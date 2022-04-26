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26 апреля, 23:00

«Металлург» — ЦСКА: такой финал хочется сделать бесконечным

Михаил Зислис отреагировал на поражение «Металлурга» от ЦСКА в пятом матче финала Кубка Гагарина
Михаил Зислис
Обозреватель
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Класс Дальбек и Джош Карри.
Фото Владимир Беззубов/photo.khl.ru
«Магнитка» была в шаге от победы в Кубке Гагарина, поведя в третьем периоде пятого матча. Но армейцы сделали все, чтобы продлить решающую серию.

КХЛ. Кубок Гагарина. Финал. Пятый матч
«Металлург» (Магнитогорск) — ЦСКА — 2:3 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 0:1)
Голы: Окулов — 7 (Нестеров), 35:49 — 0:1. Карпов — 5 (бол.), 40:36 — 1:1. Коробкин — 1, 47:36 — 2:1. Соркин — 7 (Юртайкин), 53:56 — 2:2. Дальбек — 1 (Нестеров), 73:44 — 2:3.
Вратари: Кошечкин — Федотов.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 39 (10+11+10+8) — 37 (13+8+11+5).
Судьи: Наумов, Оленин.
26 апреля. Магнитогорск. Арена-Металлург. 7500 зрителей.
Счет в серии 3-2.

Исход пятого матча справедлив, хотя болельщики из Магнитогорска могут с этим поспорить. Оказавшись в крайне тяжелой ситуации, ЦСКА показал чудеса изворотливости. Своим характером и самоотдачей армейцы как минимум заслужили продолжения серии. Пять игр — слишком мало для хоккейной России, которая на неопределенное время лишилась международных турниров. Нынешний финал по интриге, эмоциям, героям вполне тянет на солидное зрелище. За него точно не стыдно. Так же, как за хоккеистов обеих команд. Каждый из них рубится на площадке как в последний раз.

Анатолий Никонцев, Сергей Плотников и&nbsp;Николай Голдобин. Финал продолжается. ЦСКА стоял на краю пропасти, но чудом спасся в овертайме

Преображение ЦСКА, до этого уступившего три раза подряд, объяснимо не только текущим моментом, когда отступать некуда и приходится доставать из себя скрытые резервы. Главный тренер Сергей Федоров правильно проанализировал причины неудач в московских встречах. Он пошел на давно напрашивавшиеся перестановки в звеньях и наконец удивил соперника. В моем понимании это не отсутствие опыта или смелости, а изначально заложенная большая вера в своих игроков. Ты идешь с ними вместе и стараешься ничего не испортить. В данном случае повышенное доверие могло обернуться бездействием. Однако как тренер Федоров учится и растет на глазах. 52-летний специалист уже выступил не хуже, чем более статусный в профессии Игорь Никитин год назад, но на этом точно не собирается останавливаться. Уверен, что продолжение серии станет горячим.

Сейчас изменения тренерским штабом красно-синих сделаны крайне своевременно. Даниил Юртайкин, который из-за тяжелой травмы не выходил на лед с октября, и вовсе стал секретным оружием. Его блестящий пас в конце третьего периода на Максима Соркина спас команду. Умение принимать в критические моменты удачные решения — хороший признак.

Вратарь &laquo;Металлурга&raquo; Василий Кошечкин пропускает шайбу в&nbsp;овертайме.

«Магнитка» точно не потрясена, несмотря на то, что ее лишили триумфа перед собственной публикой. В составе уральцев тоже отыскался герой, редко выходящий на первый план. Егору Коробкину не повезло, как другому работяге из низших звеньев шесть лет назад — Евгению Тимкину. Тот сделал победный дубль в ворота ЦСКА в Москве в седьмом матче.

Василий Кошечкин. Легендарный ветеран тащит «Магнитку» к кубку. Кошечкин не пропускает два матча подряд

Однако у Ильи Воробьева, создавшего самого сбалансированного, гибкого и яркого по игре претендента на титул за последние годы, в запасе наверняка осталось еще много фишек. Для того чтобы сделать еще один шаг в направлении чуда и переломить серию, армейцам надо придумать что-то новое. Одними перестановками в составе и высоким боевым духом до седьмого матча не доберешься.

Увидеть же его очень хочется, поэтому остается надеяться на богатый игровой опыт Федорова. Он знает, как спасаться в самых сложных ситуациях. Самое время вспоминать про «Детройт» и сборную России. Это было бы красиво.

Илья Воробьев
Сергей Федоров
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК ЦСКА (Москва)
Игорь Никитин
Кубок Гагарина
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Финал продолжается. ЦСКА стоял на краю пропасти, но чудом спасся в овертайме
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финал КХЛ Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
3 - 2
1. Металлург - ЦСКА
1 - 3
2. Металлург - ЦСКА
6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
0 - 4
4. ЦСКА - Металлург
0 - 1
5. Металлург - ЦСКА
2 - 3
6. ЦСКА - Металлург
0 - 0
3 - 2
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
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26.04
28.04
28.04 19:00
ЦСКА – Металлург
 - : -
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