Один из самых умных центров страны может завершить карьеру. Почему СКА избавился от Прохоркина
Николай Прохоркин стал неограниченно свободным агентом. Бывший форвард СКА был обменян в «Сочи», но уже через полчаса расторг контракт с командой Дмитрия Кокарева. Смысл в этой сделке огромный, это случилось не просто так, но вопрос не в технических деталях.
Николай вышел на рынок в тяжелый для себя момент. Он фактически пропустил целый сезон, долго восстанавливался, и хотя к концу турнира вышел на лед, уже не был прежним. В СКА приняли решение с ним расстаться еще в конце июля, после двусторонки, но дело никак не двигалось. Никто не откликнулся на обмен по разным причинам, и пришлось поступить так, как поступили: обменяли в «Сочи», а тот, в свою очередь, расторг контракт с центрфорвардом. Смысл сделки простой: в случае расторжения контракта в СКА Николай должен был получить компенсацию от клуба. Но эта сумма вошла бы под потолок зарплат петербуржцев, а они только-только подчистили платежку, чтобы избавиться перед сезоном от этих проблем. Поэтому пришлось договариваться с сочинцами.
Несмотря на оптимизм агента, ситуация для Прохоркина выглядит неважно. В КХЛ у него нет серьезных предложений. Проблема в том, что за какие-то копейки он и сам не захочет играть, а клубы не готовы предлагать большие деньги хоккеисту, который находится в непонятной форме. Не удивлюсь, если Прохоркин закончит. Может быть, и нет, но пока совершенно неясно, возможен ли рецидив травмы. Да и есть сомнения, что у Прохоркина большая мотивация играть, просто выходить на лед. А ведь Николай — один из самых умных и техничных центров страны, просто с непростым характером, но это не должно никого волновать. Если Прохоркин в хорошей форме и заряжен, то он может принести пользу любой команде КХЛ. Но пока же тупик.
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