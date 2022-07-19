Новый демарш. Канадец и американец не прибыли на сбор клубов КХЛ

Обзор дня Алексея Шевченко.

Расписание

Наконец КХЛ познакомила нас с расписанием матчей на следующий сезон. Не обошлось без курьеза. Система розыгрыша плей-офф до сих пор «на согласовании», но будем надеяться, что ее определят до начала сезона, а не 26 февраля, когда пройдут заключительные матчи турнира. Впервые клубы играют так много — по 68 игр. Да и запланирована лишь одна пауза. Она пройдет в середине декабря: Матч звезд в Челябинске перетечет в Кубок Первого канала. На турнире сборных заключительная встреча проходит в воскресенье, но уже в понедельник возобновится регулярка, так что никаких разрывов.

Для всех клубов это будет очень непростой сезон. И хотя команды сыграют друг с другом минимум по два раза, календари у участников получаются неравнозначными из-за того, что добивать матчи придется внутри дивизионов, плюс дополнительные встречи с «принципиальными соперниками». Больше всего удивляет, что КХЛ, прекрасно зная, что для России не будет чемпионата мира, опять заканчивает гладкий турнир в конце февраля. Зачем? Да, есть Казахстан, который поедет на ЧМ в Финляндию, а также Китай, у которого свои соревнования в конце апреля. Но ни «Барыс», ни «Куньлунь» не являются претендентами на титул, так что вполне можно было бы играть регулярный чемпионат до середины апреля. Получилось бы разгрузить сумасшедшие и насыщенные сентябрь и октябрь.

Какие-то интересные особенности расписания можно найти для каждой команды, но хуже календаря, чем у «Авангарда», не придумаешь. Из-за того, что с новой ареной пока не все в порядке, сибиряки проведут первые 12 матчей на выезде, да и вообще сыграют в гостях первые 13 игр из 14! Отойти от такого удара будет крайне непросто. Чуть спасает, что из девяти последних матчей сезона омичи восемь проведут дома, но кто знает, что будет к февралю.

Роман Старченко. ХК «Барыс»

Трансфер

Роман Старченко был, вероятно, последним хоккеистом лиги, который был верен одному клубу. Но в 36 лет ему оказалось не по пути с «Барысом». Если бы Старченко закончил, вошел в администрацию клуба, получил любую должность в системе, то, наверное, все бы это поняли. Но хоккеист отправляется в «Спартак», чтобы продолжить игровую карьеру. Интересно, кто стал инициатором расставания? Вряд ли это вопрос денег. Московский клуб хоть и богаче, но никому не дает огромных контрактов, предлагая сосредоточиться на зарабатывании бонусов за спортивные достижения. Видимо, Андрею Скабелке не нужен ветеран, хотя они работали вместе, прекрасно друг друга знают. Но если так, то сложно понять решение белорусского специалиста, ведь состав у «Барыса» откровенно слабый. Пока это явный аутсайдер «Востока», подбор игроков хуже, чем в любом другом коллективе конференции. Судя по тому, что происходит с финансированием клуба, заметно лучше не станет.

Старченко — представитель старой школы советского хоккея, который может многое рассказать, но принципиально игнорирует прессу из-за каких-то внутренних комплексов. Не так закрыт, как Александр Попов, но особо никто в России и не проверял, все-таки Роман — казахстанец, а что нам до иностранца, хоть он и не считается легионером в КХЛ. Впрочем, вряд ли его сильно будут тревожить в «Спартаке», тут других дел полно. Только Старченко должен понимать, что он в Казахстане считался легендой, а здесь такого отношения не будет. Ни со стороны руководства, ни со стороны болельщиков и журналистов. Придется непросто, ведь новичку предстоит заменить Сергея Широкова. Кажется, что при нынешнем составе красно-белых Роман может попасть в первое или второе звено. Но если Широков выступает примерно на одном уровне всю карьеру, то ветеран «Барыса» в последний сезон показал худшие цифры за четыре года, не добравшись до отметки в 30 очков.

Скандалы

Сразу два иностранных игрока не прибыли на сборы своих команд в КХЛ. И это еще толком тренировки не начались. «Трактор» недосчитался защитника Ника Бэйлена. У него действующий контракт, но всю весну и лето руководство уральского клуба было осторожно в прогнозах по поводу хоккеиста. У Ника белорусское гражданство. Оно позволяло хоккеисту не считаться легионером в КХЛ и рассчитывать на приличный контракт. Бэйлен — неплохой защитник, но на чемпионате мира был виден его истинный уровень, а он неизменно оказывался одним из худших на турнире. Для КХЛ все было нормально. Ник — первая пара «Трактора», которому позволялось на льду все. Не совсем понятно, с чего он вообще решил объявить забастовку. Более того, хоккеист прячется, никак не может четко выразить свою позицию. Если еще и он не приедет, то это станет дополнительным ударом для Анвара Гатиятулина. В России очень мало хоккеистов такого плана, все они пристроены, а искать кого-то за границей — проблема.

Удивил и форвард Даниэль Одетт из «Витязя». Напомним, что он одним из первых легионеров нынешнего сезона заключил новый контракт с командой из Балашихи, заверив руководство, что у него нет никаких предубеждений к России. Руководство подмосковной команды со спокойной душой ждало начала сборов, как вдруг Одетт решил расторгнуть контракт по своей инициативе. Есть информация, что он сделал это под давлением отца. Хотя его папа Дональд провел 735 матчей в НХЛ, выступал с нашими игроками в командах и должен был понимать, что сыну ничего не угрожает. Может быть, сказалось то, что Дональд работает в системе «Монреаля», он скаут клуба по провинции Квебек. А вы видите, что «Монреаль» первым неофициально заявил, что не собирается выбирать российских игроков на драфте, а позже обменял Александра Романова. Но это обойдется Даниэлю в круглую сумму, так как подписанный контракт просто так не разорвешь. Впрочем, и деньги-то «Витязю» особенно не нужны. Какой смысл в купюрах, если на них ничего нельзя купить? Серьезный удар по команде Вячеслава Буцаева.