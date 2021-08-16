Неожиданный скандал межсезонья в КХЛ: армянин напомнил китайцу о разрезе глаз

Запутанная история, которая произошла в Казахстане.

Первым предсезонным турнирам КХЛ не хватало огня и драйва. Вспомните тот же Мемориал Ромазана — показательно, что судьи выписали 192 минуты штрафа за десять матчей, из которых все — малые. Никаких драк и перепалок между скамейками. Все прошло спокойно, в подготовительном режиме, несмотря на принципиальный характер некоторых матчей. Рвануло там, где не ждали, — это про вчерашний инцидент на Кубке Президента Республики Казахстан.

Первоначальный состав самого интернационального турнира предсезонки напоминал переиначенную версию старого анекдота. Встретились, значит, казах, китаец и латыш. Концовку каждый додумает сам. Только рижское «Динамо» до Нур-Султана не долетело. Команда из Прибалтики отказалась участвовать в турнире из-за того, что не все хоккеисты прошли полный курс вакцинации от коронавируса. По возвращению в Латвию им пришлось бы отсидеть на карантине 14 дней. Вынужденная самоизоляция спутала бы планы на тренировочный процесс.

Чтобы не срывать турнир, организаторы пригласили карагандинскую «Сарыарку» и усть-каменогорское «Торпедо». Экстренный пересмотр состава участников ударил по спортивной части, зато, как выяснилось позже, добавил эмоций не самому примечательному кубку межсезонья. Инцидент во время матча «Куньлуня» и «Торпедо» расшевелил спортивное инфополе. Командами, за которыми следили или преданные фанаты, или хоккейные гики, вчера интересовались обычные любители спорта и даже борцы с расизмом.

«Куньлунь» и «Торпедо» выясняли, кто заберет бронзу Кубка Президента Казахстана. Примечательно, что даже на таком уровне китайский клуб не вышел в финал — но это совсем другая история. Результат матча («Драконы» выиграли 2:1) затмила потасовка в конце третьего периода. При счете 2:0 форвард китайцев Тайлер Вон в безобидной и не располагающей к агрессии ситуации ударил клюшкой в плечо Стаса Петросяна из «Торпедо» — лучшего бомбардира МХЛ сезона-2019/20, если кто забыл. Стас не оставил эпизод без внимания и проучил Вона, выписав ему пару точных попаданий правой рукой. К драке подключились остальные хоккеисты — и тут началось самое любопытное.

На Петросяна запрыгнул Виктор Бартли и оттащил его от Тайлера. Происходящее на льду напоминало месиво стенка на стенку: кто-то, как Петросян и Бартли, практиковался в грэпплинге, остальные пытались растащить драчунов. В дело вмешались судьи, которые рассадили провинившихся по скамейкам штрафников. Лавочки заполнились, как московское метро в час пик.

По пути в штраф-бокс игроки продолжили выяснять отношения в устной и пантомимной форме. Петросян, судя по всему, порекомендовал Ху Яну обратиться к окулисту (или намекнул на национальную принадлежность), показав жест, изображающий узкие глаза. Ху спародировал Стаса, обыграв, как показалось, панду из одноименного мультфильма компании DreamWorks. На льду «Барыс Арены» развернулся настоящий театральный спектакль.

— Я захожу в зону, забрасываю шайбу, и мне 91-й номер «Куньлуня» Тайлер Вон бьет клюшкой в плечо. Прилично так ударил, почувствовал через нагрудник. И началась драка, я скинул перчатки, — объяснил причину потасовки Петросян порталу Shaiba.kz. — Потом на меня налетел другой игрок. Нас разняли. Затем 8-й номер Ян Ху начал кричать мне: «Fuck you, Armenian». Это оскорбление меня и моей нации. У меня в этот момент уже поехала голова. И на эмоциях я начал показывать эти некрасивые жесты в его сторону. Но то, что кричал он, никто не услышал, кроме меня. Мой поступок никак не касался Казахстана и казахстанцев. Многие люди выразили свое возмущение. Хочу искренне и публично извиниться перед народом Казахстана и всеми, кого обидел своим жестом.

Петросян добавил, что они с Яном извинились перед друг другом. После матча игроки встретились в тренажерном зале, пожали руки и уладили конфликт, пообщавшись через переводчика. Однако пресс-служба «Куньлуня», которую цитирует все то же издание Shaiba.kz, опровергла слова Стаса. По их мнению, попытка загладить вину и потушить конфликт обернулась очередным его разжиганием.

— Утверждение о том, что Ян Ху крикнул в адрес Стаса Петросяна: «Fuck you, Armenian», — является ложью, причем сколь наглой, столь и смехотворной, — говорится в сообщении пресс-службы «Куньлуня». — Люди с постсоветского пространства, безусловно, знают, что фамилии, оканчивающиеся на «-ян», являются армянскими. Но игрок, родившийся в Китае, живущий в Северной Америке и к тому же носящий имя Ян, об этом понятия не имеет. Даже если бы он захотел каким-то образом оскорбить соперника, то определить его национальность по фамилии он бы никогда не смог. К тому же по ходу матча, особенно во время конфликта, у игроков нет времени читать фамилии на спинах соперников и анализировать их происхождение. Неудивительно, что в интервью Стас Петросян посчитал нужным сделать оговорку: «То, что кричал он, никто не услышал, кроме меня».

«Куньлунь» назвал ложью и слова Петросяна о встрече, взаимных извинениях и рукопожатии в тренажерном зале.

— Никакой беседы не было. По словам нашего хоккеиста, они лишь встретились взглядами, и Стас Петросян отвел глаза. Тот факт, что не было никакого разговора, могут подтвердить все наши игроки, находившиеся в то время в спортзале, — отмечает пресс-служба.

История запуталась настолько, что напоминает классическую бытовую драму, которым посвящают специальные программы на федеральных каналах. С ходу не разберешься, на чьей стороне правда. Очевидно одно — казахстанский лед год за годом приносит приключения китайскому клубу. Летом 2016-го сорвался с цепи Дамир Рыспаев, устроивший мордобой и раскидавший по площадке бедолаг из «Куньлуня». Сейчас прилетело (и, кстати, по заслугам) Тайлеру Вону, а Ху Яну напомнили о его разрезе глаз. Жаль только, что усть-каменогорское «Торпедо» не играет в КХЛ. Болельщики лишились второго действия казахстанско-китайской постановки.