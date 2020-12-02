Скандальный концерт Басты лишит Петербург хоккея? Останется ли СКА без арены

После концертов Василия Вакуленко Роспотребнадзор закрыл арену армейцев до 15 января. До этой даты у СКА запланированы шесть домашних матчей.

Домашняя арена СКА не может принять матчи регулярного чемпионата КХЛ до 15 января. Ледовый дворец закрыт по решению Роспотребнадзора, выявившего нарушения противоковидных норм во время концертов известного исполнителя Басты, которые прошли 27 и 28 ноября.

С начала пандемии шоу-бизнес попал в серьезный кризис и потерял значительную часть доходов. До недавнего времени большинство концертов отменялись или переносились на неопределенный срок. Но как только промоутеры получили добро на массовые мероприятия, продажа билетов и встречи с любимыми музыкантами и певцами возобновились. Однако ковидные предписания — соблюдение социальной дистанции, ношение масок — никто не отменял.

После концерта в Санкт-Петербурге в социальных сетях появились видео из Ледового, подтверждающие, что требования безопасности поклонники Басты не соблюдали. Подпевая «Сансаре», гости пренебрегали положенной социальной дистанцией в 1,5 метра. Позже сам артист в Instagram-аккаунте опубликовал видеообращение, ответив на критику в адрес организаторов.

— Хочу поблагодарить всех зрителей, которые были на моем концерте в ледовом дворце в Санкт-Петербурге в эти выходные. Мы готовились к этому концерту, потому что провести его в соответствии со всеми правилами безопасности — задача непростая. И мы считаем, что с ней справились. Все требования по соблюдению правил безопасности, перечисленные в постановлении губернатора, были соблюдены. Заполняемость зала ледового дворца на наших концертах составила 50 процентов. В Сети пишут о допустимых 25 процентах зрителей в зале, но это правило вступает в силу только с 1 декабря. На наших концертах не было билетов без мест, не было танцевального партера — все зрители, купившие билеты в партер, сидели на своих местах на трибунах либо в партере, где специально были выставлены кресла, — сказал Василий Вакуленко.

Тем не менее видео в социальных сетях и информация петербургского издания «Фонтанка» говорят об обратном — четкости картинки хватает, чтобы в этом убедиться.

По итогам первой проверки комитет по культуре Санкт-Петербурга не выявил нарушений при проведении мероприятия. Однако затем «Фонтанка» заявила, что чиновники пообещали провести дополнительное расследование.

Пока комитет культуры разбирался в произошедшем, на нарушения отреагировали федеральные структуры.

— Ситуация, которая имела место в одном из городов России в прошедшие выходные, когда на концерт собралось очень большое количество, недопустимо большое количество людей, подтвердилась в рамках эпидрасследования. Вынесен протокол о приостановлении действия спортивно-развлекательного центра, материалы переданы в суд. Это, конечно, недопустимо в такой сложной эпидситуации — проводить такого рода мероприятия, которые подвергают риску здоровье и жизни значительного числа людей, — сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией 1 декабря.

Раскритиковал концерт Басты и председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

— Нам, конечно, необходимо разобраться и в случае доказанной вины организаторов мероприятия принимать административные меры. Конечно, пренебрегать безопасностью наших сограждан ради коммерческой выгоды недопустимо, — отметил он.

Позже стало известно, что главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталья Башкетова подписала приказ о закрытии Ледового дворца до 15 января. Таким образом, под вопросом остаются ближайшие шесть домашних матчей питерцев, в том числе два армейских дерби с ЦСКА.

Домашние матчи СКА до 15 января. Фото «СЭ»

СКА на неприятную ситуацию отреагировал достаточно оперативно. «На настоящий момент в клуб не поступало официальной информации о невозможности проведения предстоящих матчей в сооружении», — говорится на официальном сайте клуба.

Судя по всему, окончательное решение по работе Ледового дворца пока не принято. Все понимают, что армейцы владеют определенным административным ресурсом, которым они могут воспользоваться. Но поможет ли он против постановления Роспотребнадзора? Загвоздка в том, что арена находится в собственности муниципальных властей, а не принадлежит клубу.

Скорее всего, СКА разрешат вернуться в родной Ледовый, но зрителям предстоящие домашние матчи придется смотреть по телевизору. Если же дойдет до крайних мер, теоретически игры можно провести в Хоккейном городе или Дворце спорта «Юбилейный», где выступают местные команды из ВХЛ — «СКА-Нева» и «Динамо».