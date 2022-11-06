Лучшие против лучших. В КХЛ прошел самый красивый матч сезона

Обзор дня Алексей Шевченко.

Матч

СКА и «Металлург» провели шикарную игру. Питерские армейцы победили со счетом 4:3, но ничего нового мы о них не узнали. Сильная команда, которая может себе позволить в составе Никиту Гусева. А он не оборонялся, не смог преодолеть плотные заграждения игроков уральского клуба, был незаметен.

Больше интересно, что же с «Металлургом»? И дело не в серии из трех поражений, хотя это тоже неприятно. Дело в том, что команда Ильи Воробьева поочередно уступила трем сильнейшим клубам Западной конференции — «Динамо», «Локомотиву» и СКА. Добавим к этому еще неудачу в первом матче турнира с ЦСКА, и картина получается ужасная. Нет с точки зрения предстоящих разборок в плей-офф ничего страшного не происходит. С западным клубом «Металлург» сыграет в финале, если доберется туда, а с восточными соседями статистика гораздо лучше.

Но откуда такой разрыв? Почему уральцы не могут ничего сделать против сильных команд противоположной конференции? Видимо, не углядели за современными тенденциями. Техника, аккуратное обращение с шайбой, комбинации, которые проповедует «Магнитка», не работают в матчах с командами «Запада». Там уклон на скорость, силовую борьбу. Может быть, слишком просто, но зато эффективно. Впрочем, простота эта мнимая. Те же питерцы очень грамотно страхуют друг друга, как, впрочем, и другие представители элиты Западной конференции. «Металлург» за счет исполнителей добьется многого в плей-офф, но их задача — выиграть Кубок. И надо что-то придумывать к апрелю. А что сделаешь? Пусть Илья Воробьев теперь и думает.

Перспективы

Накануне клуб ВХЛ «СКА-Нева» встречался со слабейшим коллективом турнира «Ермаком» и победил 4:1. На счету нападающего питерского клуба Матвея Мичкова гол и передача. В этом сезоне хоккеист дебютировал в сложной лиге, но пока незаметно, чтобы его смущали скорости и силовая борьба. В восьми матчах — восемь заброшенных шайб и четыре передачи. Делать в ВХЛ ему нечего. Позже Роман Ротенберг, отвечая на вопрос про своих проспектов, отметил, что внимательно следит за успехами парней, возможно, кто-то из них (а там еще и Бучельников смотрится отлично) будет привлечен в первую команду. Но счастья это никому не принесет.

Будем честными: ни Матвей, ни Дмитрий сейчас не усилят СКА. У команды однозначная цель — выиграть Кубок Гагарина. Как бы ни были талантливы эти хоккеисты, они не сумеют никого вытеснить из первых двух звеньев. Скоро еще Николай Прохоркин вернется, кого-то из центров переведут на фланг, будет совсем тесно. Правильно было бы отдать их в аренду. Туда, где оба парня (а еще и о Гурзанове подумать) будут игроками основного состава и получат необходимый опыт. «Амур» с радостью возьмет хоккеистов, про «Сочи» я вообще молчу. В «Северстали» прогрессирует Илья Иванцов, который тоже в аренде от питерцев. Не стоит Мичкова и Бучельникова держать в ВХЛ. Эта лига хороша с точки зрения адаптации после молодежного хоккея, но очевидно, что парням уже нужно нечто большее. И никакого риска, что оба как-то помешают СКА выиграть трофей, ведь гранды не станут брать их в аренду. Посмотрите, как засверкал Ярослав Лихачев, серьезно добавил Сергей Дубакин и насколько уверенно себя чувствует Никита Гребенкин. Мичков и Бучельников в любом случае останутся в России, но следующей весной после аренды станут еще сильней.

Травма

Голкипер «Торонто» Илья Самсонов этой ночью получил травму. После того как он отразил буллит, ему потребовалась помощь врачей. Нашего вратаря заменили, на лед он уже не вернулся, и пока неизвестно, на сколько выбыл Илья. Говорят, что все равно понадобится время для восстановления. Очень жаль, ведь в новой команде дела у Самсонова идут просто прекрасно. Шесть побед в восьми матчах, Самсонов отражает в среднем 92,1 процента бросков. Команда играет не очень здорово, но это не проблемы вратаря. И тут травма, которая может серьезно подвести «Кленовых листьев».

Что же случилось с Самсоновым? Ведь, когда он ушел из «Вашингтона», были даже предположения, что хоккеист может вернуться в Россию. Есть версия, которую часто обсуждают даже в Москве. Дескать, Самсонову очень нужно было покинуть «Вашингтон» и перейти в клуб, где нет российских ребят. По слухам, он никак не мог сосредоточиться на своей работе, слишком много было отвлекающих факторов. И потому случались попадания в ковид-протокол, хотя достаточно было просто сидеть в номере и никуда не выходить, отсюда и нестабильность. Играть в Торонто — это серьезное психологическое давление, которое, кстати, было необходимо Илье. Он знает, что за каждым его шагом следят, любое движение на площадке обсуждают, а незнакомое окружение не позволяет отвлекаться. Отсюда и такой всплеск. Лишь бы теперь травма не выбила надолго. Но пока вроде бы уже кого-то поднимают из АХЛ.