«Магнитка» была в шаге от победы в Кубке Гагарина , поведя в третьем периоде пятого матча. Но армейцы сделали все, чтобы продлить решающую серию.

КХЛ. Кубок Гагарина. Финал. Пятый матч

«Металлург» (Магнитогорск) — ЦСКА — 2:3 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 0:1)

Голы: Окулов — 7 (Нестеров), 35:49 — 0:1. Карпов — 5 (бол.), 40:36 — 1:1. Коробкин — 1, 47:36 — 2:1. Соркин — 7 (Юртайкин), 53:56 — 2:2. Дальбек — 1 (Нестеров), 73:44 — 2:3.

Вратари: Кошечкин — Федотов.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 39 (10+11+10+8) — 37 (13+8+11+5).

Судьи: Наумов, Оленин.

26 апреля. Магнитогорск. Арена-Металлург. 7500 зрителей.

Счет в серии 3-2.

Исход пятого матча справедлив, хотя болельщики из Магнитогорска могут с этим поспорить. Оказавшись в крайне тяжелой ситуации, ЦСКА показал чудеса изворотливости. Своим характером и самоотдачей армейцы как минимум заслужили продолжения серии. Пять игр — слишком мало для хоккейной России, которая на неопределенное время лишилась международных турниров. Нынешний финал по интриге, эмоциям, героям вполне тянет на солидное зрелище. За него точно не стыдно. Так же, как за хоккеистов обеих команд. Каждый из них рубится на площадке как в последний раз.

Преображение ЦСКА, до этого уступившего три раза подряд, объяснимо не только текущим моментом, когда отступать некуда и приходится доставать из себя скрытые резервы. Главный тренер Сергей Федоров правильно проанализировал причины неудач в московских встречах. Он пошел на давно напрашивавшиеся перестановки в звеньях и наконец удивил соперника. В моем понимании это не отсутствие опыта или смелости, а изначально заложенная большая вера в своих игроков. Ты идешь с ними вместе и стараешься ничего не испортить. В данном случае повышенное доверие могло обернуться бездействием. Однако как тренер Федоров учится и растет на глазах. 52-летний специалист уже выступил не хуже, чем более статусный в профессии Игорь Никитин год назад, но на этом точно не собирается останавливаться. Уверен, что продолжение серии станет горячим.

Сейчас изменения тренерским штабом красно-синих сделаны крайне своевременно. Даниил Юртайкин, который из-за тяжелой травмы не выходил на лед с октября, и вовсе стал секретным оружием. Его блестящий пас в конце третьего периода на Максима Соркина спас команду. Умение принимать в критические моменты удачные решения — хороший признак.

«Магнитка» точно не потрясена, несмотря на то, что ее лишили триумфа перед собственной публикой. В составе уральцев тоже отыскался герой, редко выходящий на первый план. Егору Коробкину не повезло, как другому работяге из низших звеньев шесть лет назад — Евгению Тимкину. Тот сделал победный дубль в ворота ЦСКА в Москве в седьмом матче.

Однако у Ильи Воробьева, создавшего самого сбалансированного, гибкого и яркого по игре претендента на титул за последние годы, в запасе наверняка осталось еще много фишек. Для того чтобы сделать еще один шаг в направлении чуда и переломить серию, армейцам надо придумать что-то новое. Одними перестановками в составе и высоким боевым духом до седьмого матча не доберешься.

Увидеть же его очень хочется, поэтому остается надеяться на богатый игровой опыт Федорова. Он знает, как спасаться в самых сложных ситуациях. Самое время вспоминать про «Детройт» и сборную России. Это было бы красиво.