вопрос с плей-офф. Что нас ждет в следующем сезоне?

Если говорить о Гилморе, то за два сезона в клубе он так и не стал своим. Приехав из Северной Америки по ходу прошлого чемпионата, Джон пытался адаптироваться к системе Игоря Никитина, но так ничего и не получилось. Гилмор был шестым легионером, который появлялся на площадке, когда тренеры решали что-то поменять, но не впечатлял. Он, между прочим, считался атакующим игроком обороны, но в итоге набранными очками похвастаться не мог. Последний чемпионат уже при Сергее Федорове Джон завершил с отрицательным показателем полезности, что привело к существенному снижению игрового времени в плей-офф. Если бы не затосковавший в решающих матчах Богдан Киселевич, то Гилмор остался бы в запасе. Еще весной было понятно, что с ним расстанутся, но все немного затянулось.

Про Каменева говорили, что он может уехать в Северную Америку. Правда, за океаном его имя не мелькало в разговорах, но, может быть, агент и прощупывал почву. Каменев — отличный игрок. Но именно для КХЛ. В топ-6 НХЛ ему трудно пробиться в любом клубе, а в нижних звеньях он уже отмучился. В АХЛ Каменев показывал великолепные результаты, но этого все равно было мало как для «Нэшвилла», так и для «Колорадо». В ЦСКА хоккеист после короткого периода мучений в СКА показал, как для него важна стабильность. Странно, что новый контракт с армейцами заключен лишь на год. Видимо, все-таки думает об отъезде.

Потеря

«Нефтехимик» очень хотел сохранить защитника Лукаша Клока, клуб делал все, чтобы не расставаться с ним, но, к сожалению, сделать этого не получилось. И совсем не по спортивным причинам. После объявления о разрыве контракта директор клуба Игорь Ларионов признался, что на Клока постоянно давили на родине, и все дошло до того, что стали угрожать его семье. Удивительно, что правоохранительные органы Чехии никак не реагируют. Напомним, что Лукаш не делал ничего противозаконного, играть в хоккей на территории России не запрещено, нет никаких законодательных актов, где сказано, что даже находиться на территории — преступление.

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Нижнекамский клуб, потеряв Лукаша, оказался в очень непростом положении. Безусловно, защитников в системе набрать можно, но вопрос — какого качества. Сейчас у Олега Леонтьева есть Максим Березин, Кирилл Воробьев, Владислав Леонтьев, Руслан Петрищев и Михаил Сидоров. Плюс Алексей Пузанов и Глеб Семенов, а также Богдан Конюшков из «Дизеля» на пробном контракте. Сами понимаете, что вступать в сезон и рассчитывать на место в восьмерке с таким составом непросто. И пусть Леонтьев — прогрессивный тренер, есть вопросы, которые не решить только за счет самоотдачи на льду. Лукаш, между прочим, набрал 31 очко в 44 матчах, а на льду проводил больше 23 минут. И такое доверие было оправдано. Приехав из Европы, он поразил своим спокойствием и уверенностью. Кстати, сейчас хоккеист подписал контракт с «Аризоной», но нет сомнений, что начнет чемпионат в «Тусоне». А это всего 82,5 тысячи долларов за год. Те, кто ему угрожал, компенсируют потери?

Состав

В Казани прошла двусторонняя игра «Ак Барса». Какой результат и кто там забивал, не имеет никакого значения. Хотя то, что Тимур Билялов и Амир Мифтахов много пропустили, заставляет задуматься. Но речь не о вратарях, вероятно, сейчас они не в лучшей форме. Самая большая интрига — распределение по звеньям. Олег Знарок отрядил Александра Радулова в первую тройку к Дмитрию Кагарлицкому и Вадиму Шипачеву. Вероятно, прямо сейчас это самое мощное звено в КХЛ. Были прогнозы, что вместо Радулова тренер попробует Станислава Галиева или даже Кирилла Петрова, но решено пойти очевидным путем.

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Удивительно, что по разным тройкам развели Артема Галимова и Дмитрия Воронкова. Но так вряд ли будет постоянно, ведь тот же Данис Зарипов не сможет проводить много матчей. В итоге получились тройки Тарасов — Галимов — Зарипов и Жулин (это парень 2005 года рождения, привлеченный из «Ирбиса») — Сафонов — Воронков. Видно, что Олег Знарок хочет сделать из Кирилла Семенова атакующего центра. По краям ему поставили Станислава Галиева и Кирилла Петрова. Потенциально оба форварда могут забрасывать по 20 шайб, но вопрос, сумеет ли им обеспечить поддержку бывший форвард «Авангарда». В игре не принял участие Артем Лукоянов, но вряд ли его потеря будет существенной.

Проблема «Ак Барса» очевидна. В команде шесть звеньев, каждое из них готово играть много. Но с распределением игрового времени возникнут проблемы. Первый выставочный матч команда проведет только 6 августа против клуба ВХЛ «Нефтяник». У главного тренера полно времени, чтобы подумать, как выйти из сложной ситуации. Только есть ли выход?

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Западная конференция И В П О
1 Витязь 0 0 0 0
2 Динамо Мн 0 0 0 0
3 Динамо М 0 0 0 0
4 Куньлунь 0 0 0 0
5 Локомотив 0 0 0 0
6 Северсталь 0 0 0 0
7 СКА 0 0 0 0
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9 Спартак 0 0 0 0
10 Торпедо 0 0 0 0
11 ЦСКА 0 0 0 0
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 0 0 0 0
2 Автомобилист 0 0 0 0
3 Адмирал 0 0 0 0
4 Ак Барс 0 0 0 0
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6 Барыс 0 0 0 0
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Финал Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
3 - 4
1. Металлург - ЦСКА
1 - 3
2. Металлург - ЦСКА
6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
0 - 4
4. ЦСКА - Металлург
0 - 1
5. Металлург - ЦСКА
2 - 3
6. ЦСКА - Металлург
2 - 1
7. Металлург - ЦСКА
1 - 4
3 - 4
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
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ЦСКА – Металлург
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