В СКА растет новый суперталант. 16-летний форвард уже сыграл в КХЛ

Нападающ ий Иван Демидов разрывает МХЛ. Его вовсю сравнивают с другим гением армейцев — Матвеем Мичковым.

16-летний дебютант

Матч СКА и «Сочи» в среду, 2 ноября, привлек не только воссоединением Романа Ротенберга и нападающего Никиты Гусева, побившего клубный рекорд результативности, установленный Ильей Ковальчуком. Армейцы заявили 16-летнего форварда Ивана Демидова, который разрывает МХЛ и стремительно прогрессирует. Дебют в 16 лет и 327 дней — девятый результат за 15 сезонов КХЛ.

Не погруженным в мир молодежного хоккея болельщикам простительно не знать перспективного юниора армейцев. Причины объясню ниже. Пока же краткое введение, почему дебютирующий за СКА Демидов заслуживает отдельного внимания и пристального наблюдения. Иван по-царски начал текущий сезон МХЛ. За 19 матчей отметился 27 (10+17) очками и возглавил гонку бомбардиров лиги. Форвард освоился в чемпионском составе СКА-1946 и вышел на роль лидера. Второго бомбардира питерцев — Владислава Романова — Демидов опережает на 12 очков. И это в 16 лет!

16-й летний Иван Демидов сыграл за СКА в КХЛ. ХК СКА

Успехи за молодежную команду заметили тренеры СКА. Заявив Ивана на матч с бедовым «Сочи», нападающему выписали солидный аванс. Система петербуржцев полна молодыми талантами, жаждущими игровое время в основе. Матвея Мичкова определили в «СКА-Неву», Дмитрий Бучельников балансирует между ВХЛ и КХЛ. Демидова обсуждают меньше, чем других одаренных юниоров СКА. Однако шесть смен против «Сочи» — сигнал к тому, что за новым питерским вундеркиндом стоит следить так же внимательно, как и за Мичковым или Бучельниковым. Форвард наделен колоссальным талантом и претендует на ведущие позиции энхаэловского драфта-2024.

Творец

Какие же качества помогают Демидову доминировать в МХЛ? Навыки Ивана емко описывает слово «творец». Недостаток габаритов форвард компенсирует маневренным катанием, дриблингом и светлой головой. Леворукий Демидов — более разнообразный и тонкий форвард, чем Мичков. Он может выйти и на фланге, и в центре, хотя армейцы используют его на краю. В арсенале дебютанта КХЛ есть и хитрые обыгрыши, и мощный кистевой бросок, и заложенная культура паса. Подтверждение легко найти в статистике Демидова по школе и МХЛ. Тренер СКА-1946 Владимир Филатов назвал форварда фанатом хоккея. Игрок согласился со словами наставника — кажется, Иван не представляет жизнь без клюшки и шайбы.

— Наш главный тренер правильно сказал, потому что я не могу чувствовать себя в форме без дополнительных тренировок. К примеру, если я вечерком не схожу руками поработать или побросать, то на следующий день не буду себя так хорошо ощущать, не буду чувствовать шайбу. Помимо технической работы я стараюсь работать и над «физикой», беру пример со знаменитого баскетболиста Коби Брайанта. Много читал про него, про его подход к делу, это просто сумасшествие. Стремлюсь к тому, чтобы повторить всю его работу, — говорил Демидов в интервью сайту МХЛ.

Демидов начал хоккейный путь в Дмитрове. Пошел по пути старшего брата Семена, который также играет за СКА-1946. Когда местная команда вылетела во вторую группу чемпионата Москвы, Иван переехал в Ярославль. Правда, в школе «Локомотива» надолго не задержался и через три месяца перебрался в «Витязь». В составе подмосковного клуба скауты разглядели юное дарование и начали обхаживать Демидова. Талантливого парня приметил СКА. Лучший нападающий первенства Москвы-2020/21 среди команд 2004 года рождения отправился в Санкт-Петербург, который традиционно переманивает юных звездочек.

Василий Подколзин, Марат Хуснутдинов, Захар Бардаков, Данила Моисеев, Кирилл Кирсанов — список легко продолжу другими фамилиями, проследовавшими по маршруту Подольск — Санкт-Петербург. Представьте, какую силу показывал бы «Витязь», сохранив одаренных парней. Сменив клубную прописку, Демидов продолжил доминировать и по школе среди сверстников, и позднее в МХЛ. А теперь дорос и до полноценного дебюта в КХЛ.

Иван Демидов. ХК «СКА-1946»

Отстранение сборной России вредит Демидову

Международный бан российской сборной вредит в первую очередь талантливым юниорам. Парни лишились шанса сыграть против лучших сверстников на топ-турнирах. Отстранение нашей страны спровоцировало информационный вакуум, в который попали многие хоккеисты. Отслеживать успехи прогрессирующих юнцов возможно только по матчам МХЛ. Впрочем, лига не настолько конкурентная, чтобы понять, талант какого масштаба созревает в системе СКА или другого клуба.

Демидов успел засветиться на Кубке Глинки/Гретцки-2021, когда наша сборная разобралась в финале с перспективными словаками. Иван не феерил на турнире, как тот же Мичков. Здесь уместна поправка на возраст. Демидов на год младше Матвея — для юниорского уровня это существенная разница. Она проявляется не только в мышечной массе, но и психологии. Игроку надо созреть, чтобы решать моменты и вытаскивать матчи против старших соперников. А Демидов, как и ярославский сапфир Даниил Бут, играл со старшим годом.

С этой миссией Демидов идеально справляется в МХЛ. 16-летний форвард — фронтмен армейской молодежки. Приглашение в СКА — новый стимул для бурно развивающегося игрока. Иван познакомился с раздевалкой основной команды и засветился на кахаэловских радарах, войдя в историю лиги. Вокруг Демидова меньше шумихи, если сравнивать с Мичковым. И кто знает, возможно, отсутствие груза ответственности только поможет парню при переходе на взрослый уровень. Чем ниже ожидания, тем легче им соответствовать. По таланту Демидов ничем не уступает Мичкову. Хотя рекорды, установленные до 17 лет, говорят об обратном. Впрочем, между достижениями по юниорам и дальнейшей реализацией отсутствует прямая зависимость.