Финал продолжается. ЦСКА стоял на краю пропасти, но чудом спасся в овертайме

Серия возвращается в Москву, где «Магнитка» снова попытается выиграть Кубок Гагарина.

КХЛ. Кубок Гагарина. Финал. Пятый матч

«Металлург» (Магнитогорск) — ЦСКА — 2:3 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 0:1)

Голы: Окулов — 7 (Нестеров), 35:49 — 0:1. Карпов — 5 (бол.), 40:36 — 1:1. Коробкин — 1, 47:36 — 2:1. Соркин — 7 (Юртайкин), 53:56 — 2:2. Дальбек — 1 (Нестеров), 73:44 — 2:3.

Вратари: Кошечкин — Федотов.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 39 (10+11+10+8) — 37 (13+8+11+5).

Судьи: Наумов, Оленин.

26 апреля. Магнитогорск. Арена-Металлург. 7500 зрителей.

Счет в серии 3-2.

Федоров изменил состав

На пресс-конференции после четвертого матча финала журналисты практически умоляли томного и загадочного Сергея Федорова пойти хоть на какие-нибудь пертурбации в составе ЦСКА, чуть ли не обвинив легенду москвичей в бездействии. Как оказалось, для того чтобы начать действовать, главному тренеру армейцев всего лишь пришлось оказаться на краю пропасти.

Сдался Федоров по собственной воле или под давлением общественности, но перед пятой игрой в Магнитогорске перетряхнул абсолютно все тройки нападения, наконец-то разбил самую слабую пару обороны красно-синих Дитц — Киселевич, оставив второго в запасе, и будто бы вспомнил о существовании Данила Юртайкина, который до сегодняшнего дня не появлялся на льду в этом плей-офф. А вот экстренно бросать в пекло недолеченного ветерана Александра Попова босс ЦСКА не решился. «Металлург» же тасовать колоду не стал и обошелся лишь рокировкой Никиты Коростелева на Семена Кошелева, которая была призвана добавить свежести первому звену.

Удивительное дело, но, несмотря на все изменения в составах, игра в первом периоде была до боли похожа на хоккей, который мы увидели в четвертом матче. «Магнитка» все так же здорово стерегла пространство под воротами Василия Кошечкина, пресекая любые попытки гостей доставить шайбу ЦСКА, и шла двумя нападающими в глубокий прессинг, существенно затрудняя армейцам начало атаки. Причем уральцы не просто обозначали форчекинг, а частенько цеплялись за шайбу в чужой зоне в моменты, когда у защитников москвичей под давлением кипела голова. И есть ощущение, что «сталевары» после провала в стартовом матче серии здорово научились читать давление парней Федорова, которые стабильно использовали схему 1-2-2.

Никуда не делся у команды Ильи Воробьева и мгновенный переход из обороны в атаку — даже при насыщенной средней зоне и не менее активном прессинге со стороны соперника хозяева зачастую в одну-две передачи улетали к владениям Ивана Федотова, продолжая делать ставку на опаснейшие контрвыпады.

Игроки ЦСКА радуются победе в пятом матче финала Кубка Гагарина. Владимир Беззубов, Фото photo.khl.ru

Но если в прошлом матче ЦСКА пытался нагружать Кошечкина бросками с периметра, то в первой двадцатиминутке москвичи старались как можно чаще «поднимать» шайбу на синюю линию защитникам, выманивать одного игрока «Магнитки» на «вершину» и бросать в расчете на трафик перед вратарем, подставления и добивания. И пока гости откровенно мучились в атаке, легендарный гигант «Металлурга» побил рекорд Ильи Сорокина (137:55) по продолжительности сухой серии в финале Кубка Гагарина. И этого человека прошлой весной отправляли на пенсию? Сейчас об этом даже думать смешно.

Вендетта от Плотникова

Вот и во втором периоде «Металлург» был куда ближе к тому, чтобы открыть счет, подолгу запирая гостей в чужой зоне и творя абсолютное бесчинство с обороной красно-синих. Однако на 35-й минуте ЦСКА все же прорвало — причем ожила армия Федорова благодаря голу Константина Окулова, который идеально попал в дальний верхний угол.

Тем не менее куда интереснее другое: всего за несколько секунд до этого Сергей Плотников впечатал в борт за воротами Егора Яковлева, и именно едва оклемавшийся после силового капитан хозяев дал выйти 71-му номеру ЦСКА на идеальную позицию для броска. На фоне слухов о том, что Яковлев в прошлое межсезонье выжил Плотникова из Магнитогорска, этот момент вполне тянет на личную вендетту.

Ну и остались ли у кого-то сомнения, что Андрей Светлаков, чье удаление чуть было не похоронило ЦСКА в финале конференции, — самый нефартовый игрок красно-синих? Иначе как объяснить то, что, пытаясь в меньшинстве перехватить пас на дальнюю штангу, он в самом начале третьей двадцатиминутки отправил шайбу в собственные ворота?

Развязка

Автогол в первой же смене после выхода из раздевалки попросту не мог не ударить по психологии ЦСКА. А когда коренной магнитогорец Егор Коробкин, еще не забивавший в этом плей-офф, через несколько минут пропахал владения москвичей, за счет нереального желания ограбил у борта Джона Гилмора и сотворил настоящий шедевр, казалось, отвратительная игра канадского защитника подарила нам идеальную кубковую развязку.

Нападающий, чье игровое время в регулярке едва переваливало за 8 минут, по всем законам жанра должен был стать автором золотого гола и уже в 23 года войти в историю родного клуба. Но здесь удача словно вернула ЦСКА должок за автогол Светлакова. Не попади Филипп Майе в руку Егору Яковлеву, выбрасывая шайбу из-за своих ворот через ближний борт, и Данил Юртайкин вместе с Максимом Соркиным не утащили бы пятый матч в овертайм.

В дополнительное время команда Федорова чуть было собственноручно не вложила кубок в руки харизматичному Воробьеву, схватив удаление за нарушение численного состава. Однако, героически отстояв меньшинство и поймав на себя несколько опасных бросков, ЦСКА усилиями второго звена полетел вперед и все же вернул серию в Москву благодаря голу Класа Дальбека. Оставаться в России шведскому защитнику стоило хотя бы ради этой шайбы.

Имел ли право этот разгоревшийся огонь заканчиваться в пяти матчах? Вопрос риторический. Такой финал должен быть отыгран до последнего патрона.