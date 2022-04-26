Финал продолжается. ЦСКА стоял на краю пропасти, но чудом спасся в овертайме
КХЛ. Кубок Гагарина. Финал. Пятый матч
«Металлург» (Магнитогорск) — ЦСКА — 2:3 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 0:1)
Голы: Окулов — 7 (Нестеров), 35:49 — 0:1. Карпов — 5 (бол.), 40:36 — 1:1. Коробкин — 1, 47:36 — 2:1. Соркин — 7 (Юртайкин), 53:56 — 2:2. Дальбек — 1 (Нестеров), 73:44 — 2:3.
Вратари: Кошечкин — Федотов.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 39 (10+11+10+8) — 37 (13+8+11+5).
Судьи: Наумов, Оленин.
26 апреля. Магнитогорск. Арена-Металлург. 7500 зрителей.
Счет в серии 3-2.
Федоров изменил состав
На пресс-конференции после четвертого матча финала журналисты практически умоляли томного и загадочного Сергея Федорова пойти хоть на какие-нибудь пертурбации в составе ЦСКА, чуть ли не обвинив легенду москвичей в бездействии. Как оказалось, для того чтобы начать действовать, главному тренеру армейцев всего лишь пришлось оказаться на краю пропасти.
Сдался Федоров по собственной воле или под давлением общественности, но перед пятой игрой в Магнитогорске перетряхнул абсолютно все тройки нападения, наконец-то разбил самую слабую пару обороны красно-синих Дитц — Киселевич, оставив второго в запасе, и будто бы вспомнил о существовании Данила Юртайкина, который до сегодняшнего дня не появлялся на льду в этом плей-офф. А вот экстренно бросать в пекло недолеченного ветерана Александра Попова босс ЦСКА не решился. «Металлург» же тасовать колоду не стал и обошелся лишь рокировкой Никиты Коростелева на Семена Кошелева, которая была призвана добавить свежести первому звену.
Удивительное дело, но, несмотря на все изменения в составах, игра в первом периоде была до боли похожа на хоккей, который мы увидели в четвертом матче. «Магнитка» все так же здорово стерегла пространство под воротами Василия Кошечкина, пресекая любые попытки гостей доставить шайбу ЦСКА, и шла двумя нападающими в глубокий прессинг, существенно затрудняя армейцам начало атаки. Причем уральцы не просто обозначали форчекинг, а частенько цеплялись за шайбу в чужой зоне в моменты, когда у защитников москвичей под давлением кипела голова. И есть ощущение, что «сталевары» после провала в стартовом матче серии здорово научились читать давление парней Федорова, которые стабильно использовали схему 1-2-2.
Никуда не делся у команды Ильи Воробьева и мгновенный переход из обороны в атаку — даже при насыщенной средней зоне и не менее активном прессинге со стороны соперника хозяева зачастую в одну-две передачи улетали к владениям Ивана Федотова, продолжая делать ставку на опаснейшие контрвыпады.
Но если в прошлом матче ЦСКА пытался нагружать Кошечкина бросками с периметра, то в первой двадцатиминутке москвичи старались как можно чаще «поднимать» шайбу на синюю линию защитникам, выманивать одного игрока «Магнитки» на «вершину» и бросать в расчете на трафик перед вратарем, подставления и добивания. И пока гости откровенно мучились в атаке, легендарный гигант «Металлурга» побил рекорд Ильи Сорокина (137:55) по продолжительности сухой серии в финале Кубка Гагарина. И этого человека прошлой весной отправляли на пенсию? Сейчас об этом даже думать смешно.
Вендетта от Плотникова
Вот и во втором периоде «Металлург» был куда ближе к тому, чтобы открыть счет, подолгу запирая гостей в чужой зоне и творя абсолютное бесчинство с обороной красно-синих. Однако на 35-й минуте ЦСКА все же прорвало — причем ожила армия Федорова благодаря голу Константина Окулова, который идеально попал в дальний верхний угол.
Тем не менее куда интереснее другое: всего за несколько секунд до этого Сергей Плотников впечатал в борт за воротами Егора Яковлева, и именно едва оклемавшийся после силового капитан хозяев дал выйти 71-му номеру ЦСКА на идеальную позицию для броска. На фоне слухов о том, что Яковлев в прошлое межсезонье выжил Плотникова из Магнитогорска, этот момент вполне тянет на личную вендетту.
Ну и остались ли у кого-то сомнения, что Андрей Светлаков, чье удаление чуть было не похоронило ЦСКА в финале конференции, — самый нефартовый игрок красно-синих? Иначе как объяснить то, что, пытаясь в меньшинстве перехватить пас на дальнюю штангу, он в самом начале третьей двадцатиминутки отправил шайбу в собственные ворота?
Развязка
Автогол в первой же смене после выхода из раздевалки попросту не мог не ударить по психологии ЦСКА. А когда коренной магнитогорец Егор Коробкин, еще не забивавший в этом плей-офф, через несколько минут пропахал владения москвичей, за счет нереального желания ограбил у борта Джона Гилмора и сотворил настоящий шедевр, казалось, отвратительная игра канадского защитника подарила нам идеальную кубковую развязку.
Нападающий, чье игровое время в регулярке едва переваливало за 8 минут, по всем законам жанра должен был стать автором золотого гола и уже в 23 года войти в историю родного клуба. Но здесь удача словно вернула ЦСКА должок за автогол Светлакова. Не попади Филипп Майе в руку Егору Яковлеву, выбрасывая шайбу из-за своих ворот через ближний борт, и Данил Юртайкин вместе с Максимом Соркиным не утащили бы пятый матч в овертайм.
В дополнительное время команда Федорова чуть было собственноручно не вложила кубок в руки харизматичному Воробьеву, схватив удаление за нарушение численного состава. Однако, героически отстояв меньшинство и поймав на себя несколько опасных бросков, ЦСКА усилиями второго звена полетел вперед и все же вернул серию в Москву благодаря голу Класа Дальбека. Оставаться в России шведскому защитнику стоило хотя бы ради этой шайбы.
Имел ли право этот разгоревшийся огонь заканчиваться в пяти матчах? Вопрос риторический. Такой финал должен быть отыгран до последнего патрона.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал КХЛ
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 2
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|28.04
|19:00
|
ЦСКА – Металлург
|- : -