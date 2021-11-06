Один из главных фаворитов чемпионата развалился к октябрю. В «Динамо» происходят необъяснимые вещи

Обзор дня Алексея Шевченко.

Поражение

Чувство тоски появляется сразу, как только видишь современное московское «Динамо». И то, что сейчас происходит с командой, должно удивлять только тех, кто совсем недавно следит за хоккеем. В современной истории клуба такое происходит постоянно. Начинают одни люди, у них что-то получается, моментально приходят те, кто тоже хочет поруководить, раз все идет удачно. Дальше непременно наступает крах. Мы радовались игре бело-голубых в начале сезона, были впечатлены, на каком уровне играет Вадим Шипачев, как смотрится Дмитрий Рашевский, следили за прогрессом Николая Чебыкина.

Теперь Шипачева выдавливают из системы, так как он «не командный игрок» и «получает слишком много», Рашевский старается больше других, но в такой обстановке ждать от него прогресса нелепо. И уж совсем позорная ситуация произошла с Чебыкиным.

— Вы Кольку раньше знали? — спрашивает Алексей Кудашов на пресс-конференции. — Он сбросил обороты.

Это невероятно! Ничего, что такую же характеристику можно дать и главному тренеру? Начал сезон хорошо, а сейчас все плохо. Увольнять теперь? У Чебыкина к моменту обмена в «Спартак» было шесть заброшенных шайб. Сейчас это больше, чем у Константина Окулова, Йори Лехтери, Николая Коваленко и Линдена Вея. Я сознательно называю тех, кто превосходит Чебыкина по зарплате и игровому времени.

Трансферы, новое управление приводит к тому, что команда смотрится откровенно ужасно. Советник клуба, который, в принципе, должен только советовать, проводит собрания, заходит в раздевалку и до игры кроет матом лучших игроков. Генеральный менеджер самоустранился от управления, а главный тренер в результате обменов получает хоккеистов, которые не могут играть еще три недели. И когда закончится это смутное время, никому не понятно. Может быть, когда все уйдут в отпуск.

Вечер пятницы в объективе фотокамеры ?https://t.co/plUSCj5wWv pic.twitter.com/rDpOoqfDrf — HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) November 5, 2021

Шанс

Вратарь Иван Просветов снова сослан в АХЛ. Его первая игра за «Аризону» в этом сезоне ничего не изменила в жизни команды. Российский голкипер вышел на лед в стартовом составе против «Тампы», пропустил пять шайб, отразив лишь 23 броска, и в системе дали понять, что больше на него не рассчитывают. Клуб взял какого-то голкипера с рынка, Ивана отправили в «Тусон», и теперь Просветов оттуда не выберется. Никто и не говорит, что «Аризона» проиграла из-за Ивана. «Койоты» на пороге установления рекорда по количеству неудачных матчей с начала сезона.

Речь о другом. Просветов бьется головой о стену. Ему 22 года, но он из тех ребят, которые готовы ждать минимальный шанс, цепляться за него, не обращая внимания ни на что. При этом сам хоккеист совершенно неправильно оценивает свой уровень. Да, в «Тусоне» у Просветова все относительно неплохо. В команде он проводит третий сезон, считается основным голкипером фарм-клуба, при этом за все время ему выделили лишь четыре матча в первой команде. Для американцев-то удобно держать Ивана. Зарплата 70 тысяч в АХЛ, никаких затрат, иногда можно заткнуть дыру. А сам Просветов просто не осознает, что его используют. У голкипера последний год контракта. Учитывая, сколько уже вратарей в системе, держаться за Северную Америку нет никакого смысла. Даже если Ивану не сделают квалификацию, то искать варианты в другом клубе — это повторить все с самого начала. Опять получить дешевый контракт, сидеть в АХЛ и ждать какой-нибудь редкий вызов в случае форс-мажора. Пора возвращаться. Иначе вратарь погубит себя. Этим он никого, кроме себя, не подведет, но очень жаль, что талантливый голкипер убьет карьеру.

Новичок

Рижское «Динамо» подписывает очередного игрока. Правда, кажется, в клубе совсем уж плохи дела, судя по этому контракту. За клуб будет выступать Джордан Сауторн, защитник, с которым связана одна смешная история. В свое время он неплохо проявил себя в чемпионате ВХЛ за казахстанские клубы, его вызывали в «Барыс», когда там начался настоящий развал. Старые руководители «Барыса» оказались впечатлены его старательностью, предложив соглашение хоккеисту на сезон-2018/19. Но это было в то смутное время, когда клубом руководил Евгений Корешков, на арене резали барана, пугая легионеров, а Найджела Доуса считали рвачом, который не отрабатывает свои деньги, и пытались не пускать в раздевалку, уж непонятно с какой целью. Тогда казахстанский клуб с треском провалился в регулярном чемпионате, отстав от 8-го места на 14 очков.

Но тут команду возглавил Андрей Скабелка. Посмотрев немного на Джордана, он резко попросил новых менеджеров расстаться с защитником, слишком уж низкий уровень был у Сауторна. Ну, а как иначе? Хоккеист выступал в чемпионате Англии, в ECHL. 31 матч за четыре года в АХЛ — его лучшее достижение. Оказаться в КХЛ — это чудо. После неудачи Джордан уехал домой, поиграл в ист-косте, а потом снова отправился на заработки в Европу. Два сезона Джордан провел в чемпионате Словакии, а нынешний сезон начал в австрийской лиге, куда нормальные игроки едут «умирать». Кто агент Сауторна — неизвестно, но он гений. Устроить такого хоккеиста в КХЛ — невероятный успех. А рижане получают некое подобие Мэтью Майоне, и хорошо, если новичок хотя бы так же умеет играть на гитаре.