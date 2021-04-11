В «Динамо» определились с тренером после срыва переговоров со Знарком. Им станет Алексей Кудашов

Обзор дня Алексея Шевченко.

?Интрига

СКА обыграл ЦСКА в пятой игре, и теперь серия возвращается в Санкт-Петербург. Очень странный результат, непонятно, что происходит между этими командами. Куда делись козыри команды Игоря Никитина? Ведь московский клуб умеет обороняться, наказывать за ошибки и сохранять нужный результат, не обращая внимания на то, сколько осталось до сирены. И тут два раза подряд сбой. Может быть, делать из хоккеистов роботов не самая лучшая идея, все-таки в хоккее важно творчество? Да и вообще много ли вы знаете профессий, где люди получают удовольствие от того, что им нужно действовать по строго отведенному регламенту, а любая импровизация практически запрещена? Я не про технологические работы, типа сборки автомобиля. В хоккее явно не делают ничего такого, от чего зависят жизни людей.

Отметим, что внезапно звездой серии становится Василий Подколзин. Валерий Брагин тут же взял ответственность на себя, сообщил, что он работал над психологическим состоянием хоккеиста после чемпионата мира. Но мне кажется, что Подколзин всегда был готов стать лидером, вести за собой партнеров, просто ему не давали этого делать. А сейчас у питерцев и вариантов других нет — все остальные хоккеисты слишком нестабильны. Наблюдать за нападающим, который тащит команду к седьмому матчу, — одно удовольствие. И даже жаль, что следующий сезон он проведет уже за океаном.

Но вернемся к серии. Будет ли седьмой матч? Теперь у СКА гораздо более высокие шансы на это. Недооценивать ЦСКА ни в коем случае нельзя, в конце концов, роботов можно починить. Да и в трех матчах подряд ЦСКА не уступал очень давно.

Выбор

В московском «Динамо» второй раз определились с тренером. Надеемся, что за пару дней, которые остались до пресс-конференции, начальство не передумает. Выбрали Алексея Кудашова, который пропустил год после странного ухода из СКА и сборной. Напомним, что с питерцами он не завершил сезон из-за пандемии, коронавирус отменил и чемпионат мира, так что спортивных поводов для отставки не было.

Новый тренер «Динамо» не так давно завершил карьеру, успел поработать в «Локомотиве» и оставил хорошее впечатление. В первом сезоне его команда смотрелась достойно, только сил не хватило на плей-офф. Во втором Кудашов изменил подготовку, планировал вывести хоккеистов на пик к играм на вылет, но его сняли за поражения в регулярном чемпионате. То есть там не было ничего такого, что угрожало бы положению клуба, однако почему-то руководство сильно испугалось. Затем был странный период в сборной и СКА, например, всем известно, что в Братиславе именно новый тренер «Динамо» был главным во время плей-офф, а Илью Воробьева только разве со скамейки не убрали.

Кудашов всегда мечтал работать в «Динамо», его назначение в этот клуб сорвалось в последний момент, в период, когда Андрей Сафронов покидал систему. Между прочим, назначение именно этого тренера говорит о том, что позиции Сафронова в клубе по-прежнему сильны — это его кандидатура. Кудашов умеет работать с молодыми, что очень важно, Алексей Николаевич ставит очень неплохую игру и умеет объяснять свои решения.

Изменение

«Автомобилист» старается скрыть свои переговоры, но в нынешнее время это получается плохо. Известно, что в следующем сезоне клуб пополнят как минимум два иностранца. Есть договоренность со Стефаном Да Костой, француз проведет в команде два сезона за 75 миллионов в год. В Екатеринбург перебирается Шейн Принс из минского «Динамо». Ему кладут 60 миллионов в год. О том, что Билл Питерс настоятельно требовал хоккеистов с западной подготовкой, было известно давно. Но больше пяти легионеров взять нельзя, однако был найден выход — приглашать игроков, которые не считаются в КХЛ иностранцами. Принс в этом смысле не последний. Наверняка еще и лидеры «Барыса» с казахстанским паспортом входят в сферу интересов команды.

А вот выбор Да Косты трудно объяснить. Теперь понятно, почему он так плохо играет за «Ак Барс» в плей-офф. Какой смысл выкладываться, когда уже есть новый контракт, а мыслями он уже в другом городе? Стефан уже играл в Екатеринбурге. И с ним не продлили контракт потому, что в плей-офф он сыграл ужасно. Примерно как сейчас, но если в Казани есть люди, которые способны тащить команду, то в «Автомобилисте» таким человеком должен был быть Стефан. Он подвел, затем уехал в «Локомотив», где им тоже были недовольны, а затем нападающего позвал Дмитрий Квартальнов, в память о совместной работе в ЦСКА. И если в регулярном чемпионате все было неплохо (57 очков в 52 матчах), то в играх на вылет опять сплошные разочарования. В «Автомобилисте» решили пойти по слишком простому пути.