А минское «Динамо» вырвало победу, играя в четыре защитника.

В субботу вечером на официальном сайте КХЛ вышла новость об отмене завтрашнего матча «Салават Юлаев» — «Трактор». Далее точная цитата для понимания ситуации. «В связи с Постановлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан, хоккейный клуб «Салават Юлаев» изолируется на семь дней всем составом. Это связано с лабораторно подтвержденным групповым заболеванием, вызванным вирусом гриппа «А». Заболевшие игроки неоднократно проходили тестирование на коронавирусную инфекцию как методом ПЦР, так и методом анализа на присутствие в организме антигена. По результатам проверок не было выявлено ни одного положительного результата». О коронавирусе речи не идет, о переносе игр ничего не говорится. Только о том, что дополнительное решение будет принято позже.

В связи с Постановлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан, хоккейный клуб «Салават Юлаев» изолируется на 7 дней всем составом: https://t.co/EgeyzTde9O



Это связано с лабораторно подтверждённым групповым заболеванием, вызванным вирусом гриппа «А». pic.twitter.com/FrMRZsVkPm — КХЛ (@khl) November 6, 2021

Официальный аккаунт «Салавата Юлаева» в инстаграме, выдав новость об отмене матча, прямым текстом сообщил, что встреча будет проведена позднее.

Исполнительный директор уфимского Александр Курносов, которому чуть ранее дозвонился мой коллега Иван Богун, сказал, что ему «неудобно» говорить и тут же сбросил. Надеюсь, его самого вредный вирус обошел стороной и функционер лишь всем сердцем переживает за происходящее. Генеральный директор «Трактора» Иван Савин заявил для «СЭ», что челябинская команда была готова к игре в Уфе, но приняла решение лиги.

Нынешняя позиция КХЛ требует дополнительных разъяснений от ее представителей. Допускаю, что со здоровьем у игроков все очень серьезно, и их надо беречь. Хотя еще в пятницу хоккеисты «Салавата Юлаева» рубились в кровь в принципиальном матче с «Авангардом». В момент оглашения решения минское «Динамо» проводило очередной матч выездной серии против «Спартака» в две пары защитников и без главного тренера Крэйга Вудкрофта, который с группой игроков остался дома. «Зубры» не плакались и выгрызли победу на «Мегаспорте». Но почему ранее нельзя было пойти навстречу минчанам, которые просили о переносе гостевых матчей в Нижнем Новгороде и Москве на поздний срок? Возможно, какие-то юридические нюансы прояснят картину. Пока же она выглядит крайне сомнительной. Одним — можно, другим — нет.

Гол + пас Мальте Стрёмвалля помогают @hcdinamoby прервать 3-х матчевую серию поражений! pic.twitter.com/MGqUrwJ9N8 — КХЛ (@khl) November 6, 2021

В августе президент лиги Алексей Морозов говорил о возможности переноса, хотя тогда речь шла о вероятности такой ситуации в сентябре. Сейчас начало ноября, а о коронавирусе речи не идет. Игроки клуба ВХЛ «Торос», сегодня проводившие дома матч с «Южным Уралом», под боком. Можно в одной встрече «Салавату» обойтись полуторным или вторым составом. Если в Уфе к этому не готовы, то засчитывайте техническое поражение и дело с концом. Год назад в разгар пандемии «Локомотив» отказался ехать на игру в Мытищи с «Куньлунем» и был образцово-показательно наказан. Уфимцы в прошлом сезоне смело подключали молодежь, когда заболел ряд хоккеистов основного состава. Разве сейчас положение дел стало хуже?

Знаю еще как минимум о двух клубах в КХЛ, недавно пострадавших от вируса. Никто публично не признается, что это «корона». Придется верить на слово. Эти команды провели несколько матчей теми, кто оставался здоровыми, понимая, что им навстречу вряд ли пойдут. Ситуация плоха, под каким углом на нее не посмотри. КХЛ не может повлиять на действия Роспотребнадзора, но получается, что лига сейчас сама загнала себя в угол.