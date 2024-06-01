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Сегодня, 11:45

Фаер-шоу у здания администрации и прорвавшийся фанат. Как прошел чемпионский парад «Магнитки»

«Металлург» провел чемпионский парад
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Чемпионский парад «Металлурга».
Фото Анна Ведякина для «СЭ»
31 мая «Металлург» отпраздновал выигрыш Кубка Гагарина с болельщиками.

Больше месяца Магнитогорск ждал момента, чтобы отметить с командой выигранный Кубок Гагарина. 24 апреля закончилась финальная серия, завершившаяся золотым голом нападающего «Металлурга» Даниила Вовченко. И только 31 мая в городе устроили масштабные чемпионские гуляния.

Конечно, парад стоило провести раньше. Спустя месяц после чемпионства эмоции уже не те — это признавали и сами хоккеисты. Сложно радоваться на максимум после ухода из клуба или перенесенных операций. Логистика помешала добраться до празднования легионерам — Люку Джонсону и Робину Прессу. Отсутствовали на параде Данила Квартальнов и Максим Мухаметов. Остальные хоккеисты вернулись в город и разделили радость с фанатами.

Церемония Магнитогорску хорошо знакома. Пришлось вспомнить славные 2014 и 2016 годы, когда город металлургов принимал чемпионские гуляния. Турне началось возле арены «Металлург». Где же еще, спросите вы. Хоккеистов тепло проводили в золотой двухэтажный автобус. Болельщиков, несмотря на раннее пятничное время, собралось немало. Еще бы: преданные магнитогорские фанаты ждали момента ликования семь лет.

Празднование победы &laquo;Металлурга&raquo; в&nbsp;чемпионской раздевалке. Не пил целый год ради победы в плей-офф. Репортаж из чемпионской раздевалки «Магнитки»

Атмосферу чемпионским гуляниям задавали молодые игроки. Все как и на льду. Приз неофициального MVP парада заслужил Никита Гребенкин. Уже покинувший «Металлург» нападающий, который подписал контракт с «Торонто», заводил болельщиков и партнеров по команде, не забывая напоминать о том, кто чемпионы. Энергии Гребенкина хватило бы, чтобы запустить заглохшую электростанцию. Зажигал Данил Гололобов — человек, дебютировавший в КХЛ в сезоне-2023/24 и с первой попытки выигравший кубок с родным клубом. Медийный потенциал защитника очень высок.

Никита Гребенкин.
Фото Анна Ведякина для «СЭ»

Автобус с хоккеистами охватил две части Магнитогорска: левый берег и правый. Чемпионы проехали мимо основных зданий комбината. По всему маршруту на тротуарах команду встречали болельщики. Первой остановкой чемпионов стала площадь Заводоуправления ММК. Думаю, отдельно пояснять не стоит, почему «Металлург» привез кубок в главный трудовой центр города. Хоккеистов моментально окружили болельщики. Кто фотографировался, кто собирал автографы, кто просил передать приветы, а кто-то делился простыми человеческими эмоциями и благодарил за подаренный праздник.

Больше часа игроки тренировали кисти, раздавая автографы. После чего отправились в городской курорт «Притяжение». Возле администрации города фан-сектор «Металлурга» устроил мощное фаер-шоу в духе футбольных ультрас. Вторая остановка предполагала аналогичную программу. Ожидаемо не все болельщики успели попасть к хоккеистам. Тайминги были строгими. Один особо смелый фанат пытался прорваться к Егору Яковлеву, когда безопасники оцепили автобус для прохода команды. Парня скрутили, но своего он все-таки добился — капитан «Металлурга» подошел и оставил автограф.

Празднование завершилось в арене «Металлург». Хоккеисты переоделись в классические костюмы, а золотые джерси оставили дома. На сцену пригласили всех, кто приложил руку к большой победе «Магнитки», — игроков и тренеров, сервисменов и массажистов, докторов и административный персонал. Подытожили мероприятие поздравления от президента КХЛ Алексея Морозова, видеообращение президента ФХР Владислава Третьяка, а также речь президента «Металлурга» Виктора Рашникова и других почетных гостей.

Андрей Разин.
Фото Анна Ведякина для «СЭ»

Отжег Никита Гребенкин и на сцене. Из игроков слово дали только ему и Яковлеву, и 21-летний любимчик снова попросил зрителей напомнить: «Кто чемпионы?» А на десерт приберегли концерт Клавы Коки и других музыкальных коллективов.

Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
Финал Счет в серии
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
4 - 0
1. Металлург Мг - Локомотив
2 - 1
2. Металлург Мг - Локомотив
1 - 0
3. Локомотив - Металлург Мг
1 - 2
4. Локомотив - Металлург Мг
1 - 2
4 - 0
1/2 финала
Металлург Мг - Автомобилист
Металлург Мг - Автомобилист
4 - 3
1. Металлург Мг - Автомобилист
2 - 1
2. Металлург Мг - Автомобилист
2 - 4
3. Автомобилист - Металлург Мг
2 - 3
4. Автомобилист - Металлург Мг
5 - 3
5. Металлург Мг - Автомобилист
5 - 2
6. Автомобилист - Металлург Мг
5 - 3
7. Металлург Мг - Автомобилист
3 - 2
4 - 3
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
1. Локомотив - Трактор
5 - 2
2. Локомотив - Трактор
3 - 2
3. Трактор - Локомотив
1 - 2
4. Трактор - Локомотив
0 - 3
4 - 0
1/4 финала
СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
1 - 4
1. СКА - Автомобилист
2 - 3
2. СКА - Автомобилист
1 - 3
3. Автомобилист - СКА
2 - 1
4. Автомобилист - СКА
2 - 5
5. СКА - Автомобилист
4 - 5
1 - 4
Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
4 - 2
1. Металлург Мг - Спартак
4 - 0
2. Металлург Мг - Спартак
1 - 0
3. Спартак - Металлург Мг
5 - 2
4. Спартак - Металлург Мг
1 - 0
5. Металлург Мг - Спартак
5 - 3
6. Спартак - Металлург Мг
0 - 3
4 - 2
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
1. Динамо М - Трактор
2 - 4
2. Динамо М - Трактор
4 - 5
3. Трактор - Динамо М
3 - 2
4. Трактор - Динамо М
5 - 4
0 - 4
Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
3 - 4
1. Авангард - Локомотив
1 - 2
2. Авангард - Локомотив
0 - 7
3. Локомотив - Авангард
1 - 2
4. Локомотив - Авангард
3 - 1
5. Авангард - Локомотив
4 - 2
6. Локомотив - Авангард
2 - 3
7. Авангард - Локомотив
0 - 2
3 - 4
1/4 финала конференции
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
4 - 2
1. Металлург Мг - Амур
2 - 1
2. Металлург Мг - Амур
2 - 3
3. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4. Амур - Металлург Мг
5 - 2
5. Металлург Мг - Амур
3 - 1
6. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4 - 2
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 1
1. СКА - Торпедо
2 - 5
2. СКА - Торпедо
3 - 2
3. Торпедо - СКА
2 - 5
4. Торпедо - СКА
1 - 4
5. СКА - Торпедо
3 - 0
4 - 1
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
4 - 2
1. Динамо М - Динамо Мн
4 - 1
2. Динамо М - Динамо Мн
4 - 3
3. Динамо Мн - Динамо М
3 - 1
4. Динамо Мн - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Динамо Мн
1 - 2
6. Динамо Мн - Динамо М
1 - 3
4 - 2
Авангард - Лада
Авангард - Лада
4 - 1
1. Авангард - Лада
5 - 1
2. Авангард - Лада
3 - 2
3. Лада - Авангард
1 - 3
4. Лада - Авангард
4 - 1
5. Авангард - Лада
4 - 0
4 - 1
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
4 - 1
1. Спартак - Северсталь
3 - 2
2. Спартак - Северсталь
1 - 2
3. Северсталь - Спартак
3 - 7
4. Северсталь - Спартак
4 - 5
5. Спартак - Северсталь
5 - 1
4 - 1
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
4 - 1
1. Локомотив - ЦСКА
0 - 4
2. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - Локомотив
2 - 3
4. ЦСКА - Локомотив
1 - 2
5. Локомотив - ЦСКА
6 - 3
4 - 1
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
1 - 4
1. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
2. Ак Барс - Автомобилист
0 - 4
3. Автомобилист - Ак Барс
3 - 1
4. Автомобилист - Ак Барс
0 - 5
5. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
1 - 4
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Трактор
2 - 3
2. Сал. Юлаев - Трактор
4 - 1
3. Трактор - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 3
5. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
6. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
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Результаты / календарь
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24.04
24.04 19:00
Локомотив – Металлург Мг
 1 : 2
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