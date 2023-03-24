Могильный больше не президент «Амура». Что даст хабаровскому клубу новая власть?
Новость о том, что в «Амуре» сменился президент клуба, не вызвала особого ажиотажа. И понятно почему. Оказывается, что прежде на этом посту был Александр Могильный. Никто не мог сказать, чем он занимается, какое влияние оказывает, какие вопросы решает. Видимо, это надоело и властям Хабаровского края.
Уже давно понятно, что основная проблема дальневосточного клуба не в отдаленности от европейской части, а в кризисе управленческого состава. То, что происходило в «Амуре» все последние годы, включая завершившийся сезон, походило скорее на карикатуру, чем на работу клуба КХЛ. И не удивляйтесь тому, что команда прозябает внизу таблицы, там постоянно меняют тренеров, но результаты при этом не улучшаются.
Видимо, решено в этом вопросе поставить точку. На должность президента клуба поставили вице-губернатора региона Александра Никитина. Но будет ли толк?
В свое время в Перми было точна такая же ситуация. «Молот» вроде бы и жил, но был клубом одного предприятия, которому в современной России было тяжело содержать команду. Тогда тоже прошли изменения, а руководителем стал вице-губернатор Геннадий Тушнолобов. Времена были легкие, я попал на первое совещание нового руководителя хоккейной команды. Он собрал директоров различных предприятий и заявил: «Для тех, кто будет помогать хоккейной команде, двери моего кабинета всегда будут открыты. Мы решим любой ваш вопрос».
Надо ли говорить, что следующие два сезона были лучшими в истории «Молота». Пришел Валерий Постников, появились звезды, команда показывала крутые результаты, а потом счастливые болельщики толпой шли несколько километров, распевая песни. Через какое-то время ситуация изменилась, но и страна поменялась.
Говорят, что теперь невозможно повторить то, что было в Перми. Совсем другие отношения, другой бизнес, иная ситуация. Но мы и не знаем, в каком качестве приходит Александр Никитин. Если он попытается обеспечить стабильное и качественное финансирование — это прекрасно. 900 миллионов и не надо на зарплаты тратить. 500-600 хватит для того, чтобы не позориться в турнире и превратить команду в серьезного участника.
Но дать деньги — это мало. Если ими будут управлять прежние менеджеры, то ничего хорошего не выйдет. А пока не слышно, чтобы отказались от услуг генерального директора Романа Крамаря или генерального менеджера Вадима Покотило.
Есть опасение, что и сам Никитин немного недооценивает ситуацию. До последнего времени он занимал пост президента «СКА-Нефтяника», а это хоккей с мячом. Хабаровский клуб стал лучшим в стране, и есть соблазн прийти в другой вид спорта и думать, что раз получилось в бенди, то получится и в шайбе. Не получится. Это так не работает.
Посмотрите на Екатеринбург, где у руля представитель женского баскетбола. При Максиме Рябкове команда УГМК была сильнейшей в Европе, но этот опыт вообще не помогает ему в хоккее. В «Автомобилисте» только и научились тратить деньги впустую, допуская все ошибки, которые только возможно.
Мы мало знаем о хоккее с мячом. Интерес к этому виду спорта в стране — статистическая погрешность, он популярен в отдельных регионах, и конкуренция там совершенно не такая, как в шайбе. Если Никитин будет обеспечивать финансирование — это одно. Если начнет вести переговоры, строить команду, как видит он, то будет оглушительный провал. Можно на турнир КХЛ и не заявляться.
Ждем каких-то кадровых решений. Даже никакие программные заявления не нужны. Докажите, что пришли с серьезными намерениями, поставьте в клуб не «знакомых и друзей», а профессионалов. Тогда будет понятно, хотят ли «Амур» сделать сильным участником чемпионата.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
3 - 1
|3 - 1
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|3 - 1
|1/4 финала конференции
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|24.03
|19:30
|
Ак Барс – Адмирал
|- : -