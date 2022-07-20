Чешского защитника затравили на родине, и он отказался от КХЛ

Обзор дня Алексея Шевченко.

Изменения

ЦСКА расстается с защитником Джоном Гилмором и продлевает контракт на сезон с форвардом Владиславом Каменевым. Все идет к тому, что команда практически не поменяется в следующем сезоне. Чемпионский костяк удалось сохранить, правда, до сих пор непонятно, как клуб будет решать вратарский вопрос. Не слишком верю в тайный замысел с Иваном Федотовым. Типа все закончится тем, что голкипер еще сезон будет защищать цвета клуба. Трудно поверить, что в таком настроении хоккеист покажет лучшую игру.

Если говорить о Гилморе, то за два сезона в клубе он так и не стал своим. Приехав из Северной Америки по ходу прошлого чемпионата, Джон пытался адаптироваться к системе Игоря Никитина, но так ничего и не получилось. Гилмор был шестым легионером, который появлялся на площадке, когда тренеры решали что-то поменять, но не впечатлял. Он, между прочим, считался атакующим игроком обороны, но в итоге набранными очками похвастаться не мог. Последний чемпионат уже при Сергее Федорове Джон завершил с отрицательным показателем полезности, что привело к существенному снижению игрового времени в плей-офф. Если бы не затосковавший в решающих матчах Богдан Киселевич, то Гилмор остался бы в запасе. Еще весной было понятно, что с ним расстанутся, но все немного затянулось.

Про Каменева говорили, что он может уехать в Северную Америку. Правда, за океаном его имя не мелькало в разговорах, но, может быть, агент и прощупывал почву. Каменев — отличный игрок. Но именно для КХЛ. В топ-6 НХЛ ему трудно пробиться в любом клубе, а в нижних звеньях он уже отмучился. В АХЛ Каменев показывал великолепные результаты, но этого все равно было мало как для «Нэшвилла», так и для «Колорадо». В ЦСКА хоккеист после короткого периода мучений в СКА показал, как для него важна стабильность. Странно, что новый контракт с армейцами заключен лишь на год. Видимо, все-таки думает об отъезде.

Потеря

«Нефтехимик» очень хотел сохранить защитника Лукаша Клока, клуб делал все, чтобы не расставаться с ним, но, к сожалению, сделать этого не получилось. И совсем не по спортивным причинам. После объявления о разрыве контракта директор клуба Игорь Ларионов признался, что на Клока постоянно давили на родине, и все дошло до того, что стали угрожать его семье. Удивительно, что правоохранительные органы Чехии никак не реагируют. Напомним, что Лукаш не делал ничего противозаконного, играть в хоккей на территории России не запрещено, нет никаких законодательных актов, где сказано, что даже находиться на территории — преступление.

Нижнекамский клуб, потеряв Лукаша, оказался в очень непростом положении. Безусловно, защитников в системе набрать можно, но вопрос — какого качества. Сейчас у Олега Леонтьева есть Максим Березин, Кирилл Воробьев, Владислав Леонтьев, Руслан Петрищев и Михаил Сидоров. Плюс Алексей Пузанов и Глеб Семенов, а также Богдан Конюшков из «Дизеля» на пробном контракте. Сами понимаете, что вступать в сезон и рассчитывать на место в восьмерке с таким составом непросто. И пусть Леонтьев — прогрессивный тренер, есть вопросы, которые не решить только за счет самоотдачи на льду. Лукаш, между прочим, набрал 31 очко в 44 матчах, а на льду проводил больше 23 минут. И такое доверие было оправдано. Приехав из Европы, он поразил своим спокойствием и уверенностью. Кстати, сейчас хоккеист подписал контракт с «Аризоной», но нет сомнений, что начнет чемпионат в «Тусоне». А это всего 82,5 тысячи долларов за год. Те, кто ему угрожал, компенсируют потери?

Состав

В Казани прошла двусторонняя игра «Ак Барса». Какой результат и кто там забивал, не имеет никакого значения. Хотя то, что Тимур Билялов и Амир Мифтахов много пропустили, заставляет задуматься. Но речь не о вратарях, вероятно, сейчас они не в лучшей форме. Самая большая интрига — распределение по звеньям. Олег Знарок отрядил Александра Радулова в первую тройку к Дмитрию Кагарлицкому и Вадиму Шипачеву. Вероятно, прямо сейчас это самое мощное звено в КХЛ. Были прогнозы, что вместо Радулова тренер попробует Станислава Галиева или даже Кирилла Петрова, но решено пойти очевидным путем.

Удивительно, что по разным тройкам развели Артема Галимова и Дмитрия Воронкова. Но так вряд ли будет постоянно, ведь тот же Данис Зарипов не сможет проводить много матчей. В итоге получились тройки Тарасов — Галимов — Зарипов и Жулин (это парень 2005 года рождения, привлеченный из «Ирбиса») — Сафонов — Воронков. Видно, что Олег Знарок хочет сделать из Кирилла Семенова атакующего центра. По краям ему поставили Станислава Галиева и Кирилла Петрова. Потенциально оба форварда могут забрасывать по 20 шайб, но вопрос, сумеет ли им обеспечить поддержку бывший форвард «Авангарда». В игре не принял участие Артем Лукоянов, но вряд ли его потеря будет существенной.

Проблема «Ак Барса» очевидна. В команде шесть звеньев, каждое из них готово играть много. Но с распределением игрового времени возникнут проблемы. Первый выставочный матч команда проведет только 6 августа против клуба ВХЛ «Нефтяник». У главного тренера полно времени, чтобы подумать, как выйти из сложной ситуации. Только есть ли выход?