«Магнитка» рискует провалить селекцию. Поднимает зарплаты игрокам других клубов, но остается ни с чем

Что такое «оффершит» и как это работает.

Редкость для НХЛ

Оффершит. Наверняка вы сталкивались с этим термином, когда листали новостные ленты или Telegram-каналы после открытия рынка в КХЛ. Модное, но отнюдь не новое понятие закрепилось в российском хоккее с лета 2020 года. Постарался «Авангард», перехвативший у ЦСКА Сергея Толчинского, используя нехитрый и законный прием — оффершит. Омичи сделали предложение нападающему, находящемуся в статусе ограниченно свободного агента (игрок до 28 лет не имеет права переходить в другой клуб, если тот, в котором он выступал и контракт с которым закончился, предложит новый контракт, повторив финансовые условия другого клуба), а московский клуб не повторил щедрые условия. Талантливый технарь стал «ястребом», а ЦСКА получил солидную компенсацию.

Что для КХЛ — норма, то для НХЛ — моветон. Оффершиты редки за океаном. Причина — уважительные отношения между генменеджерами. Мало кто стремится выставить подножку коллегам, выписав оффершит игроку и поставив тем самым клуб-конкурент в неудобное положение. Зарплата хоккеиста вырастет, а жесткая платежка не оставит другого выбора, кроме как идти на резкие решения: расставаться с драфт-пиками или платить большие деньги. Игроков, которых увели оффершитами за последние годы, можно пересчитать по пальцам. Обычно предложения повторяются и хоккеист остается в команде.

Так в 1998 году поступил «Детройт», когда аутсайдер «Каролина» попытался выкрасть Сергея Федорова, заложив в контракт огромные бонусы. «Ред Уингз» повторили контракт «Харрикейнз» и сделали россиянина самым высокооплачиваемым игроком команды. Не обошлось, правда, без разбирательств в арбитраже, а часть средств на легендарный контракт Федорова владельцу «Детройта» пришлось занять в банке.

В КХЛ за последние сезоны звание амбассадора оффершитов заслужил спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко. Селекционер «Магнитки» с прошлого лета затеял обстрел ограниченно свободных агентов разных клубов. После серебряного сезона-2021/22 уральцы испытывали дефицит защитников. Получилось увести у «Барыса» Валерия Орехова, которого потом отправили в аренду в «Адмирал», а из минского «Динамо» — Владислава Еременко.

Игорь Гераськин. Фото Global Look Press

«Авангард» перехитрил «Металлург»

Нашелся клуб, который не сдюжил под напором Гомоляко. «Сочи» повторил сделанные предложения Никите Зоркину и Даниле Галенюку. Все бы ничего, но оба защитника получили солидную прибавку к зарплате. Произошло это фактически из воздуха — без линейного прогресса в качестве игры. Полагаю, не нужно лишний раз объяснять, почему южному клубу не оставалось другого выбора, кроме как повторить условия «Металлурга». В этом межсезонье оффершитные дела Гомоляко складываются куда хуже.

О том, что «Магнитка» с назначением Андрея Разина заинтересуется некоторыми игроками «Северстали», говорилось сразу после утверждения нового главного тренера. С Робином Прессом договорились легко. Швед — неограниченно свободный агент, и ничем, кроме старых воспоминаний, не связан с череповецким клубом. Неудивительно, что «Металлург» объявил защитника первым из новичков. Из других ценных лотов уральцы нацелились на Игоря Гераськина. Центральная ось «Металлурга» заметно просела после истечения старых контрактов. Покинули команду Джош Карри, Александр Бурмистров и Михаил Фисенко. Под вопросом будущее Филиппа Майе. Вооружившись оффершитом, магнитогорцы попытались увести молодого центра у «Северстали». Но тут в сделку включился «Авангард».

Череповчане повторили условия «Металлурга», но правами на хоккеиста владели недолго. Гераськина обменяли на нападающего «Омских ястребов» Тимура Муханова. «Северсталь» четко обозначила позицию, которой придерживаются клубы в нынешних реалиях. Денежные компенсации за игроков серьезно обесценились. На лед полученные миллионы не выйдут, а найти свободного хоккеиста нужного уровня проблематично. Череповчане предпочли обмен с «Авангардом», в результате которого получили талантливого нападающего на перспективу, а омичи перехитрили конкурента по конференции и оставили «Магнитку» без желанного центрфорварда.

Владимир Алистров. Фото Global Look Press

Клубам нужны игроки, а не деньги

Одним Гераськиным из игроков ОСА «Металлург» не ограничился. Следующей целью Гомоляко стал белорусский форвард Владимир Алистров. Ему также выписали оффершит, который минское «Динамо» повторило. Впрочем, не думаю, что игрок долго задержится на родине. Алистрова вовсю обхаживает СКА. В скором времени ждем обмена Владимира, учитывая усилившуюся близость клубов по линии газового спонсора. Факт в том, что ставка Гомоляко снова не сыграла. Как не сыграла с Гераськиным, а прошлым летом с Зоркиным и Галенюком. Проблемы «Магнитки» с составом не решаются, хотя время идет, а свободные агенты разбегаются по другим клубам.

Практика оффершитов слабо применима на нынешнем рынке игроков КХЛ. Клубам выгоднее провернуть прямой обмен хоккеистами, чем собирать компенсации и надеяться, что деньги получится конвертировать в игроков. Что, опять же, подразумевает новую сделку, новые переговоры и новые трудности. Вступление «Лады» (держим в уме красноярский «Сокол») и сокращение лимита на легионеров усилили дефицит игроков на рынке. Переманивать молодых и перспективных хоккеистов статуса ОСА становится сложнее, если клуб не готов расстаться с собственными активами. «Магнитке», собственно, жертвовать и некем. Обменный фонд скудный. Бессмысленно расставаться с Гребенкиным, Юровым или Канцеровым, чтобы заполучить Алистрова или Гераськина. От перестановки стульев посадочных мест больше не становится.

Паниковать магнитогорцам рано. С открытия рынка прошло только 10 дней. Клуб затеял обстрел оффершитами, но два снаряда пролетели мимо цели. При этом «Металлург» не потратил ни копейки, сохранив деньги для будущих маневров. Уральцы подписали только одного иностранца. На два свободных места реально подыскать легионеров в Северной Америке или обратиться к проверенным по КХЛ кандидатам. Хватает на рынке свободных агентов, с которыми нужно договориться по сумме и сроку контрактов. Селекцию «Металлурга» преждевременно признавать провальной. Как и беспокоиться о том, что «Магнитка» потеряет лицо и скатится до аутсайдера конференции. Первые шаги клуба подтвердили мысль о недееспособности оффершитов на изменившемся рынке. Теперь Гомоляко с помощниками необходимо использовать план Б, чтобы не завалить селекцию и запустить точечную перестройку состава.