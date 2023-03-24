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Сегодня, 12:30

Могильный больше не президент «Амура». Что даст хабаровскому клубу новая власть?

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Президент «Амура» Александр Могильный.
Александр Могильный.
Фото photo.khl.ru
Обзор дня Алексея Шевченко.

Новость о том, что в «Амуре» сменился президент клуба, не вызвала особого ажиотажа. И понятно почему. Оказывается, что прежде на этом посту был Александр Могильный. Никто не мог сказать, чем он занимается, какое влияние оказывает, какие вопросы решает. Видимо, это надоело и властям Хабаровского края.

Уже давно понятно, что основная проблема дальневосточного клуба не в отдаленности от европейской части, а в кризисе управленческого состава. То, что происходило в «Амуре» все последние годы, включая завершившийся сезон, походило скорее на карикатуру, чем на работу клуба КХЛ. И не удивляйтесь тому, что команда прозябает внизу таблицы, там постоянно меняют тренеров, но результаты при этом не улучшаются.

Видимо, решено в этом вопросе поставить точку. На должность президента клуба поставили вице-губернатора региона Александра Никитина. Но будет ли толк?

В свое время в Перми было точна такая же ситуация. «Молот» вроде бы и жил, но был клубом одного предприятия, которому в современной России было тяжело содержать команду. Тогда тоже прошли изменения, а руководителем стал вице-губернатор Геннадий Тушнолобов. Времена были легкие, я попал на первое совещание нового руководителя хоккейной команды. Он собрал директоров различных предприятий и заявил: «Для тех, кто будет помогать хоккейной команде, двери моего кабинета всегда будут открыты. Мы решим любой ваш вопрос».

Первый вице-губернатор Хабаровского края Александр Никитин.
Александр Никитин.
ХК «Амур»

Надо ли говорить, что следующие два сезона были лучшими в истории «Молота». Пришел Валерий Постников, появились звезды, команда показывала крутые результаты, а потом счастливые болельщики толпой шли несколько километров, распевая песни. Через какое-то время ситуация изменилась, но и страна поменялась.

Говорят, что теперь невозможно повторить то, что было в Перми. Совсем другие отношения, другой бизнес, иная ситуация. Но мы и не знаем, в каком качестве приходит Александр Никитин. Если он попытается обеспечить стабильное и качественное финансирование — это прекрасно. 900 миллионов и не надо на зарплаты тратить. 500-600 хватит для того, чтобы не позориться в турнире и превратить команду в серьезного участника.

Хоккеисты &laquo;Амура&raquo;. Системный провал. Почему «Амур» в очередной раз остался без плей-офф

Но дать деньги — это мало. Если ими будут управлять прежние менеджеры, то ничего хорошего не выйдет. А пока не слышно, чтобы отказались от услуг генерального директора Романа Крамаря или генерального менеджера Вадима Покотило.

Есть опасение, что и сам Никитин немного недооценивает ситуацию. До последнего времени он занимал пост президента «СКА-Нефтяника», а это хоккей с мячом. Хабаровский клуб стал лучшим в стране, и есть соблазн прийти в другой вид спорта и думать, что раз получилось в бенди, то получится и в шайбе. Не получится. Это так не работает.

Хоккеисты «Амура» на льду после матча.
Хоккеисты «Амура».
ХК «Амур»

Посмотрите на Екатеринбург, где у руля представитель женского баскетбола. При Максиме Рябкове команда УГМК была сильнейшей в Европе, но этот опыт вообще не помогает ему в хоккее. В «Автомобилисте» только и научились тратить деньги впустую, допуская все ошибки, которые только возможно.

Хоккеисты &laquo;Автомобилиста&raquo;. Денег — как у суперклуба, результат — неуд. Почему финансы «Автомобилиста» превращаются в пепел

Мы мало знаем о хоккее с мячом. Интерес к этому виду спорта в стране — статистическая погрешность, он популярен в отдельных регионах, и конкуренция там совершенно не такая, как в шайбе. Если Никитин будет обеспечивать финансирование — это одно. Если начнет вести переговоры, строить команду, как видит он, то будет оглушительный провал. Можно на турнир КХЛ и не заявляться.

Ждем каких-то кадровых решений. Даже никакие программные заявления не нужны. Докажите, что пришли с серьезными намерениями, поставьте в клуб не «знакомых и друзей», а профессионалов. Тогда будет понятно, хотят ли «Амур» сделать сильным участником чемпионата.

Александр Могильный
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
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Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
1/2 финала конференции Счет в серии
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
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1. ЦСКА - Локомотив
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Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
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1. Авангард - Металлург
2 - 1
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4. Металлург - Авангард
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СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
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2 - 1
2. СКА - Торпедо
5 - 4
3. Торпедо - СКА
0 - 4
4. Торпедо - СКА
3 - 5
4 - 0
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
3 - 1
1. Ак Барс - Адмирал
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2. Ак Барс - Адмирал
2 - 1
3. Адмирал - Ак Барс
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4. Адмирал - Ак Барс
1 - 2
5. Ак Барс - Адмирал
0 - 0
3 - 1
1/4 финала конференции
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
4 - 3
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
3. Северсталь - ЦСКА
5 - 3
4. Северсталь - ЦСКА
3 - 9
5. ЦСКА - Северсталь
4 - 3
6. Северсталь - ЦСКА
3 - 0
7. ЦСКА - Северсталь
5 - 3
4 - 3
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
4 - 2
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
3 - 0
4. Динамо М - Торпедо
4 - 5
5. Торпедо - Динамо М
4 - 3
6. Динамо М - Торпедо
1 - 2
4 - 2
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
0 - 0
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
4 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
4 - 1
3. Сибирь - Авангард
3 - 4
4. Сибирь - Авангард
1 - 4
5. Авангард - Сибирь
4 - 3
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Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
3 - 4
1. Автомобилист - Металлург
4 - 2
2. Автомобилист - Металлург
2 - 3
3. Металлург - Автомобилист
2 - 1
4. Металлург - Автомобилист
0 - 4
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6. Металлург - Автомобилист
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7. Автомобилист - Металлург
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Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
4 - 2
1. Ак Барс - Нефтехимик
2 - 3
2. Ак Барс - Нефтехимик
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3. Нефтехимик - Ак Барс
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4. Нефтехимик - Ак Барс
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5. Ак Барс - Нефтехимик
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6. Нефтехимик - Ак Барс
2 - 4
4 - 2
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 2
1. СКА - Динамо Мн
4 - 6
2. СКА - Динамо Мн
5 - 2
3. Динамо Мн - СКА
0 - 4
4. Динамо Мн - СКА
4 - 2
5. СКА - Динамо Мн
6 - 3
6. Динамо Мн - СКА
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4 - 2
Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
4 - 1
1. Локомотив - Витязь
0 - 1
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0 - 4
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Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Адмирал
1 - 2
2. Сал. Юлаев - Адмирал
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Ак Барс – Адмирал
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