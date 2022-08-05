«Готовы к приезду Радулова — убрали все колхозы». Яркое интервью с гендиректором «Салавата»

Ринат Баширов — о новичках и предложениях для КХЛ.

«Салават Юлаев» — один из самых интригующих клубов КХЛ. После отъезда звездных легионеров уфимцы поставили на собственную молодежь и подписали перспективных североамериканцев Хо-Сэнга и Хмелевского. Генеральный директор уфимцев Ринат Баширов в интервью «СЭ» рассказал о новичках команды, отказе от европейских легионеров, предлагаемых реформах КХЛ и том, почему в клубе не рассматривали вариант возвращения Александра Радулова.

Американцы готовы приезжать и играть

— Как оцениваете состояние дел в клубе на данный момент?

— Идет плановая подготовка, ничего сверхъестественного — продолжаем формировать состав. Разговаривали с тренерским штабом — есть небольшие корректировки первоначальных планов. Но в целом все протекает по плану, установленному весной.

— С чем связаны корректировки?

— Есть ряд вопросов по здоровью, некоторые игроки получили мелкие повреждения. Некоторые раскрылись с положительной стороны. У нас строится новая команда — меняется и линия защиты, и линия нападения. Еще не подъехали легионеры, поэтому есть пустые места. Ждем легионеров — надеемся, что к домашнему турниру (он состоится с 10 по 13 августа. — Прим. «СЭ») они подъедут. Все документы для получения виз сданы. В части оформления виз трудно прогнозировать насчет сроков.

— Будут ли еще новички? Слышал, что еще один легионер у вас может появиться.

— Я только прочитал об этом.

— То есть пока таких идей нет?

— Мы в целом не торопились с иностранцами — не потому что спали, а просто искали качественных хоккеистов. Как только будут хорошие варианты, мы подпишем игроков. У нас есть еще две вакансии. Но пока не можем сказать, заполним их или нет. На данный момент будем играть тем составом, который есть.

— В нападение или в защиту тоже?

— В нападение.

— Все три ваших иностранных новичка — из Северной Америки. Можно ли сказать, что вы специально работали только на этом рынке?

— На этот год — точно. Мы даже попыток не делали найти игроков в Европе. У нас есть связи с европейцами. У финнов, шведов политика определена — они к нам не едут. Поэтому мы не стали тратить силы на них. И направили взгляд на рынок, который в меньшей степени ориентирован на политику — люди готовы приезжать и играть.

Джош Хо-Санг. Фото Global Look Press

— Не смущала неоднозначная репутация Хо-Сэнга? Все-таки есть опасения, что он может сразу приехать в Россию и заиграть.

— Опасения, конечно, есть. Но если бы они были значимыми, то не стали бы с ним сотрудничать. Я даже просил дочь почитать зарубежную прессу, она все просмотрела и ничего плохого там не нашла. И наше общее мнение такое, что это одаренный и очень оригинальный хоккеист, который просто задает вопросы. В НХЛ есть определенный порядок вещей — то, что он мог отнестись к нему критически, не означает, что он плохой человек. Знаем, что не только «Салават Юлаев» хотел приобрести Хо-Сэнга. Считаем, что наш клуб способен сделать работу хоккеиста плодотворной.

У нас были ребята с непростым характером, может быть, завышенными требованиями. Проблем у нас не было, общий язык всегда находили. Скандалов не было — где-то уступаем, с пониманием относимся. Считаем, что Хо-Сэнг — это удачное приобретение.

— Про непростой характер — это к Умарку в первую очередь?

— Российские игроки тоже непростые. Умарк высказывает в открытую, поэтому такое мнение о нем сложилось. Но это не только о нем. Наша задача — создать единую команду. Это, конечно, дежурные слова, но за ними должен стоять огромный труд.

— Как удалось уговорить Хмелевского? Все-таки молодой игрок, а они обычно до последнего пытаются остаться в НХЛ.

— Его не пришлось уговаривать, он сам изъявил желание играть в КХЛ. Нам было высказано предложение, мы два дня собирали информацию вместе с тренерским штабом. Виктор Козлов настаивал на том, чтобы мы приобрели Хмелевского.

Финал конференции — приемлемый результат

— Довольны ли тем, как удалось компенсировать потери лидеров, в том числе финских легионеров?

— Наверное, все проблемы решить не удалось. Потенциал игроков мы знаем, но сейчас говорить определенно, что у нас что-то получилось, я не возьмусь. Видим, что молодежь подросла. Изменилось отношение. Будет другая игра, другая команда. Очень надеемся, что нам удастся собрать команду, на которую будет приятно смотреть болельщикам. И «Салават Юлаев» останется той же играющей командой, у которой болельщики есть не только в Уфе, но и в других городах.

Пока по тренировочному процессу могу сказать, что мы на верном пути. Хочется, чтобы мы всех удивили, учитывая критику в межсезонье, что «Салават» ведет вялую трансферную политику. Мы с самого начала были уверены, что у нас есть люди, которые могут занять места иностранцев. Молодые игроки понимают, что они сейчас создают команду. И понимают ответственность.

— Вы заплатили 50 миллионов рублей «Спартаку» за приобретение прав на нападающего Ивана Дроздова. Не слишком ли много за игрока, который провел только один яркий сезон?

— После сделки «Спартака» со СКА мы уже так не думаем. Для нас это удачная сделка, надеемся на Ивана. Мы приобрели его в то время, когда к нам могли прийти несколько ярких игроков прошлого сезона. Но у них были завышенные запросы — как по сумме, так и по срокам. И мы посчитали, что на сумму годового контракта такого игрока можно взять молодого хоккеиста, и в эту сумму войдет и компенсация, и зарплата. При этом он останется ограниченно свободным агентом по истечении контракта.

Дамир Жафяров. ФХР

— Один из игроков, про которых вы сказали, — это Жафяров? Не было мысли включиться в борьбу за него и перебить другие предложения деньгами?

— Мы в этой гонке не участвовали. Вели переговоры и могли дать ту сумму, которая его устраивала, — запас под потолком у нас достаточный. Но мы пришли к выводу, что будем искать других игроков. Дамир — отличный человек, но были большие риски. СКА подписал его без соревнования с нами. По другим игрокам тоже с удивлением узнавал, что мы участвовали в этих переговорах, а кто-то нас победил. Ни по одному человеку мы не вступали в эту борьбу.

— Шумакова точно не будет в «Салавате Юлаеве»?

— Мы рассматривали Сергея. Но тренерский штаб решил, что, наверное, не сейчас.

— Радулов перешел в «Ак Барс». Учитывая, что Александр — легенда «Салавата», интересовались в какой-то момент его приглашением?

— Мы хотели, чтобы он остался легендой. Поэтому не подписывали и не интересовались.

— Изменится ли бюджет клуба?

— Нет, пока он остается в прежнем объеме. Работаем над увеличением доходов от коммерческой деятельности — в этой части уже есть рост на 20 процентов.

— Учитывая ставку на молодежь, какой результат был бы приемлемым для «Салавата» в предстоящем сезоне?

— Финал конференции. Мы всегда будем говорить, что у нас максимальные задачи, и этот год не исключение. Но, учитывая то, что у нас создается новая команда, мы будем удовлетворены выходом в финал конференции. Это показало бы, что мы на правильном пути.

Молодые сожалели, что Тихонов уехал

— Можете окончательно прояснить ситуацию с Виктором Тихоновым, который завершил карьеру в это межсезонье, несмотря на действующий контракт с вашим клубом?

— Мы расстались по обоюдному согласию и получили компенсацию, она была неполной. Мы все вопросы выяснили, надеюсь, никаких обид не осталось. Просто кто-то думал об одном, кто-то — о другом. Конечно, очень сожалеем об уходе Виктора.

Мысли о возможном завершении карьеры он высказывал после того, как легионеры уехали, он тоже участвовал в этих переговорах — был переводчиком. Я еще тогда его спросил, почему он хочет переводить — Виктор сказал, что его эта тема тоже беспокоит. Мы гарантировали ему то, что он в любой момент сможет уехать. В клубе были довольны Тихоновым, молодые ребята очень сожалели, что он уехал.

— Шмелев потерялся в плей-офф после отличной регулярки. Получится ли исправить статус некубкового игрока в новом сезоне?

— Наверное, он очень давно не играл в плей-офф. И если бы остались иностранцы, Сергею было бы намного легче. Я бы не сказал, что он провалил плей-офф. Сейчас тренерский штаб нашел ему роль, в которой он раскрывается по-другому.

— В последние годы «Салават» нельзя было назвать открытым клубом. Что будет меняться в этом плане?

— Медиа — большая часть нашей работы. Мне кажется, мы многое сделали за год, сейчас хотим улучшать. Не было ни одной ситуации, в которой «Салават» что-то не прокомментировал бы или скрывал. Начиная с приобретения игроков и заканчивая спорами с КХЛ. Мы хотим больше освещать деятельность клуба, формировать мнение о «Салавате» как клубе, который знает свое место в КХЛ, что мы умеем защищать свои позиции. Хотим, чтобы наш авторитет возрастал.

Мы не хотим быть клубом, мнение которого можно не учитывать. Хотим, чтобы с нами считались и чтобы наше мнение учитывалось при принятии решений. Поэтому, если нам не нравятся какие-то нововведения, то мы сразу говорим об этом. Считаем, что лига на правильном пути, но видим, что есть попытки вмешательства в этот процесс. Думаю, многие руководители согласятся со мной, что клуб — это не на один сезон. Мы выстраиваем стратегию, и, если появляются какие-то новшества, которые с нами не согласовываются, а представляются в виде вбросов, нам это не нравится. Потолок зарплат вводился несколько лет, все привыкали. А тут то одно новшество, то другое — кто-то хочет быть патриотичнее другого. Хотим, чтобы политика лиги как можно меньше включала в себя такие выражения, как «ну вы же понимаете». Для всех должны быть равные условия.

Виктор Козлов с хоккеистами команды. ХК «Салават Юлаев»

— Понятно, что вы говорите об уменьшении количества легионеров, недавних предложениях о реструктуризации лиги.

— Да. Мы недавно встречались с президентом КХЛ Алексеем Морозовым и рассказали о своих предложениях. Цель должна быть одна — чтобы люди приходили на хоккей.

— А какие предложения есть у вас?

— Мы предлагаем убрать лимитчиков по возрасту. Многие губят карьеру. Я уже забыл, в каком году был включен этот пункт. Все клубы стараются, чтобы было больше молодежи — особенно той, которая не попадает под потолок зарплат. А мы из-за лимитчиков должны держать в ВХЛ парней, которые уже готовы играть в КХЛ. Для нас это большая проблема.

— То есть вы хотите, чтобы заявка осталась в 20 полевых игроков, но убрали пункт о лимитчиках?

— Да. У нас горький опыт — вспоминали тех игроков, которые исчезли за этот период. Два вратаря перспективных, два защитника, один нападающий. Их включают в заявку, но играть не дают. А они могли бы получать время в ВХЛ, МХЛ. Есть пример Шакира Мухамадуллина, который был и лимитчиком, и основным защитником. На сегодняшний день у нас такой возможности нет. Поэтому получается так, что один наш перспективный хоккеист, хоть и не задрафтованный, может оказаться без серьезной игровой практики.

— Защитник Комаров?

— Точно.

— В принципе, я с вами согласен, но есть риск, что некоторые клубы вообще забудут о молодых игроках, если не будет лимита.

— У меня такое ощущение, что я с ФХР разговариваю. Еще раз объясню нашу логику — это требование было введено давно, может быть, тогда оно было своевременно. Сейчас есть потолок зарплат, уменьшается количество легионеров. Вырастает потребность в собственных воспитанниках — это дешевле, да и болельщики охотнее идут на хоккей в таком случае.

Шесть « зеленых дерби » — много

— Сильно ли упадет уровень КХЛ?

— Мы не знаем, какой потенциал у новичков лиги. Нельзя сказать, что какие-то ушедшие легионеры незаменимы. Кроме как «Салавата Юлаева», конечно. Возможности появляются для тех игроков, на которых раньше не обращали внимания.

— Довольны тем, что в регулярке теперь будет 68 матчей?

— Очень. Я играю под 68-м номером, это хороший знак. Мы кайфуем, что будет много матчей. Да, это большая нагрузка на клуб, на спортсменов, но мы играем для болельщиков. Интрига возрастает, даже если провалишь начало сезона, можно выстрелить в конце.

— Будет шесть «зеленых дерби». Нет ощущения, что это слишком много?

— Да, это чересчур много. Такое уже было. Три игры за две недели сыграем — накал снижается. Конечно, было бы лучше два «зеленых дерби». На фоне серьезного усиления «Ак Барса» в этом сезоне сможем «проглотить» и шесть дерби, посмотрим. По выручке точно выиграем.

— Что ждете от первого приезда Радулова в Уфу?

— Мы модернизировали арену, сделали бетонное покрытие более глубоким. Чтобы опять вода не шла. Ну и колхозы ликвидировали — в республике ни одного нет.

— Многие называют «Ак Барс» фаворитом сезона. Кого еще можете назвать главным конкурентом?

— «Металлург». Думаю, они в одной линейке. Они вышли очень закаленными после финала, уверенности прибавилось. Будет очень интересно.