Известный форвард завершил долгую карьеру. Она была как американские горки

Обзор дня Алексея Шевченко.

«Авангард»

В Сочи прошла лучшая игра турнира, глядя на которую быстро забываешь, что на дворе лето, а официально сезон в КХЛ еще не начался. «Авангард» переиграл СКА со счетом 3:1. Прогресс по сравнению с первыми встречами очевиден, но у команды Дмитрия Рябыкина все-таки есть пара проблем. Проседает центр второго звена. Одноклубники Алекса Броадхерста защищают легионера. Говорят, что он в Россию прибыл не совсем здоровым, кроме того, ему нужно время на адаптацию, да и не выступал он никогда с такими партнерами, как Владимир Ткачев и Арсений Грицюк. Сделаем на это скидку, но у хороших игроков даже в плохой форме виден потенциал. А пока ощущение, что на льду человек, приехавший на просмотр в команду, которая хочет попасть в плей-офф. Но вы вспомните, что Алекс был в числе первых иностранцев, да еще и в момент, когда было непонятно, а поедет ли кто-нибудь в КХЛ. Может быть, поторопились все-таки? Впрочем, к турниру в Санкт-Петербурге все станет понятней.

Не все гладко и в обороне. Да, Кристиан Ярош — неплохое приобретение, но что делает в команде Антон Белов? Только не надо про то, что Белов взял шефство над Михаилом Гуляевым. Если мы ждем прогресса от молодого хоккеиста, то ему вообще лучше подальше держаться от Антона. Пока, видимо, влияние несильное, ведь смотреть на игру Гуляева — удовольствие. Белов же может научить его не успевать, делать все медленно и нарываться на удаления. Ему очень везет, что арбитры до поры до времени не обращают внимания на грязь со стороны хоккеиста. То ли судьи не в форме, то ли решили не слишком строго относиться к пограничным моментам в августе.

Есть и еще одна сложность, с которой надо разобраться Дмитрию Рябыкину. Владимир Ткачев — это только второе большинство команды. Один из самых умных хоккеистов в КХЛ уже попадал в такое положение в Уфе, когда приходилось «доедать» за легионерами. И это ни к чему хорошему не привело. Возможный выход — чередовать бригады. Не всегда выпускать первыми Рида Буше, Корбэна Найта и Сергея Толчинского. Но как пойти на это, если эта тройка забивает?

Хоккеисты «Авангарда». ХК «Авангард»

Новички

«Куньлунь», наконец, стал презентовать новичков, а то больше всех по поводу их молчания нервничал «Витязь». У команды Вячеслава Буцаева запланирован выставочный матч на середину августа, но никто не знал, наберет ли соперник состав. И потому менеджеры из Балашихи в срочном порядке договорились с «Ак Барсом», чтобы подготовка к сезону шла по плану. В Мытищах же обещали, что в этом сезоне команда будет очень злой и кусачей, но если анализировать новобранцев, то слова расходятся с делом. Пока китайцы бронируют себе последнее место в конференции и не отдадут его никому.

Пожалуй, единственный, о ком стоит говорить, — Джек Родуолд. Недрафтованный нападающий пробился в НХЛ, пусть и всего на 10 матчей. Знаменит, правда, скандалом с Бренданом Лайпсиком. Нынешний игрок «Металлурга» именно с ним обсуждал жен хоккеистов в Сети, а переписка стала публичной. Новобранец китайской команды прошлый сезон провел в ТПС, но не сказать чтобы уж сильно запомнился. Но хотя бы что-то, учитывая, что клуб подписал Александра Квартальнова и Кристиана Афанасьева. В клубе уверяют, что эти два российских игрока пришли на время, для тренировок и выставочных матчей, так как нужны люди, а некоторые легионеры еще не получили визы. Это все понятно, но когда клуб берет таких хоккеистов даже на просмотровый контракт, то есть большие сомнения в солидности организации.

Ничем не примечателен вратарь Мэтт Джурасик. Ему всего 25, он барахтался между АХЛ и ECHL, но восемь лет ездил на турнир Глинки. Ничего никто не слышал о Винсенте Ловерде. Защитник, которому 33 года, 10 лет провел в АХЛ на односторонних контрактах с разными командами. В прошлом сезоне поехал посмотреть мир, но оказался лишь в Зальцбурге.

В «Куньлуне» говорят, что будут брать хоккеистов, которые через два года смогут сыграть за сборную в квалификации Олимпиады. Неужели и Винсента уговорят? Ждем других новичков, первые пока не убедили в том, что мы получим сильный клуб в конференции.

Джек Родуолд. Фото Getty Images

Карьера

Один из самых уважаемых хоккеистов КХЛ Константин Глазачев объявил о завершении карьеры. Форвард уже пропустил прошлый сезон, до последнего надеялся, что останется в большом хоккее, но так и не получил предложений. Пандемия и мировой кризис помешали хоккеисту съездить в Европу. Формально последним клубом для Глазачева был «Адмирал», но перед турнирном-2020/21 он пришел на первую тренировку «Куньлуня». Тогда китайская команда формировалась свободными российским агентами, так как иностранцы не могли приехать в страну. Но с Глазачевым хотели подписать полноценный контракт в любом случае. Правда, после первого занятия в клубе почему-то передумали.

Уроженец Архангельска свои лучшие сезоны провел в «Барысе». В сезоне-2008/09 он набрал 56 очков, установив личный рекорд. Проведя в Астане два года, Глазачев отправился в Минск, а затем началась карусель из клубов. Например, с 2011 по 2013 год форвард сменил пять команд. Начинал в Магнитогорске, переехал в Казань, очутился в СКА, а оттуда перебрался в «Сибирь», закончив сезон в Ханты-Мансийске. Был неплохой период в «Динамо», а в сезоне-2015/16 Глазачев набрал 31 балл в «Спартаке», забросив 15 шайб. Но это уже был период, когда пропала стабильность. Посмотрите сами. Первый сезон в «Адмирале» — 2(1+1) в 22 матчах, а на следующий год — 18 заброшенных шайб.

Константину сейчас 37 лет, он больше занимается сыном, который тоже стал хоккеистом. Летом мы виделись на турнире «3 на 3», ветеран на пропускает такие мероприятия. Но с профессиональными лигами вопрос закрыт. Интересно, что свой единственный титул в карьере Константин выиграл в 2003 году, когда стал чемпионом России с «Локомотивом». В тот сезон его во втором раунде выбрал «Нэшвилл», но за океан Глазачев так и не отправился.