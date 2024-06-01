Фаер-шоу у здания администрации и прорвавшийся фанат. Как прошел чемпионский парад «Магнитки»

31 мая «Металлург» отпраздновал выигрыш Кубка Гагарина с болельщиками.

Больше месяца Магнитогорск ждал момента, чтобы отметить с командой выигранный Кубок Гагарина. 24 апреля закончилась финальная серия, завершившаяся золотым голом нападающего «Металлурга» Даниила Вовченко. И только 31 мая в городе устроили масштабные чемпионские гуляния.

Конечно, парад стоило провести раньше. Спустя месяц после чемпионства эмоции уже не те — это признавали и сами хоккеисты. Сложно радоваться на максимум после ухода из клуба или перенесенных операций. Логистика помешала добраться до празднования легионерам — Люку Джонсону и Робину Прессу. Отсутствовали на параде Данила Квартальнов и Максим Мухаметов. Остальные хоккеисты вернулись в город и разделили радость с фанатами.

Церемония Магнитогорску хорошо знакома. Пришлось вспомнить славные 2014 и 2016 годы, когда город металлургов принимал чемпионские гуляния. Турне началось возле арены «Металлург». Где же еще, спросите вы. Хоккеистов тепло проводили в золотой двухэтажный автобус. Болельщиков, несмотря на раннее пятничное время, собралось немало. Еще бы: преданные магнитогорские фанаты ждали момента ликования семь лет.

Атмосферу чемпионским гуляниям задавали молодые игроки. Все как и на льду. Приз неофициального MVP парада заслужил Никита Гребенкин. Уже покинувший «Металлург» нападающий, который подписал контракт с «Торонто», заводил болельщиков и партнеров по команде, не забывая напоминать о том, кто чемпионы. Энергии Гребенкина хватило бы, чтобы запустить заглохшую электростанцию. Зажигал Данил Гололобов — человек, дебютировавший в КХЛ в сезоне-2023/24 и с первой попытки выигравший кубок с родным клубом. Медийный потенциал защитника очень высок.

Никита Гребенкин. Фото Анна Ведякина для «СЭ»

Автобус с хоккеистами охватил две части Магнитогорска: левый берег и правый. Чемпионы проехали мимо основных зданий комбината. По всему маршруту на тротуарах команду встречали болельщики. Первой остановкой чемпионов стала площадь Заводоуправления ММК. Думаю, отдельно пояснять не стоит, почему «Металлург» привез кубок в главный трудовой центр города. Хоккеистов моментально окружили болельщики. Кто фотографировался, кто собирал автографы, кто просил передать приветы, а кто-то делился простыми человеческими эмоциями и благодарил за подаренный праздник.

Больше часа игроки тренировали кисти, раздавая автографы. После чего отправились в городской курорт «Притяжение». Возле администрации города фан-сектор «Металлурга» устроил мощное фаер-шоу в духе футбольных ультрас. Вторая остановка предполагала аналогичную программу. Ожидаемо не все болельщики успели попасть к хоккеистам. Тайминги были строгими. Один особо смелый фанат пытался прорваться к Егору Яковлеву, когда безопасники оцепили автобус для прохода команды. Парня скрутили, но своего он все-таки добился — капитан «Металлурга» подошел и оставил автограф.

Празднование завершилось в арене «Металлург». Хоккеисты переоделись в классические костюмы, а золотые джерси оставили дома. На сцену пригласили всех, кто приложил руку к большой победе «Магнитки», — игроков и тренеров, сервисменов и массажистов, докторов и административный персонал. Подытожили мероприятие поздравления от президента КХЛ Алексея Морозова, видеообращение президента ФХР Владислава Третьяка, а также речь президента «Металлурга» Виктора Рашникова и других почетных гостей.

Андрей Разин. Фото Анна Ведякина для «СЭ»

Отжег Никита Гребенкин и на сцене. Из игроков слово дали только ему и Яковлеву, и 21-летний любимчик снова попросил зрителей напомнить: «Кто чемпионы?» А на десерт приберегли концерт Клавы Коки и других музыкальных коллективов.