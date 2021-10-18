Российский форвард вернулся домой из НХЛ в третий раз. За океаном он заработал имидж токсичного человека

Обзор дня Алексея Шевченко.

Возвращение

Виталий Кравцов накануне оказался в Челябинске, и это лишний раз свидетельствует о том, что хоккеистам нужно окружать себя правильными людьми. Напомним, что наш герой отказался ехать в фарм-клуб, расстроенный решением «Рейнджерс» не оставлять его в основе, потребовал обмена, а в офисе клуба неожиданно разрешили искать команду. При этом Кравцова не дисквалифицировали за отказ, лишив зарплаты. Обычно так поступают с теми, кто не выполняет решение менеджеров.

Что нужно было сделать после того, как клуб согласился на обмен? Ехать в АХЛ, начинать тренироваться и играть, ожидая сообщений от агента и повышая свою стоимость. Более того, сейчас основная команда потеряла Какко, и наверняка первым бы вызывали Виталия, даже несмотря на его желание уйти. Это бизнес, такое неоднократно было в истории НХЛ.

Но Виталий уехал в Россию. Это ставит крест на перспективах нападающего за океаном. Агент хоккеиста говорит об «интересе 20 команд», но это самая настоящая ложь, точнее, подмена понятий. Позвонить в условный «Айлендерс», предложить хоккеиста и получить традиционное «мы подумаем и перезвоним» — это не заинтересованность. Если бы на Виталия был высокий спрос, то об этом стало известно в первые часы после начала конфликта. Так было с Тарасенко, когда несколько команд реально предлагали какие-то сделки (не беда, что ни одна из них не состоялась), так было с Евгением Кузнецовым.

Отъезд Кравцова в Россию создает ему имидж «токсичного» человека в НХЛ". И отдавать за него игрока для топ-6 (а это требование «Рейнджерс») чрезвычайно рискованно, каким бы талантом ни обладал хоккеист. Если бы Виталий выбрал другого агента, то не совершил бы столько ошибок, которые бьют по его карьере. Но, может быть, основной план был как раз в возвращении в «Трактор»?

Переход

Защитник Микко Лехтонен, поссорившийся с руководством «Коламбуса» (у него такая же ситуация, как и с Кравцовым, только он обмена не просил, а сразу заявил, что прекращает карьеру в Северной Америке), как раз и планировал возвращение. Один из самых результативных игроков обороны в КХЛ вернулся в Европу после провала за океаном (два клуба, драфт отказов, отвратительная статистика), но подписал контракт с питерскими армейцами, а не с «Йокеритом». Финны, владея правами на игрока, отдали Микко за денежную компенсацию, а также получили Бреннана Менелла, который, впрочем, в КХЛ не торопится.

Понимаю гнев болельщиков финского клуба. Команда на ходу, но у нее очень короткая скамейка. Есть шанс действительно побороться за Кубок Гагарина, но они отдают сильного игрока своим прямым конкурентам по конференции. Так солидные клубы себя не ведут. Но «Йокерит» не мог предложить высокую зарплату, а следующей весной Лехтонен бы стал неограниченно свободным агентом. В конце концов, он бы мог поиграть в Европе, в той же Финляндии, а в апреле заключить контракт с кем угодно в КХЛ. Так что финны взяли максимум из того, что было возможно в этой ситуации.

Отличное усиление и для армейцев. У хоккеиста отличный бросок, он будет играть в первом большинстве, да и в равных составах начнет подключаться к атаке, что делает команду Валерия Брагина еще более мощной.

Обмен

Защитник СКА Ярослав Дыбленко становится игроком «Сочи». Конечно, выйдя на рынок свободных агентов, хоккеист бы получил более интересные предложения, но на самом деле не все так и плохо. Ярослав попадает туда, где он становится однозначно не просто игроком основного состава, а лидером обороны. В этом сезоне Дыбленко получит много игрового времени, а уж дальше все зависит от того, каким он выйдет на рынок через сезон.

В СКА у него будущего нет. Ярослав в этом году хоть и довольно часто попадал в состав, но чаще всего просто сидел на скамейке. Только дважды его игровое время превышало 15 минут. И кстати, это было в двух матчах против «Спартака» и «Сочи», в которых команда Валерия Брагина не пропускала. Но мы же знаем, что хорошая игра в армейском клубе — не гарантия того, что ты попадешь в заявку. Слишком раздутый состав, у тренера гораздо больше вариантов, чем у остальных, ротация постоянная. Ярослав не набрал ни одного балла за 14 матчей, но это, впрочем, никак его не характеризует. Он вообще скорее разрушитель, чем созидатель, от него гораздо больше пользы в своей зоне, так что на статистику не стоит обращать внимание.

Но что делать, если в СКА он восьмой-девятый защитник, а сейчас еще приедет Лехтонен? Лучше уж играть в последний год действия контракта, чем сидеть на трибуне. Сочинцы вообще должны радоваться. Более сильного хоккеиста они бы сейчас не получили. С разрушителями в команде беда, Дыбленко вполне может проводить на льду по 22-25 минут, и это всем пойдет на пользу.