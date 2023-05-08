«Авангард» назначил генменеджером легенду клуба. Это решение от безысходности подчеркивает большую проблему КХЛ

Антону Курьянову на новой должности придется непросто.

« Взвешенный и обдуманный шаг»

На фоне решающих матчей финала Кубка Гагарина и жесткой перебранки Шуми Бабаева с «Авангардом» как-то совершенно затерялась одна важная новость — омичи все-таки получили нового постоянного генменеджера и назначили на пост Антона Курьянова.

Нужно долго и размашисто расписывать, какое место новый босс «ястребов» занимает в клубной истории? Легендарный для «Авангарда» нападающий, еще юниором переехавший в Омск из Усть-Каменогорска, брал с сибиряками памятное чемпионство в 2004-м при Валерии Белоусове, звездил в одной команде с Яромиром Ягром и еще хоккеистом успел застать последние сезоны на печально известной «Арене Омск», отыграв в красно-черном свитере в общей сложности больше пятисот матчей.

Вот и после завершения игровой карьеры его жизнь прочно связана с «Авангардом». Сперва он работал при Бобе Хартли тренером по развитию, затем трудился помощником в МХЛ, а последние два сезона был ассистентом в основной команде, где более чем успешно отвечал за большинство и атаку. Несложно догадаться, что повышение одной из самых уважаемых фигур в сибирском миллионнике омские болельщики оценили в целом положительно. Однако его назначение случилось во многом от безысходности. По крайней мере, на это наталкивают слова председателя совета директоров клуба Александра Крылова:

«Это был взвешенный и обдуманный шаг. Сразу после того как Алексей Волков решил прекратить сотрудничество с нашей командой, мы начали искать замену. Найти генерального менеджера посреди сезона было точно невыполнимой миссией, поэтому задача раннего формирования костяка команды на будущий сезон была поручена Рашиду Хабибулину. Еще в момент назначения Волкова я говорил, что рынок в этом плане пуст. Найти готового кандидата на этот ответственный пост, который здесь и сейчас обладает всеми навыками, практически невозможно.

К сожалению, сейчас в этом плане ситуация не изменилась. Мы провели встречи с несколькими потенциальными генеральными менеджерами, выслушали их видение по стратегии комплектования и развития клуба. Параллельно состоялся разговор с Антоном Курьяновым, с которым мы в любом случае постоянно находились на связи по вопросам всей клубной вертикали «Авангарда». Он взял паузу, долго думал, но в конце концов принял предложение. Все последние подписания, а также обсуждение будущих кандидатур новичков проходили уже при участии Курьянова", — заявил Крылов в клубном пресс-релизе.

ХК «Авангард»

Кроме Курьянова у Омска были и другие варианты

Были ли еще варианты у Омска? Несмотря на пустоту рынка, да. Не секрет, что долгое время главным кандидатом на лакомое для многих место был Леонид Вайсфельд. Наш постоянный эксперт даже специально летал в Омск на переговоры с высшим руководством «Авангарда», заодно прокомментировав вживую матч на новенькой G-Drive Арене. Проявлял интерес Крылов и к одному из авторов сказки Игоря Ларионова, генменеджеру «Торпедо» Максиму Гафурову, который достаточно быстро решил остаться в Нижнем Новгороде. Еще же одним претендентом был нынешний директор клуба по спортивно-правовым вопросам Евгений Забуга. Коренной омич и выпускник юрфака никогда не играл в хоккей на профессиональном уровне. Зато успел стать мастером спорта по очень популярному в городе флорболу и даже признавался лучшим вратарем чемпионата России.

Курьянов — фигура со всех сторон консенсусная. Пусть ее и пришлось достаточно долго уговаривать сесть за руль. За годы карьеры он практически не попадал в скандалы и не успел запятнать себя, сохранив кристально чистую репутацию. Его боготворят фанаты. Его уважают хоккеисты и тренеры. У него точно есть хорошие связи внутри хоккейной песочницы. А авторитет омской легенды признает даже главный враг «Авангарда» агент Шуми Бабаев, тепло отозвавшийся о нем в недавнем эфире «СЭ». Вдобавок ко всему бывший нападающий прекрасно знаком со всей клубной вертикалью и осознает местные реалии. Но насколько он хорошо знает рынок и знаком с нюансами менеджерской работы, а главное — есть ли у человека, согласившегося занять пост только с третьего-четвертого раза, уверенность в своих силах и желание развиваться в этом направлении?

Александр Крылов. ХК «Авангард»

В России отсутствует менеджерский лифт

Многим может показаться дикостью, что Крылову пришлось искать человека на роль генменеджера топ-клуба долгих шесть месяцев. Проблему «Авангарда» можно объяснить достаточно простым тезисом — в российском хоккее банально отсутствует менеджерская школа. И проецировать ее нужно на всю лигу.

Зачастую главный вопрос, который задают болельщики после ухода того или иного босса, — а есть ли ему альтернатива? «Кто, если не он?» Например, в Магнитогорске люди долго не понимали, кто может заменить некогда непотопляемого Геннадия Величкина. В Балашихе и Подольске не представляют «Витязя» без Игоря Варицкого. В Новосибирске не знают, ждет ли их светлое будущее без Кирилла Фастовского.

Отчасти проблема в том, что в КХЛ управленцы привыкли находиться в роли эгоцентричных самодержцев, которые замыкают на себе практически все вопросы и полномочия. Если в Северной Америке у каждого ГМ есть сразу несколько ассистентов, то в России институт помощников не функционирует, даже несмотря на его формальное наличие в некоторых клубах — весь пласт работы зачастую контролирует один человек.

Хрестоматийный пример — «Тампа» образца 2018 года. Когда из «Лайтнинг» по собственной воле ушел Стив Айзерман, то владелец клуба Джефф Винник не стал мудрить и доверил место генменеджера Жюльену Брисбуа — ближайшему помощнику канадца, отвечавшего за фарм-клуб «Молний» «Сиракьюз» и в течение восьми лет зревшему для больших дел под руководством старшего товарища. Аналогичным путем в свое время прошел и стиляга из «Торонто» Кайл Дубас, заслуживший шанс в 2018-м после победы в Кубке Колдера с «Марлиз». При этом забрать помощника из другого клуба в НХЛ считается обычным делом — Пэт Вербик из «Анахайма», Билл Армстронг из «Аризоны», Брэд Треливинг из «Калгари», Джим Нилл из «Далласа» и остальные не дадут соврать. У нас же высшие чины частенько боятся делегировать кому-то часть своих полномочий, а владельцы и бенефициары не спешат давать повышения подмастерью при образовании вакантного места, нередко предпочитая полностью вычищать старый офис.

ХК «Авангард»

Большие руководители не смотрят на ВХЛ

Вторая же причина во многом связана с первой — в КХЛ отчего-то совсем не смотрят на низшие лиги и крайне подозрительно относятся к людям, которые успешны на другом уровне. Да, с одной стороны, менеджерский рынок в МХЛ и ВХЛ слишком мал из-за низкого числа независимых клубов и большого количества прямых фармов, которые контролируются и управляются человеком с основной команды. И НХЛ, у которой есть подпитка в виде трехголовой CHL и разветвленной студенческой NCAA, в этом плане намного проще.

С другой стороны, большие люди в дорогих галстуках даже не пытаются смотреть на самостоятельные клубы вроде «Югры» с Сергеем Гусевым, пачками поставляющего людей наверх, или «Дизеля» молодого белоруса Дмитрия Пупкевича, который за копейки собрал боеспособную команду. ВХЛ же почему-то стала для некоторых синонимом ужаса и некомпетентности. А ведь в идеале она должна быть лигой развития, которая призвана готовить не только игроков, но и тренеров, персонал и администраторов. Поэтому менеджерский лифт в России отчего-то давным-давно не функционирует и покрылся ржавчиной, в то время как в Америке местный Отис исправно катает людей вверх-вниз целыми пачками.

Что до Курьянова, то ясно одно — легко ему точно не будет. Тем более что он принял «Авангард» во времена выхолощенного рынка и получил от предшественника не самое лучшее наследство. По замыслу Крылова, помочь на первых порах ему должен его советник Рашид Хабибулин, исполнявший обязанности ГМ во второй половине минувшего сезона. Однако, памятуя, что Волков покинул Омск из-за его чрезмерного вмешательства в свою работу, это может только осложнить жизнь новому боссу «ястребов».