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26 апреля, 20:45

Финал продолжается. ЦСКА стоял на краю пропасти, но чудом спасся в овертайме

ЦСКА одержал победу над «Металлургом» в пятом матче финала Кубка Гагарина
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Читать «СЭ» в
Анатолий Никонцев, Сергей Плотников и Николай Голдобин.
Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Игроки ЦСКА радуются победе в пятом матче финала Кубка Гагарина.
Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru
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Серия возвращается в Москву, где «Магнитка» снова попытается выиграть Кубок Гагарина.

КХЛ. Кубок Гагарина. Финал. Пятый матч
«Металлург» (Магнитогорск) — ЦСКА — 2:3 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 0:1)
Голы: Окулов — 7 (Нестеров), 35:49 — 0:1. Карпов — 5 (бол.), 40:36 — 1:1. Коробкин — 1, 47:36 — 2:1. Соркин — 7 (Юртайкин), 53:56 — 2:2. Дальбек — 1 (Нестеров), 73:44 — 2:3.
Вратари: Кошечкин — Федотов.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 39 (10+11+10+8) — 37 (13+8+11+5).
Судьи: Наумов, Оленин.
26 апреля. Магнитогорск. Арена-Металлург. 7500 зрителей.
Счет в серии 3-2.

Федоров изменил состав

На пресс-конференции после четвертого матча финала журналисты практически умоляли томного и загадочного Сергея Федорова пойти хоть на какие-нибудь пертурбации в составе ЦСКА, чуть ли не обвинив легенду москвичей в бездействии. Как оказалось, для того чтобы начать действовать, главному тренеру армейцев всего лишь пришлось оказаться на краю пропасти.

Сдался Федоров по собственной воле или под давлением общественности, но перед пятой игрой в Магнитогорске перетряхнул абсолютно все тройки нападения, наконец-то разбил самую слабую пару обороны красно-синих Дитц — Киселевич, оставив второго в запасе, и будто бы вспомнил о существовании Данила Юртайкина, который до сегодняшнего дня не появлялся на льду в этом плей-офф. А вот экстренно бросать в пекло недолеченного ветерана Александра Попова босс ЦСКА не решился. «Металлург» же тасовать колоду не стал и обошелся лишь рокировкой Никиты Коростелева на Семена Кошелева, которая была призвана добавить свежести первому звену.

Василий Кошечкин. Легендарный ветеран тащит «Магнитку» к кубку. Кошечкин не пропускает два матча подряд

Удивительное дело, но, несмотря на все изменения в составах, игра в первом периоде была до боли похожа на хоккей, который мы увидели в четвертом матче. «Магнитка» все так же здорово стерегла пространство под воротами Василия Кошечкина, пресекая любые попытки гостей доставить шайбу ЦСКА, и шла двумя нападающими в глубокий прессинг, существенно затрудняя армейцам начало атаки. Причем уральцы не просто обозначали форчекинг, а частенько цеплялись за шайбу в чужой зоне в моменты, когда у защитников москвичей под давлением кипела голова. И есть ощущение, что «сталевары» после провала в стартовом матче серии здорово научились читать давление парней Федорова, которые стабильно использовали схему 1-2-2.

Никуда не делся у команды Ильи Воробьева и мгновенный переход из обороны в атаку — даже при насыщенной средней зоне и не менее активном прессинге со стороны соперника хозяева зачастую в одну-две передачи улетали к владениям Ивана Федотова, продолжая делать ставку на опаснейшие контрвыпады.

Игроки ЦСКА радуются победе в пятом матче финала Кубка Гагарина. Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Игроки ЦСКА радуются победе в пятом матче финала Кубка Гагарина.
Владимир Беззубов, Фото photo.khl.ru

Но если в прошлом матче ЦСКА пытался нагружать Кошечкина бросками с периметра, то в первой двадцатиминутке москвичи старались как можно чаще «поднимать» шайбу на синюю линию защитникам, выманивать одного игрока «Магнитки» на «вершину» и бросать в расчете на трафик перед вратарем, подставления и добивания. И пока гости откровенно мучились в атаке, легендарный гигант «Металлурга» побил рекорд Ильи Сорокина (137:55) по продолжительности сухой серии в финале Кубка Гагарина. И этого человека прошлой весной отправляли на пенсию? Сейчас об этом даже думать смешно.

Вендетта от Плотникова

Вот и во втором периоде «Металлург» был куда ближе к тому, чтобы открыть счет, подолгу запирая гостей в чужой зоне и творя абсолютное бесчинство с обороной красно-синих. Однако на 35-й минуте ЦСКА все же прорвало — причем ожила армия Федорова благодаря голу Константина Окулова, который идеально попал в дальний верхний угол.

Тем не менее куда интереснее другое: всего за несколько секунд до этого Сергей Плотников впечатал в борт за воротами Егора Яковлева, и именно едва оклемавшийся после силового капитан хозяев дал выйти 71-му номеру ЦСКА на идеальную позицию для броска. На фоне слухов о том, что Яковлев в прошлое межсезонье выжил Плотникова из Магнитогорска, этот момент вполне тянет на личную вендетту.

Ну и остались ли у кого-то сомнения, что Андрей Светлаков, чье удаление чуть было не похоронило ЦСКА в финале конференции, самый нефартовый игрок красно-синих? Иначе как объяснить то, что, пытаясь в меньшинстве перехватить пас на дальнюю штангу, он в самом начале третьей двадцатиминутки отправил шайбу в собственные ворота?

Развязка

Автогол в первой же смене после выхода из раздевалки попросту не мог не ударить по психологии ЦСКА. А когда коренной магнитогорец Егор Коробкин, еще не забивавший в этом плей-офф, через несколько минут пропахал владения москвичей, за счет нереального желания ограбил у борта Джона Гилмора и сотворил настоящий шедевр, казалось, отвратительная игра канадского защитника подарила нам идеальную кубковую развязку.

Нападающий, чье игровое время в регулярке едва переваливало за 8 минут, по всем законам жанра должен был стать автором золотого гола и уже в 23 года войти в историю родного клуба. Но здесь удача словно вернула ЦСКА должок за автогол Светлакова. Не попади Филипп Майе в руку Егору Яковлеву, выбрасывая шайбу из-за своих ворот через ближний борт, и Данил Юртайкин вместе с Максимом Соркиным не утащили бы пятый матч в овертайм.

В дополнительное время команда Федорова чуть было собственноручно не вложила кубок в руки харизматичному Воробьеву, схватив удаление за нарушение численного состава. Однако, героически отстояв меньшинство и поймав на себя несколько опасных бросков, ЦСКА усилиями второго звена полетел вперед и все же вернул серию в Москву благодаря голу Класа Дальбека. Оставаться в России шведскому защитнику стоило хотя бы ради этой шайбы.

Имел ли право этот разгоревшийся огонь заканчиваться в пяти матчах? Вопрос риторический. Такой финал должен быть отыгран до последнего патрона.

Хоккей
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
21
21
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Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финал КХЛ Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
3 - 2
1. Металлург - ЦСКА
1 - 3
2. Металлург - ЦСКА
6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
0 - 4
4. ЦСКА - Металлург
0 - 1
5. Металлург - ЦСКА
2 - 3
6. ЦСКА - Металлург
0 - 0
3 - 2
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
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5. Металлург - Барыс
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28.04 19:00
ЦСКА – Металлург
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