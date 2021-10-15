От него отказался СКА, но форвард начал блистать в НХЛ с первого же матча

Шикарный дебют Владимира Ткачева.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Вегас» — 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)

Голы: Теодор — 1 (Колесар, Макнэбб), 9:00 — 0:1. Браун — 1 (Даути, Копитар), 13:15 — 1:1. Копитар — 1 (бол., Ткачев, Даути), 19:17 — 2:1. Дано — 1 (Даути, Иафалло), 23:05 — 3:1. Копитар — 2 (Кемпе, Иафалло), 30:13 — 4:1. Даути — 1 (бол., Ткачев, Копитар), 41:47 — 5:1. Копитар — 3 (Арвидссон, Браун), 55:06 — 6:1. Дадонов — 1 (Стивенсон, Мартинес), 55:43 — 6:2.

Вратари: Петерсен — Ленер (Броссуа, 40:01).

Штраф: 7 — 9.

Броски: 47 (18+13+16) — 25 (13+8+4).

Наши: Ткачев (15.00/0/-2) — Дадонов (17.32/3/+2).

15 октября. Лос-Анджелес. Staples Center.

На недавнюю победу «Амура» над ЦСКА в НХЛ нашлись достойные ответы. Надеюсь, вам знакомо понятие «ирония». «Баффало» уничтожил дома финалиста Кубка Стэнли «Монреаль». «Детройт» был в шаге от чуда, но позволил «Тампе» отыграться с 3:6 и вырвать победу в овертайме. Парад сенсаций поддержал «Лос-Анджелес». «Кингз» на родном льду разобрались с «Вегасом» и начали регулярный чемпионат с яркого разгрома.

У невзрачного «Лос-Анджелеса» с этого сезона добавится российских поклонников. Все потому, что «Короли» летом подписали экс-форварда СКА Владимира Ткачева, попавшего в опалу в армейском клубе. Ради поездки за океан нападающий расторг контракт с петербуржцами, которые не сильно и рассчитывали на одного из сильнейших плеймейкеров лиги. Вы же помните, как тренерский штаб СКА усадил его на лавку во время плей-офф? После такого отношения хоккеисту хотелось выбраться из системы питерцев — и для продолжения карьеры Владимир выбрал «Лос-Анджелес».

Когда калифорнийский клуб представлял новичка, дизайнер перепутал фотографию Владимира. Ему отправили портрет Ткачева, который играет за «Трактор». «Кингз» быстро исправились, но интернет, как говорится, помнит все. С первого же матча регулярки нападающий как бы намекнул болельщикам «Лос-Анджелеса», что на него стоит обратить больше внимания, чтобы подобные казусы не повторились в будущем.

Главный тренер «Королей» Тодд Маклеллан нашел оптимальный вариант, как использовать техничного, но еще не до конца привыкшего к плотному североамериканскому стилю форварда. В контрольных матчах Ткачев выходил в третьем звене с фактурными партнерами — Габриэлем Виларди и Лиасом Андерссоном. Маклеллан понимал, что потенциал Владимира выше, чем у форварда из нижних звеньев. Поэтому 26-летнего омича выпускали четвертым нападающим в спецбригаде в большинстве с Анже Копитаром, чтобы он снабжал мягкими передачами партнеров. За шесть матчей Ткачев выбил 5 (1+4) очков — и забронировал место в основе «Кингз».

Символично, что дебют Владимира в НХЛ состоялся спустя 13 лет после похорон другой омской звездочки — Алексея Черепанова. Не знаю, держал ли Ткачев в голове эту мысль, но заряженность у форварда была запредельной. Россиянин занял привычное место в третьем звене, состав которого напоминает одну из многочисленных версий анекдота. Для «Вегаса» матч начался оптимистично — «Рыцари» открыли счет, когда на льду оказалась тройка Ткачева. Владимир потерял своего защитника и не накрыл бросок Ши Теодора.





Ткачев исправился в конце первого периода. К тому моменту Дастин Браун сравнял счет, а выйти вперед «Кингз» помогло удаление Джека Лешишина. Владимир исполнил то, ради чего Маклеллан и выпускает его на большинство. Задумка тренера сработала с первой же попытки. 21-й номер «Королей» нашел подкидкой Копитара. Словенец остался на свободном льду и с кистей вогнал шайбу под блин Ленеру. Кажется, Анже и сам в восторге от нового партнера.

Главный тренер «Вегаса» Питер Дебур после победы над «Сиэтлом» хвалил голкипера Робина Ленера, пропустившего три гола из 31 броска. С «Лос-Анджелесом» оппозиционно настроенного шведа заменили после двух периодов, когда «Рыцари» горели 1:4. Заметно, что вратарская линия «Рыцарей» потеряла запас прочности. Как бы отказ от Марка-Андре Флери, выигравшего «Везину» по итогам прошлого сезона, не оказался главной селекционной ошибкой. Нестабильный и подверженный травмам Ленер и его дублер Лоран Броссуа, просидевший три года в «Виннипеге» за Коннором Хеллибаком, — и близко не тандем для больших задач.





Что и подтверждают первые матчи регулярки. Лидеры «Лос-Анджелеса» были неудержимы. Первое звено «Королей», против которого «Вегас» не нашел противоядия, при поддержке Ткачева обеспечило результат. На старте третьего периода Дрю Даути реализовал второе большинство. А помог ему в этом Ткачев, адресовавший шайбу защитнику под мощнейший щелчок в касание. У «Кингз» стопроцентная реализация лишнего — и в обоих голах поучаствовал российский форвард.

Владимир провел на льду 15 минут, из которых 56 секунд — в большинстве. Ошибочно полагать, что омич брал роль художника, только когда соперник остался в меньшинстве. Ткачев создавал моменты у чужих ворот и в равных составах. С его передач могли забивать Калиев и Виларди, но до оформившего хет-трик Копитара по части реализации им еще далеко. Дебют Владимира удался сполна, даже несмотря на то, что по воротам он так и не бросил.





На подвиги Ткачева нашелся русский ответ и у «Вегаса». Евгений Дадонов спустя 37 секунд после третьей шайбы Копитара размочил счет, но большой радости первый гол в сезоне не принес. По выражению лица Евгения не сразу и поймешь, что он забил. «Рыцари» улетают из Лос-Анджелеса униженными и оскобленными. Пока претенденты на высокие места только вкатываются в чемпионат.