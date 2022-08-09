Клюшкой в шею. Форварда СКА едва не покалечили на предсезонке

Обзор дня Алексея Шевченко.

Новичок

«Нефтехимик» все-таки нашел хоккеиста за границей. Контракт с клубом подписал Самэуль Бучек, двадцатитрехлетний нападающий из Словакии, который в прошлом сезоне признан самым ценным в своем чемпионате. У него очень приличная статистика: 41 заброшенная шайба в регулярном чемпионате за 64 матча, 13 голов в плей-офф. Смущает только, что такая результативность в не самом сильном европейском чемпионате, причем он — классический «игрок одного клуба». Например, в сезоне-2018/19 Бучек тоже набрал 65 баллов за «Нитру», но через год провел пять матчей в чемпионате Финляндии и ни разу не смог отличиться. С ним довольно быстро разорвали контракт, Самуэль вернулся в Словакию и подписал контракт со «Слованом». И в клубе, который когда-то играл в КХЛ, тоже не пошло. Пять заброшенных шайб в 14 матчах регулярного чемпионата, без голов в плей-офф.

Но стоило Бучеку вернуться в «Нитру», как статистика взлетела вверх. На молодежном уровне у новичка «Нефтехимика» тоже было все в порядке со статистикой, но лишь дома. Бучек даже съездил в Северную Америку, но в лиге Квебека были довольно скромные цифры, зато в юниорской лиге США он едва не достиг показателя «очко за игру». В НХЛ на хоккеиста никто не обратил внимания, словак не был задрафтован и снова вернулся домой. Есть в этом какая-то тайна, почему форвард так здорово играет в родном клубе, а когда уезжает, то дела идут не лучшим образом. Вроде бы довольно мощный крайний: 190 сантиметров и 93 килограмма. Умеет забивать, готов ехать за границу, но в России в его сторону тоже не смотрели. Конечно, после ухода Марата Хайруллина у «Нефтехимика» есть проблема в атаке, но нет никакой уверенности, что Бучек важный решит вопрос.

Вратарь

Подтверждается старое правило российского хоккея, согласно которому нет ничего хуже, чем отношения клубов к местным воспитанникам. Это не в какой-то одной команде, а практически везде. Посмотрите на многочисленных воспитанников «Локомотива», но это самый яркий пример. В Нижнем Новгороде не отстают. Вратарь Егор Громовик, который был заметной фигурой в «Чайке», переходит в тюменский «Рубин». С виду ничего плохого. Парню уже 20 лет, держать его в молодежной лиге не совсем правильно, а тут есть хорошая возможность показать себя на взрослом уровне.

Все так. Если бы нижегородцы этим летом не подписали некого Лоренса Зинаддина, о котором вообще никто никогда не слышал. Парень 2004 года рождения, играл в своей Белоруссии, никому даром не был нужен. Но ради него отказались от Громовика. Конечно, Лоренс выше (196 сантиметров), моложе, но почему он сразу будет третьим номером в системе, а не Егор? Логику в решении «Торпедо» найти можно. И раньше слышал, что основной вратарь «Чайки» при всех своих плюсах обладает главным недостатком — его рост всего 174 сантиметра. На взрослом уровне будет очень тяжело пробиться наверх, так как менеджеры сразу смотрят не на статистику голкипера. Но ведь то, что Егор невысокий, стало известно не сегодня. Тогда отпустите его на вольные хлеба раньше, чего же держали до последнего? При этом Егора отправляют не в Пензу, с которой у «Торпедо» договор о сотрудничестве, а в «Рубин», видимо, в неофициальную аренду. Там, кстати, у Громовика есть все шансы поиграть на взрослом уровне. Первый номер там Егор Назаров (которому, кстати, не давали шанс в КХЛ как раз из-за роста — 174 сантиметра), а его дублер — Алексей Щетилин, безуспешно выступавший за «Тюменский легион». Так что все шансы в руках Егора, но только не в системе «Торпедо». Туда теперь приехал молодой белорус.

Травма

СКА понес потерю на турнире в Сочи. Нападающий Захар Бардаков, получив клюшкой в шею от Федора Малыхина из «Авангарда», выбыл на неопределенный срок. Видео момента легко найти в Сети, там нет никакой двойной трактовки.

Даже руководство сибирского клуба признало излишнюю жестокость в действиях своего игрока.

Это очень нехарактерно для Малыхина. Федор — игрок честный, всегда с уважением относится к коллегам, никогда не грубит специально. Спишем все это на напряжение в матче с принципиальным соперником. Не забывайте, что Малыхин хоть и выступает на дефицитной позиции центрального нападающего, не может в полной мере считаться игроком основного состава. Ему надо показывать, что его не зря пригласили в «Авангард» и что он готов делать все, лишь бы команда побеждала. Момент с Бардаковым произошел у ворот Станислава Галимова, было важно не дать Захару затолкнуть шайбу в ворота. Иногда такое случается.

Пока неизвестны точные сроки восстановления Бардакова. Для СКА в нынешнем составе вряд ли это будет ключевой потерей. Захар выходил в четвертом звене вместе, его вполне может заменить Евгений Кетов, который пока только сидит на трибуне, не имея никаких проблем со здоровьем. Уже два матча подряд тринадцатым нападающим на скамейке мерзнет Никита Комаров. Захара можно заменить, хоть он и приносил в команду здоровый азарт, бился в единоборствах, старался угрожать чужим воротам. Травмы никогда не бывают вовремя, но очень обидно получить повреждение летом, до сезона, когда тренер еще определяет состав. Хочется верить, что Захар выбыл ненадолго, а Федор сделает выводы, что в каких-то моментах нужно быть аккуратней.