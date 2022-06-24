В КХЛ — время перемен. В регулярке будут играть рекордно много, а в плей-офф западные клубы могут отправить на «Восток»

Лига станет еще интереснее.

В четверг Континентальная хоккейная лига на своем официальном сайте опубликовала пресс-релиз, в котором наконец-то объявила о согласовании с Федерацией хоккея России структуры проведения сезона-2022/23.

Что нового?

15-й сезон КХЛ стартует 1 сентября 2022 года матчем за Кубок открытия между ЦСКА и «Металлургом» в Москве. При этом в регулярном чемпионате запланирована одна пауза на игры сборных с 12 по 18 декабря 2022 года. Перед ней же в Челябинске 10 и 11 декабря должен состояться и Матч звезд, который никогда еще не проходил так рано.

Дистанция чемпионата для каждой из команд составит рекордные 68 матчей. И увеличение количества игр не может не радовать болельщиков, которые из-за Олимпиады и разгула омикрона не смогли полностью досмотреть предыдущую кастрированную регулярку из запланированных 56 игр. Так что несколько бонусных игр — вполне разумная компенсация за чересчур долгое хоккейное голодание.

Достоин внимания и переезд «Куньлуня» на «Запад», который после ухода рижского «Динамо» и «Йокерита» уравняет составы конференций и позволит китайскому клубу из Мытищ сэкономить на логистике. Оставаться в родной конференции команде, пустившей корни в Подмосковье, не было никакого смысла.

Но однозначно ключевой момент заключается в том, что лига в споре с федерацией отстояла традиционный формат регулярки с делением на Западную и Восточную конференцию, защитив клубы от предложенной ФХР сегрегации на «слабых» и «сильных».

Победа Морозова

Срыв несостоявшейся революции, которую пыталась учинить неназванная группа чиновников, вполне можно назвать настоящей победой Алексея Морозова на посту президента лиги, наряду с введением жесткого потолка зарплат. Легенде «Ак Барса» еще долго будут припоминать решение не доигрывать коронавирусный сезон-2019/20, досрочное завершение прошлой регулярки, пролоббированное сильными мира сего, странный антиковидный регламент, а также скандал с неуплатой ЦСКА и «Салаватом Юлаевым» налога на роскошь. Однако когда тайный орден попытался покуситься на сложившийся за десятилетие миропорядок, он все-таки продемонстрировал жесткость в переговорах и умение отстаивать интересы лиги.

О том, что ФХР пытается разделить лигу по новому принципу, «СЭ» сообщал еще месяц назад. Тогда и потенциальные инициаторы, и руководители клубов, и сам Морозов старательно открещивались от слухов, делая вид, будто дым пошел без огня. На какое-то время разговоры о возможных реформах притихли. Но неделю назад они вновь разгорелись с новой силой. Причем на этот раз спичку зажег уже сам президент лиги. Как оказалось, планы по переделу лиги федерация не свернула и продолжала активно навязывать их лиге.

Пытаясь избежать возможного поражения и заблаговременно найти сторонников, Морозов, по сути, пошел в публичную конфронтацию с ФХР и рассказал о том, как лига пытается продавить собственную реформу:

«КХЛ направила в ФХР на согласование структуру календаря на сезон-2022/23 в мае. Каждая команда в регулярном чемпионата должна провести 68 матчей, всего игровых дней 166, с одной паузой в декабре под Кубок Первого канала. Проведение комфортного плей-офф для команд, то есть с играми через день, в период с 1 марта по 29 апреля. Ответ от ФХР был получен в июне, где предлагается деление команд по спортивному рейтингу на две группы с разным количеством команд — на «сильных» и «слабых» с количеством 70 игр в регулярном чемпионате.

Мы считаем, что предлагать такие реформы за несколько недель до старта чемпионата без детальной проработки и без учета мнений всех клубов нельзя. Распределение участников по конференциям перед началом чемпионата на основании спортивных результатов только прошедшего сезона нарушит спортивный принцип. Отказ от учета географического местонахождения клубов увеличит затраты на авиаперелеты, так как вырастет их количество.

Для проведения комфортного, равномерного и ритмичного календаря на 70 матчей для каждой команды необходимо иметь как минимум 170-175 игровых дней, в противном случае придется проводить большое количество сдвоенных и спаренных матчей и длинные серии матчей через день. Лига направила в ФХР все аргументы. Сейчас важно как можно быстрее согласовать структуру проведения нового сезона, чтобы избежать логистических и организационных сложностей, с которыми могут столкнуться клубы и лига».

Что будет с плей-офф?

Федерация публичной жалобе Морозова удивилась, но ответила достаточно оперативно, аргументировав собственное предложение намерением увеличить число матчей с участием топ-клубов. Интересно и то, что, по мнению ФХР, она всего-навсего предложила обсудить структуру, а журналисты неверно истолковали суть предложения. Однако функционеров мало волновало то, что изменение структуры проведения чемпионата может серьезно ударить по уровню хоккея в регионах и увеличит затраты на перелеты у команд «слабой» конференции из-за огромного количества матчей с дальневосточными командами.

Вдобавок ко всему идея фикс ФХР серьезно осложняла КХЛ составление календаря, парализовав работу в этом направлении. А ведь клубы всегда желают получить сезонное расписание как можно раньше. Тем более свои коррективы в логистические вопросы вносят проблемы авиаперевозчиков, начавшиеся после всем известных событий.

Сейчас есть стойкое ощущение, что без грамотной игры на опережение и поддержки со стороны прессы ФХР не согласилась бы настолько быстро дать заднюю. Не пришлось вмешиваться даже Минспорту, который в вопросе лимита на легионеров выступил в роли своеобразного медиатора между двумя структурами.

Что мы имеем в итоге? Лига утвердила желаемую формулу проведения регулярки и в кое-то веки не оказалась ущемленной. Федерация от своих изначальных намерений вроде бы отказалась и успокоилась. Болельщики и журналисты дружно выдохнули. Но какой ценой КХЛ далась эта победа? Ответ кроется в заключительном абзаце кахаэловского пресс-релиза:

«КХЛ и ФХР договорились создать рабочую группу, которая проработает изменение схемы проведения плей-офф Кубка Гагарина, в том числе возможность отказа от проведения плей-офф в рамках конференций и проведения перекрестного плей-офф между «Востоком» и «Западом». Рабочая группа также в течение следующего сезона проработает варианты по дальнейшему развитию чемпионата КХЛ — чемпионата России по хоккею. Все решения рабочей группы будут направлены на представление Совету директоров КХЛ».

Вот и получается, что ради сохранения традиционного чемпионата команде Морозова придется уступить при согласовании нового формата Кубка Гагарина. И если революция регулярки может только навредить нашему хоккею, то идея с перекрестным плей-офф выглядит вполне привлекательной. Например, это банально позволит избежать довольно заезженных противостояний внутри конференций, от которых устали и игроки, и болельщики. Впрочем, куда важнее, что в ней проклевываются хоть какие-то ростки консенсуса между КХЛ и ФХР.