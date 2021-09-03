Мичкова называют пиар-проектом? Про Панарина, Кузнецова и даже Овечкина говорили так же

Обзор дня Алексея Шевченко.

Победа

«Ак Барс» в первом же матче получил серьезного соперника и с честью выдержал испытание. Команда Дмитрия Квартальнова победила 3:0, но сам главный тренер сохранил верность себе и на пресс-конференции несколько раз произнес «но», отметив, как он недоволен некоторыми моментами. Непонятно, правда, какими. Казанский клуб сыграл в солидный хоккей, переиграл непростого противника и сделал все, чтобы Игорь Бобков начал турнир с «сухаря». Что тут может не нравится? При этом на игру казанского клуба было интересно смотреть, впрочем, Квартальнов постоянно так начинает чемпионаты. Хоккеистам позволяется многое, они кайфуют на площадке и соперникам очень непросто. Позже, ближе к плей-офф тренер «закрывает» хоккеистов, начинает раздевалочный террор, но в этом сезоне тренеру так вести себя не позволят.

Об этом мы поговорим потом, когда «Ак Барс» начнет меняться. Сейчас же видно, что Квартальнов совсем не просто так перевел с центра на фланг Джордана Уила. Еще летом пришла идея поменять амплуа хоккеисту и после перевода на край его игра заметно улучшилась. Соперник сполна это прочувствоваи, ведь Уил не только забросил в меньшинстве, но и постоянно терзал финнов. По-прежнему хоккей для Дмитрия Воронкова — это не просто игра с клюшкой, когда надо забить в ворота шайбу. Он заводится так, что готов драться даже по пустякам. И в этот раз он устроил праздник себе и болельщикам. «Йокерит» хоть и разочаровал, но было видно, что они просто не вкатились в сезон. Европейцы летом работали в легком режиме, они не играют ни в каких серьезных турнирах и просто не поймали момент, когда сезон начался. Видно, что солидная команда, но разбегаются чуть позже.

Дебют

Матвей Мичков вышел в первом официальном матче сезона и стал первым игроком 2004 года рождения, который сыграл в КХЛ. Он явно не портил общую картину, мог забить за СКА, не реализовал выход один на один и поучаствовал в голевой комбинации, хотя передачу ему не записали.

Говорил с Матвеем буквально несколько дней назад после турнира в Санкт-Петербурге. Отметил, что в первом матче он блистал, а два других получились не такими яркими. Мичков не согласился и заявил, что выглядел очень неплохо, не повезло с результативными действиями, но стыдиться нечего. Этим он отличается от других сверстников. Молодые ребята обычно тушуются при оценке своих действий, говорят, что им надо еще много работать и прочие протокольные вещи. Но Мичков другой. В нем много уверенности, он чувствует, что готов ко всем сложностям и не собирается сдаваться. Да и помните, как в первом неофициальном матче, нападающий полез бить взрослого Ивана Мищенко из «Сочи», который до этого провел силовой прием на Федоре Свечкове. Когда про Матвея пишут в СМИ, то в комментарии всегда приходят люди, считающие его «пиар-проектом», предрекают, что он ничего не добьется, а его уровень — ВХЛ. Так со всеми. Были подобные прогнозы насчет Артемия Панарина, Евгения Кузнецова. Во времена начала карьеры Александра Овечкина и Ильи Ковальчука интернета практически не было, а то бы и им предрекли скорое завершение карьеры. Сейчас мы видим талантливого хоккеиста и у нас отличная возможность посмотреть его в деле. У нас пять лет, чтобы наслаждаться тем, как хоккеист растет и прогрессирует. Этому радоваться надо.

Расставание

Этим летом в московском «Динамо» начали сильно экономить. Но никто не хочет признавать, что долги возникают из-за неправильного управления, так что и к налаживанию финансовой дисциплины тоже надо относиться со скепсисом. И мрачные прогнозы подтвердились. Что сделали в клубе в первую очередь? Убрали фарм-клуб, который обходился в 400 миллионов, а это удивляло других участников турнира ВХЛ, ведь с такими деньгами можно бороться только за rубок, а бело-голубые едва в плей-офф попадали и не давали никого первой команде. Вместо того, чтобы переформатировать фарм, его просто убрали. Пришлось расставаться со своими талантливыми проспектами, непонятно, зачем их воспитывали и называли будущем клуба.

Накануне стало известно, что один из лучших нападающих молодежного «Динамо», выигравшего Кубок Харламова, Максим Махрин уезжает в Омск, причем, это не скрытая аренда, а полноценный переход. У его двух других партнеров по тройке тоже непонятная судьба. Никита Луховской уехал в Воронеж, но у бело-голубых есть право вернуть его, пусть и не в этом сезоне. Александр Кисаков пока в клубе, но и у него плохое будущее. В КХЛ он пока не проходит, придется метаться между молодежкой и командой ВХЛ Санкт-Петербурге, а там он никому не нужен, питерцы так и не стали чистым фармом, у них другие задачи. Расти, прогрессировать в таких условиях практически невозможно. Фарм-клуб в Красногорске решал бы эту проблему. Я вполне допускаю, что тройка Кисаков — Махрин — Луховский еще не готова к КХЛ (хотя их и не проверяли), но они бы росли под присмотром, их бы развивали. Сейчас же получается, что и молодежная команда нынешнему «Динамо» не нужна. Это называется — наэкономили.