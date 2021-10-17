Разъяренный финский вратарь, бросив команду во время матча, самовольно ушел в раздевалку. Имел ли он на это право?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Кризис

«Сибирь» побывала в Балашихе, проиграла «Авангарду» и оставила очень неоднозначное впечатление. Нельзя сказать, что команда выглядит совсем плохо, но некоторые моменты напрягают. Очень странное впечатление оставил поступок вратаря Харри Сятери. Он действовал слабо, его заменили после трех шайб, и финский голкипер отправился в раздевалку, переоделся, демонстративно завершив встречу. Ладно, сейчас ездит третий вратарь, но случись что с Антоном Красоткиным, на площадку бы вышел парень без игровой практики. Андрей Мартемьянов защищал финна, говорил о какой-то травме, но ничего подобного не было. Сятери психанул, но нужен ли клубу такой легионер?

Да и вообще с иностранцами настоящая беда. Антон Ведин уже не попадает в состав, Ник Шор за полтора месяца выделился лишь дважды, стараются только защитники, но они не определяют результат. Проблемы команды не решаются, а нарастают, как снежный ком. Их все больше и больше. Иногда кажется, что худшее позади, но на следующий день становится понятно, что это не так. Надо что-то делать, но ведь сразу начинают говорить об отставке тренера.

А она бессмысленна. Хотя бы потому, что Андрей Мартемьянов ставит вполне понятный хоккей, временами команда выглядит очень прилично, но не все способны до конца выполнять задание. Плюс некоторые люди занимаются совершенно не тем, что от них требуют. Речь, конечно, об иностранцах. Надо менять игроков. Сколько можно верить в Шора, Ведина, ждать от них отдачи? Они не тащат, а иногда, кажется, вредят. Другой вопрос, кого нынешние менеджеры, пригласившие Антона и Ника, смогут найти взамен. Не будут ли новые еще хуже — хотя найти легионеров хуже будет очень сложно? Но увольнение легионеров должно хоть как-то освежить ситуацию внутри раздевалки. Пока от команды тянет обреченностью, а это все может привести к раннему окончанию сезона.

В итоге не удалось нам набрать очков в Балашихе, уступаем ? pic.twitter.com/naKCslPjmF — Hockey Club Sibir (@hcsibir) October 16, 2021

Травма

В самом начале матча «Авангарда» и «Сибири» Евгений Чесалин пошел бить Сергея Толчинского, и эпизод закончился травмой последнего. Не вижу никакой вины форварда гостей. Он проводил силовой чисто, не запоздал с ударом (скорее было пограничное состояние) — и уж совсем не принимаю упрек, мол, мог бы и остановиться. Вы Чесалина не знаете просто. Этот человек пришел после тяжелой травмы на костылях тренироваться. Он не будет прокатываться, жалея себя. Сергей, кажется, уходил от столкновения, неудачно поставил ногу и получил повреждение. Какие-то новости будут сегодня, но уже то, что он не вернулся на лед, говорит о плохих перспективах.

Очень жаль, что сильный нападающий выбыл из строя. И теперь «Авангард» сталкивается с серьезной проблемой. Притом что Толчинский выступает не так ярко, как в прошлом сезоне, он, безусловно, главный хоккеист нынешнего состава. И одна шайба в последних десяти матчах не должна смущать. Это не Сергей стал играть хуже, это тренер полностью убивает его потенциал, постоянно придираясь к хоккеисту. Хартли обязательно нужно унижать кого-то из русских игроков. Он уже выдавил Кошелева, Шумакова, Зернова, теперь пришла очередь Толчинского. При этом с кем останется канадский тренер — не совсем понятно. Да, внезапно ожил Якупов, но впервые с начала сезона. У Цегларика травма, да и здоровый он уже совсем потерялся в российских реалиях. Есть Иван Телегин, но у него до вчерашнего матча девять игр без заброшенных шайб. Сейчас бы подтягивать Арсения Грицюка, больше доверять хоккеисту, но Хартли будет скорее грызть молодого, а не развивать. А на фарм-клуб тренер не смотрит. В упор не видит Сердюка, Соколова, Мирошниченко, да даже Господынько. Если Толчинский выбыл надолго, то «Авангард» будет еще менее зрелищным, чем сейчас. А смотреть на такой хоккей можно лишь по работе.

Переход

«Спартак», оказавшись на грани вылета из восьмерки на «Западе», подписал контракт с нападающим Игорем Швыревым. Хоккеист последние два сезона провел в «Металлурге», но в этом сезоне окончательно потерял место в составе. Швырев и в прошлом году играл не так уж часто, а сейчас вообще ему выделили лишь два матча со средним игровым временем в девять с половиной минут. Илья Воробьев не видел его на позиции центрального, держал на фланге, но для форварда эта незнакомое место, и он не мог дать тренеру то, что требовалось.

Швырев — качественный хоккеист, пару сезонов провел в Северной Америке, и уже то, что его не отправляли из АХЛ в ECHL, говорит о многом. При этом он даже близко не был к НХЛ, и когда через два сезона действия обычного трехлетнего контракта новичка появилась возможность вернуться в Россию, в «Колорадо» не чинили препятствий. Но Игорь попал к Илье Воробьеву, а у того свои требования к центрам, Швырев не отвечал критериям. Но зачем Игорь «Спартаку»? Тоже не совсем понятно. Кажется, что и у красно-белых ему не попасть даже в топ-9, там и так много центральных. Может быть, хотят усилить четвертое звено, заменив Александра Авцина, который проваливает сезон. Вряд ли Игорь всерьез выиграл от перехода, разве только сменил обстановку. «Спартак» же взял крепкого исполнителя с рынка, но вряд ли решит свои проблемы.