КХЛ стоит дать клубам вывести из потолка зарплат одну звезду. Тогда возвращение Капризова и Кузнецова будет реальным

Пока представить лучших российских игроков дома сложно.

История Капризова и подписания им нового контракта с «Миннесотой» далека от разрешения, но уже успела порядком поднадоесть. Прежде всего несколько наивными по своему наполнению информационным вбросами, которые инициируют обе стороны переговорного процесса. Лично у меня мало сомнений, что рано или поздно будет достигнут компромисс, и выигравший приз лучшему новичку завершившегося сезона НХЛ нападающий останется в составе «Уайлд» на несколько ближайших лет. В этой ситуации интересен даже «не самый большой блеф», которым окрестил мнимую угрозу возвращения в ЦСКА Капризова американский коллега Энди Стрикленд, а вероятность такого хода хотя бы в теории.

Чисто технически жесткий потолок не дает возможности вписать суперзвезду без ущерба для остального состава, который придется в основном забивать игроками среднего и ниже уровня с заурядными зарплатами. Хоккей — не баскетбол, в котором один человек может изменить все по примеру Леброна Джеймса. Сама же идея не кажется фантастическим сюжетом из другой жизни. Относительно недавно в самом расцвете лет на родину возвращались ради больших денег Александр Радулов и Илья Ковальчук.

Даже в эпоху мягкого потолка зарплат с баснословной верхней планкой 1,3 миллиарда рублей и возможностью ее превышать при лояльном по сравнению нынешним курсом доллара было необходимо менять правила. Первый президент КХЛ Александр Медведев перед сезоном-2013/14 специально пролоббировал пункт о выводе за общую ведомость по одной звезде на команду. Таких игроков набралось семь, включая как раз Ковальчука, перешедшего из «Нью-Джерси» в медведевский СКА, и Радулова. Кажется, появление в списке Бабчука, Лео Комарова и Федотенко было необходимо лишь как придание приличия слегка циничному поведению двух армейских «олигархов».

Возможность удержать в России даже баснословными деньгами хоккеистов мирового уровня — это тот случай, когда цель оправдывает средства. В последние годы лиге категорически не хватает ярких фигур, которые прикрывают к себе внимание одним выходом на лед или постом в инстаграме. Продавать продукт и тем более завоевывать новую аудиторию крайне сложно.

Получается, что внешне симпатичная идея с жесткой уравниловкой может иметь недостаток. Когда после минувшего сезона в гости к «СЭ» приходил президент КХЛ Алексей Морозов, то я спросил его о том, как вписывать в команды Овечкина или Малкина с их финансовыми запросами, если на закате карьеры оба решатся еще поиграть в России. Функционер отреагировал быстро, приведя в пример Дацюка. Волшебник последние два года в Екатеринбурге получат скромные деньги. Однако как быть в гипотетической ситуации с ярким игроком, желающим выступать на родине в расцвет лет? Капризов в данном контексте интересен как раз своим статусом. О желании вернуться ни он, ни его окружение пока даже не намекали.

ЦСКА со своими влиятельными кураторами наверняка бы нашел деньги под Кирилла, имей возможность вывести его за потолок. Однако пока играет строго по правилам. Иначе теперь нельзя. Через пару лет, возможно, захочет вернуться домой Кузнецов и ситуация, пусть она пока моделируется в виртуальном пространстве, может повториться.

Лига, учитывая нынешнюю проблему, недорабатывает в стратегическом плане. Сейчас сиюминутная реакция и подстройка под текущие обстоятельства не нужны. Капитально менять каждый год важные пункты в регламенте — это провал, как к определенным моментам ни относись. Но на будущее учесть пробелы был бы неплохо. Например, действительно разрешить клубам выводить по одной звезде — реальной, а не номинальной, как когда-то происходило с тем же Бабчуком. Критерии можно предварительно определить с помощью коллективного разума. И вот тогда уже «худшего блефа» не будет. А уж увидеть условного Капризова вживую — это привилегия. Собственными руками прикрывать эту возможность выглядит как ошибка. Ее никогда не поздно исправить.