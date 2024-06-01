Фаер-шоу у здания администрации и прорвавшийся фанат. Как прошел чемпионский парад «Магнитки»
Больше месяца Магнитогорск ждал момента, чтобы отметить с командой выигранный Кубок Гагарина. 24 апреля закончилась финальная серия, завершившаяся золотым голом нападающего «Металлурга» Даниила Вовченко. И только 31 мая в городе устроили масштабные чемпионские гуляния.
Конечно, парад стоило провести раньше. Спустя месяц после чемпионства эмоции уже не те — это признавали и сами хоккеисты. Сложно радоваться на максимум после ухода из клуба или перенесенных операций. Логистика помешала добраться до празднования легионерам — Люку Джонсону и Робину Прессу. Отсутствовали на параде Данила Квартальнов и Максим Мухаметов. Остальные хоккеисты вернулись в город и разделили радость с фанатами.
Церемония Магнитогорску хорошо знакома. Пришлось вспомнить славные 2014 и 2016 годы, когда город металлургов принимал чемпионские гуляния. Турне началось возле арены «Металлург». Где же еще, спросите вы. Хоккеистов тепло проводили в золотой двухэтажный автобус. Болельщиков, несмотря на раннее пятничное время, собралось немало. Еще бы: преданные магнитогорские фанаты ждали момента ликования семь лет.
Атмосферу чемпионским гуляниям задавали молодые игроки. Все как и на льду. Приз неофициального MVP парада заслужил Никита Гребенкин. Уже покинувший «Металлург» нападающий, который подписал контракт с «Торонто», заводил болельщиков и партнеров по команде, не забывая напоминать о том, кто чемпионы. Энергии Гребенкина хватило бы, чтобы запустить заглохшую электростанцию. Зажигал Данил Гололобов — человек, дебютировавший в КХЛ в сезоне-2023/24 и с первой попытки выигравший кубок с родным клубом. Медийный потенциал защитника очень высок.
Автобус с хоккеистами охватил две части Магнитогорска: левый берег и правый. Чемпионы проехали мимо основных зданий комбината. По всему маршруту на тротуарах команду встречали болельщики. Первой остановкой чемпионов стала площадь Заводоуправления ММК. Думаю, отдельно пояснять не стоит, почему «Металлург» привез кубок в главный трудовой центр города. Хоккеистов моментально окружили болельщики. Кто фотографировался, кто собирал автографы, кто просил передать приветы, а кто-то делился простыми человеческими эмоциями и благодарил за подаренный праздник.
Больше часа игроки тренировали кисти, раздавая автографы. После чего отправились в городской курорт «Притяжение». Возле администрации города фан-сектор «Металлурга» устроил мощное фаер-шоу в духе футбольных ультрас. Вторая остановка предполагала аналогичную программу. Ожидаемо не все болельщики успели попасть к хоккеистам. Тайминги были строгими. Один особо смелый фанат пытался прорваться к Егору Яковлеву, когда безопасники оцепили автобус для прохода команды. Парня скрутили, но своего он все-таки добился — капитан «Металлурга» подошел и оставил автограф.
Празднование завершилось в арене «Металлург». Хоккеисты переоделись в классические костюмы, а золотые джерси оставили дома. На сцену пригласили всех, кто приложил руку к большой победе «Магнитки», — игроков и тренеров, сервисменов и массажистов, докторов и административный персонал. Подытожили мероприятие поздравления от президента КХЛ Алексея Морозова, видеообращение президента ФХР Владислава Третьяка, а также речь президента «Металлурга» Виктора Рашникова и других почетных гостей.
Отжег Никита Гребенкин и на сцене. Из игроков слово дали только ему и Яковлеву, и 21-летний любимчик снова попросил зрителей напомнить: «Кто чемпионы?» А на десерт приберегли концерт Клавы Коки и других музыкальных коллективов.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Автомобилист
|4 - 3
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|24.04
|19:00
|
Локомотив – Металлург Мг
|1 : 2