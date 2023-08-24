Как играть с Вадимом Шипачевым, что лучше — много игрового времени или Кубок Гагарина и другие темы в интервью с ярким форвардом КХЛ.

Конкуренция среди форвардов

— Сейчас в команде очень много форвардов. Может быть, вам играть по 120 минут? 60 минут играет один состав, 60 — другой.

— Сложно сказать, что это проблема. Сезон ведь еще не начался. На предсезонке так всегда. А потом постоянно что-то происходит, то травма, то заболел кто-то. От нас ушли Воронков, Панюков, Бурмистров, Тарасов. А пришли Яшкин, Жафяров, Свечников плюс молодые ребята.

— Однако в большинстве вы все равно не выходите.

— Мы во второй бригаде. Ждем своего шанса. Если первая забивает, то какие могут быть вопросы?

— Понятно, что команда — главное. Но все же...

— Конечно, хотелось бы играть в большинстве. Но с этим тренеры разберутся без меня. Вообще, повторюсь, так бывает перед каждым сезоном. Смотришь на состав, думаешь: «Блин, шесть звеньев!» Но потом основа постепенно формируется. К тому же у нас не молодая команда. Не дай бог, что-то с кем-то случится по ходу сезона. В конце прошлого у нас была довольно короткая скамейка. Ротации почти не было — играли одни и те же. Так что наличие большого количества форвардов может быть и к лучшему — посмотрим.

— Знаю, что вас очень беспокоят слухи о том, что вы чуть ли не первый кандидат на обмен. А вы человек, склонный к самокопанию.

— Не скрою, один день я подумал над этой ситуацией. Было некомфортно. Но потом отпустил ее. У меня контракт, я играю. Мне нравится в Казани, меня все устраивает. У нас хорошая команда, которая претендует на что-то. Ну чего копаться, куда-то лезть? В настоящий момент у меня хорошее играющее звено, партнеры поддерживают, мне с ними комфортно взаимодействовать. А лезть из кожи, что-то кому-то доказывать? Я уже достаточно взрослый для этого. Но работать все равно придется много.

— Обстановка в раздевалке все равно ведь нервная?

— Не почувствовал. Не слышал, чтобы кто-то общался с тренерами по поводу игрового времени.

— Летом у вас была операция.

— Реабилитация. Я три недели провел в Германии, занимался восстановлением в Москве. Но все безо льда. Кататься начал только перед самыми сборами. Но это все было запланировано: залечивал старую травму. В следующем году сделаю так же. Отмечу, что сейчас нахожусь в нормальном состоянии. Каждый год прохожу обследование, доктор отмечает, что с каждым годом состояние становится лучше.

— Получается, вы только молодеете?

— Да! Ха-ха! Череповецкий Бенджамин Баттон.

Дмитрий Яшкин и Вадим Шипачев. Фото ХК «Ак Барс»

Тройка с Шипачевым и Яшкиным

— Ожидали, что будете играть в звене с Шипачевым и Яшкиным, как когда-то в «Динамо»?

— Нет, не ожидал. Думал, что Яшкина и к Сане Радулову могут поставить — вместо Воронкова. Но, наверное, нас воссоединили за какие-то предыдущие заслуги. Мне нравится играть в таком сочетании. Не скажу, что у нас все получается, но время сыграться еще есть.

— В сочетании с Шипачевым вы в «Динамо» играли с разными игроками. Был у вас в звене и Даниил Тарасов, и другие. Потом пришел Яшкин, и вы стали набирать вместе много очков. Можете объяснить почему?

— Не сказал бы, что у нас не получалось с другими игроками. Помнится, Тарасов забил голов 20. У некоторых игроков были травмы, с нами выходили и Андрей Алексеев, и Микс Индрашис.

Что касается Яшкина, то, считаю, что он очень здорово работает на пятачке. В лиге таких игроков немного. Саня Радулов, например. Дима выполняет большой объем работы, выигрывает много борьбы. Ну и, конечно, мастерство. Можно бесконечно работать, но не забивать.

— В «Динамо» к вашему звену не было строгих требований. Тренеры спокойно относились к тому, что с обороной могут быть проблемы. В «Ак Барсе» такое не прокатывает. Может быть, только Радулову разрешено чуть больше.

— Я не соглашусь с тем, что Радулову можно не работать в обороне. Посмотрите на игру, он на площадке везде. И впереди, и сзади блокирует броски. Если и есть какие-то огрехи сзади, то только потому, что он очень много играет, находится на площадке больше всех.

А так — да. Оборона в «Ак Барсе» — важный момент. Ограничивает ли это в атаке? Да, ограничивает. Но если ты ставишь цель выиграть Кубок Гагарина, а у меня, например, его нет, то ради этого я готов сколько угодно работать в обороне. Я не такой классный оборонительный форвард, знаю свои слабые стороны. И не только я их знаю, к сожалению.

Как было в «Динамо»: Яшкин стоит на пятачке, забирает на себя много борьбы. Вадик ведет игру. Он может находиться где угодно в зоне атаки: в центре, на полборта, за воротами. Кто-то третий должен же быть сзади? Накатываться с вершины. Назад Вадик уже не успеет, Дима с пятака тоже. Получается, в оборону надо бежать мне. Я не вижу ничего в этом плохого. Лучше я отработаю назад, зная, что мои партнеры могут создать момент из ничего. И я вместе с ними буду набирать очки, но придется когда-то поработать, возвращаясь в оборону.

— А какие слабые стороны у вас есть в обороне?

— Сейчас в НХЛ посмотрят интервью и не возьмут меня. Ха! Позиционная игра могла быть лучше. Мне не нравится. Хочу больше отбирать шайбу, но могу неправильно где-то встать. Надо понимать, где защитники, и кататься в правильном месте. Тот же Лука (Артем Лукоянов. — Прим. «СЭ») всегда находится на линии броска. Я не так хорошо умею ловить шайбы, хотя хотел бы на себя ловить больше. Но не получается, потому что теряю позицию. Вот над этим я работаю. Когда я играл в «Северстали» или «Динамо», от меня этого почти не требовалось. На мне было много большинства, я играл 19+ минут, иногда даже выходило по 27. А это немного другой хоккей. В «Ак Барсе» требуют играть по-другому. Не то что я в 34 года хочу научиться обороняться, но есть моменты, которые можно улучшить. И в клубе очень досконально объясняют эти моменты. И выучить их можно.

— В «Динамо» с Шипачевым вы выходили в меньшинстве. И часто убегали к чужим воротам.

— Гола два-три за сезон я точно забил в меньшинстве.

— Но в «Ак Барсе» шансов на меньшинство нет.

— Тут есть хорошие ребята, у кого это получается. В «Динамо» мы как-то играли очень активно. У нас была четверка с Ильей Никулиным и Темой Волковым в защите. Мы сразу старались завладеть шайбой. И как только Вадик ее получал, я тут же убегал. У нас получалось контратаковать. Да, и пропускали тоже, но не скажу, что много. В «Ак Барсе» в меньшинстве совсем другая схема.

— А почему не играете в большинстве сейчас?

— Сейчас в команде достаточно мастеровитых игроков. Выходим во второй бригаде и больше доедаем за первой. Выходит 30 секунд в лучшем случае. Но при игре в большинстве, как правило, надо раскатиться.

— Так вместо 27 минут вы можете без спецбригад играть по 9-11. Вы готовы пожертвовать игровым временем ради кубка?

— У меня остался год контракта. Я бы хотел играть больше, но неизвестно, как все сложится по ходу сезона. Девять минут — это, конечно, жестоко. Я это прекрасно понимаю. И, конечно, я бы хотел выиграть кубок, не сидя на лавке. Когда ты где-то сидишь, а потом в спортивном костюме выбежал на лед подержать трофей — это, конечно, неинтересно. Я не буду считать, что выиграл. Да, мое имя будет выгравировано на кубке, но мне это не доставит никакого удовольствия. Я буду рад, что моя команда выиграла, но не стану считать себя причастным.

Александр Радулов. Фото ХК «Ак Барс»

Радулов, Шипачев и безголевая серия

— Известно, что Радулов постоянно на всех кричит в раздевалке. А на вас?

— Можем поругаться, да.

— Что-то яркое было?

— Ну как «яркое». Саня — эмоциональный парень. Мы с ним довольно неплохо общаемся в обычной жизни. Кто его знает, тот хорошо понимает. Он эмоционально может реагировать на любую мелочь. Но потом общаешься — все прекрасно. Часто бывало такое. Что касается конкретных случаев, то их невозможно вспомнить. Это и потеря шайбы, и проигрыш борьбы — игровые моменты. Саня тоже хочет много проводить времени в нападении, получить шайбу, а не бежать назад. Как и все мы!

— В чем плюс Радулова: ему можно тоже жестко ответить, но он не будет таить зла.

— Он иногда и сам понимает, что где-то перегнул. До драк никогда не доходило, при всей его импульсивности.

— Но вот Бурмистров же чуть не подрался с Радуловым.

— Опять же — чуть! Но меня там не было, я это не видел.

— Можете вспомнить какую-нибудь особенную передачу Шипачева?

— Мне всегда очень нравились его передачи из-за ворот. Он через три клюшки кидает диагональ. Помню, играли в «Динамо» против «Йокерита» в расстановке «6 на 5». Это была не концовка игры, а отложенный штраф. Мы катались по чужой зоне, Вадим с шайбой проехал круга три. А потом, уже стоя на месте, отдал мне передачу на пустые ворота. Уникальность этих пасов в том, что вратарь их не видит. Это не абы какой-то пас. В прошлом году он выдал мне передачу на выход один на один. Защитник мог перехватить, но я получил ее точно в клюшку.

— Вадим — прежний?

— Сто процентов!

— А вы?

— Смотря какой сезон брать за образец.

— Если считать игру в «Динамо» за пик карьеры.

— Первый год в «Динамо», наверное, нет. А вот второй, после СКА — да. Сейчас сил у меня достаточно. Не считаю, что есть какие-то глобальные проблемы по здоровью. Я их контролирую.

— А психологические проблемы, когда вы накручиваете сами себя?

— Я привык всегда начинать искать проблемы в себе. Это идет еще с детства. Когда что-то происходит не так, как планировал, начинаю постоянно думать о том, что я мог сделать лучше, по-другому. Моментами это помогает, но иногда может привести в неприятную тупиковую ситуацию. Я с этим работаю, у меня прекрасная супруга, которая может сказать мне все как есть, и я это приму. Поставит голову на место.

— В прошлом году в «Ак Барсе» вы никак не могли забить на предсезонке. И вы буквально не находили себе места. Хотя это даже не регулярный чемпионат.

— От тебя требуют, ждут. И я сам от себя требую. Я и сейчас вот две игры на нолях прокатался. При всем этом у нас много мастеров в команде, но не так много мест. Потерять место в топ-6 в такой команде, как «Ак Барс», не так уж и сложно. А сколько у меня было голевых моментов в позапрошлом году при Дмитрии Квартальнове? 21 игру я не забивал! Это был мой 150-й гол! Хотя за этот же отрезок я отдал 20 передач. Уже прошло 13 игр без голов, а я спокоен. Но вот Дмитрий Вячеславович идет мимо меня: «Кага! Я сейчас КХЛ ТВ смотрел. Ты, блин, оказывается 13 игр не забивал! Ты чего, офигел что ли!? Даже по телевизору тобой недовольны!» Вот только что я был спокоен! И тут на тебе! Ха-ха-ха!

Фото ХК «Ак Барс»

— Безголевой отрезок — это психология?

— Наверное, что-то было в голове. 150-й гол — не такой уж и великий отрезок. Но это меня все равно держало. В том году вот никак не мог отдать 300-ю передачу.

— То есть у вас проблемы с круглыми цифрами?

— Причем я об этом не задумываюсь. Будет момент — ты отдашь эту передачу. Да, это психология, но я не считаю себя психологически слабым. Абсолютно спокойно подхожу к любой игре. В том году у меня был только первый полноценный плей-офф. До этого в «Динамо» доходили только до второго раунда. С «Северсталью» — понятно. В Питере я не доиграл. И вот только в 33 я провел свой первый финал. Я и был к нему полностью готов.

— Вы нацелены на голы и передачи, но ваши задачи на льду включают не только их.

— Нам не запрещают практически ничего в атаке, но со звездочкой. Если мы сейчас договоримся с партнерами, как действовать впереди, то все сможем успевать. Если ты забиваешь и не пропускаешь, то какие к тебе и твоему звену вопросы? Но понятно, что за жесткие тактические ошибки, когда мы втроем куда-то побежали, обо всем забыли, пропустили контратаку — с них — да, будут спрашивать. Главное — результат.

— Шайб семь то забросите?

— Больше! Обещаю!