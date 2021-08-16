«Спартак» не впечатляет в межсезонье. Стоит ли волноваться красно-белым?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Эксперименты

«Спартак» дважды сыграл с «Торпедо» и оба раза уступил. Результат, безусловно, плохой, да и непосредственно к хоккею есть вопросы. Только вряд ли стоит ждать четвертой отставки в КХЛ до начала сезона. Пока не произошло ровным счетом ничего страшного. В обеих встречах Борис Миронов выпускал состав, который нельзя назвать оптимальным. Да и смотрят сейчас не на итоговый счет, а проверяют связки и сочетания. Наконец-то Александра Хохлачева поставили на фланг, а с этим звеном, где Дмитрий Кугрышев и Эмиль Петтерссон, уже можно на что-то рассчитывать. Видна и вторая тройка, ведь оба матча с «Торпедо» пропустила связка Лехтеря — Талалуев, а к ним добавится Сергей Широков. За третье и четвертое звенья вообще беспокоиться не нужно, там конкуренция гораздо выше.

Наверное, «Спартак» уже иначе будет выглядеть на Кубке мэра, но и там победа не имеет никакого значения, ведь оценивают сезон не по летним турнирам. Очевидно, что Борис Миронов проверял ребят, которые бы могли взять на себя ответственность в нужный момент. На кого, например, можно рассчитывать в центре, если получит травму Йори Лехтеря? Есть Василий Пономарев, которого пока не используют как надо. В команде — Шипов, Бобылев, Шашков, Квартальнов, Сорокин. Выбор существует, а сейчас Миронов испытывает хоккеистов, и правильно делает. Не слишком впечатлил вратарь Оскар Данск, но вспомните, когда завершился сезон в Северной Америке. Ему нужно набрать форму. Чего-то более интересного хочется видеть от Тима Хееда. Существуют и чисто хоккейные проблемы, типа работы в меньшинстве. Но до начала чемпионата еще пара недель, будет время поработать со спецбригадами.

Турнир

Самый странный турнир прошел в Астане, где два клуба КХЛ бились с двумя командами чемпионата Казахстана. «Барыс» стал лучшим, разбив крепкую «Сарыарку» в решающем матче, «Куньлунь» — третий. Казахстанская команда нашей лиги сейчас в трудном положении. Этой весной и летом из клуба ушли несколько важных игроков, причем речь даже не о звездах, а о среднем классе. Кирилл Панюков уехал в Казань, Павел Акользин — в «Металлург», Дмитрий Шевченко выбрал Балашиху. Компенсировать потерю лидеров иногда даже проще. Уезжает один классный хоккеист — берешь на это место другого. Но когда разваливается скелет команды, тут уже предстоит все создавать сначала. А еще, видимо, есть проблемы с деньгами, ведь, насколько известно, с хоккеистами прошлогоднего состава до сих пор до конца не расплатились. И, видимо, уже не отдадут премиальные, заработанные в сезоне, благо они не вписаны в основной контракт.

Впрочем, совсем уж слабым нынешний «Барыс» назвать нельзя. Юрий Михайлис определился с первой тройкой, где постоянно выходит звено Томас — Куник — Фрэттин. Есть второе звено — с Михайлисом, Волком и Лильей. Но беда в том, что уже ниже — сплошной провал, если пойдут травмы у кого-то из топ-6, то будет беда. Да и не сказать, что две лидирующие тройки — мечта любого тренера. Есть вопросы к партнерам Фрэттина, нестабильны Волк и Лилья. У главного тренера пять неплохих защитников: Орехов — Диц, Альсинг — Мартинссон и Савченко, но опять же большой вопрос, а хватит ли такого состава для того, чтобы пробиться в восьмерку. В прошлом сезоне главный тренер показал себя с лучшей стороны, не без проблем, но сумел создать приличную команду. Но в этом году у него будет гораздо более сложная задача.

Победа

Минское «Динамо» выиграло Кубок Салея, правда, если все белорусские команды проходили отбор, то коллектив Крейга Вудкрофта начал с полуфинала. А было бы неплохо поиграть на групповом этапе. Да, не получишь необходимого уровня стресса, но хотя бы практика, а с ней у клуба дефицит. Минчане очень сильно изменились, сейчас не до побед, надо решить слишком много задач, подобрать не только пятерки, но даже места в раздевалке, чтобы внутри всем было комфортно. При этом Крейг не выпускал оптимальный состав, причем ни разу этим летом, хотя команда провела уже пять матчей. Кто-то только приезжает, кто-то еще не готов, в каких-то моментах тренер предпочитает проверять тех, у кого просмотровый контракт.

И даже учитывая запасных, есть проблемы. Например, не слишком внушает уверенность центральная линия. За Тайлером Граовацом никого и нет, кто бы выступал на таком же приличном уровне. И Илья Усов, и Артем Демков, и молодой Виталий Пинчук — это все-таки не то, с чем можно штурмовать восьмерку в конференции. Совершенно непонятно, как поведут себя вратари. Иван Кульбаков играл в финале Кубка Салея, смотрелся неплохо, но немного напрягает, что ранее он так и не стал основным вратарем в клубе ВХЛ. О Патрике Рибаре пока не получилось составить мнение. Не сказать, что и в обороне серьезная конкуренция. Существенно усложняет процесс подготовки к сезону и то, что до старта турнира у Вудкрофта нет времени на матчи, потому, может быть, и не стоило отказываться от отбора в Кубке Салея. Впереди турнир сборной, а Крейга назначили туда главным тренером. В сентябре «Динамо» будет командой-сюрпризом, в том числе и для тренера.